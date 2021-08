Olympic Karate Results

Friday Men Kata Elimination Round Pool A 1. Damian Quintero, Spain, 27.37 (Q). 2. Ariel Torres Gutierrez, United States, 26.19…

Friday

Men

Kata

Elimination Round

Pool A

1. Damian Quintero, Spain, 27.37 (Q).

2. Ariel Torres Gutierrez, United States, 26.19 (Q).

3. Park Heejun, South Korea, 25.62 (Q).

4. Ilja Smorguner, Germany, 24.56.

5. Sayed Mohammed Almosawi, Kuwait, 24.28.

Pool B

1. Ryo Kiyuna, Japan, 28.33 (Q).

2. Ali Sofuoglu, Turkey, 27.14 (Q).

3. Antonio Jose Diaz Fernandez, Venezuela, 26.07 (Q).

4. Mattia Busato, Italy, 25.50.

5. Wang Yi-Ta, Taiwan, 24.97.

6. Wael Shueb, IOC Refugee Olympic Team, 23.30.

Ranking Round – Pool A

1. Damian Quintero, Spain, 27.28.

2. Ariel Torres Gutierrez, United States, 26.46.

3. Park Heejun, South Korea, 25.98.

Ranking Round – Pool B

1. Ryo Kiyuna, Japan, 28.72.

2. Ali Sofuoglu, Turkey, 27.32.

3. Antonio Jose Diaz Fernandez, Venezuela, 26.28.

