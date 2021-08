Olympic Modern Pentathlon Results

Thursday Women’s Individual Fencing Ranking Round 1. Annika Schleu, Germany (29-6), 274. 2. Kim Sehee, South Korea (24-11), 244. 3.…

Thursday

Women’s Individual

Fencing

Ranking Round

1. Annika Schleu, Germany (29-6), 274.

2. Kim Sehee, South Korea (24-11), 244.

3. Natalya Coyle, Ireland (23-12), 238.

4. Uliana Batashova, ROC (23-12), 238.

5. Alice Sotero, Italy (21-14), 226.

6. Kate French, Britain (20-15), 220.

7. Michelle Gulyas, Hungary (20-15), 220.

8. Elena Potapenko, Kazakhstan (20-15), 220.

9. Rebecca Langrehr, Germany (20-15), 220.

10. Sarolta Kovacs, Hungary (20-15), 220.

11. Haydy Morsy, Egypt (20-15), 220.

12. Volha Silkina, Belarus (21-14), 216.

13. Marie Oteiza, France (19-16), 214.

14. Kim Sunwoo, South Korea (19-16), 214.

15. Anastasiya Prokopenko, Belarus (18-17), 208.

16. Anna Maliszewska, Poland (18-17), 208.

17. Marina Carrier, Australia (18-17), 208.

18. Zhang Xiaonan, China (19-16), 204.

19. Elena Micheli, Italy (17-18), 202.

20. Amira Kandil, Egypt (18-17), 198.

21. Mayan Oliver, Mexico (16-19), 196.

22. Alise Fakhrutdinova, Uzbekistan (16-19), 196.

23. Zhang Mingyu, China (16-19), 196.

24. Elodie Clouvel, France (16-19), 196.

25. Laura Asadauskaite, Lithuania (15-20), 190.

26. Leidis Laura Moya, Cuba (15-20), 190.

27. Natsumi Takamiya, Japan (14-21), 184.

28. Ilke Ozyuksel, Turkey (14-21), 184.

29. Rena Shimazu, Japan (14-21), 184.

30. Ieda Guimaraes, Brazil (14-21), 184.

31. Gulnaz Gubaydullina, ROC (14-21), 184.

32. Mariana Arceo, Mexico (15-20), 180.

33. Joanna Muir, Britain (13-22), 178.

34. Gintare Venckauskaite, Lithuania (12-23), 172.

35. Samantha Schultz, United States (9-26), 154.

36. Marcela Cuaspud, Ecuador (4-31), 124.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.