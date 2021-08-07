2020 Olympics: Latest from Tokyo | History made by American in track and field | American Molly Seidel wins bronze in Olympic marathon | Photos | Today's Olympic schedule
Home » Asia News » Olympic Gymnastics Results

Olympic Gymnastics Results

The Associated Press

August 7, 2021, 12:00 AM

Listen now to WTOP News WTOP.com | Alexa | Google Home | WTOP App | 103.5 FM

Saturday

Women

Group All-Around

Qualification

Rotation 1

1. Bulgaria (Simona Dyankova; Stefani Kiryakova; Madlen Radukanova; Laura Traets; Erika Zafirova), 47.500.

2. ROC (Anastasia Bliznyuk; Anastasiia Maksimova; Angelina Shkatova; Anastasiia Tatareva; Alisa Tishchenko), 45.750.

3. Italy (Martina Centofanti; Agnese Duranti; Alessia Maurelli; Daniela Mogurean; Martina Santandrea), 44.600.

4. Israel (Ofir Dayan; Yana Kramarenko; Natalie Raits; Yuliana Telegina; Karin Vexman), 44.000.

5. Uzbekistan (Kseniia Aleksandrova; Kamola Irnazarova; Dinara Ravshanbekova; Sevara Safoeva; Nilufar Shomuradova), 42.100.

6. China (Guo Qiqi; Hao Ting; Huang Zhangjiayang; Liu Xin; Xu Yanshu), 41.600.

7. Ukraine (Mariola Bodnarchuk; Daryna Duda; Yeva Meleshchuk; Anastasiya Voznyak; Mariia Vysochanska), 41.450.

8. Japan (Sakura Noshitani; Sayuri Sugimoto; Ayuka Suzuki; Nanami Takenaka; Rie Matsubara), 40.400.

9. United States (Isabelle Connor; Camilla Feeley; Lili Mizuno; Elizaveta Pletneva; Nicole Sladkov), 37.850.

10. Azerbaijan (Laman Alimuradova; Zeynab Hummatova; Yelyzaveta Luzan; Narmina Samadova; Darya Sorokina), 36.700.

11. Egypt (Login Elsasyed; Polina Fouda; Salma Saleh; Malak Selim; Tia Sobhy), 36.300.

12. Belarus (Hanna Haidukevich; Anastasiya Malakanava; Anastasiya Rybakova; Arina Tsitsilina; Karyna Yarmolenka), 36.000.

13. Brazil (Maria Eduarda Arakaki; Deborah Medrado; Nicole Pircio; Geovanna Santos; Beatriz Silva), 35.450.

14. Australia (Emily Abbot; Alexandra Aristoteli; Alannah Mathews; Himeka Onoda; Felicity White), 20.850.

Rotation 2

1. Bulgaria (Simona Dyankova; Stefani Kiryakova; Madlen Radukanova; Laura Traets; Erika Zafirova), 44.300.

2. Belarus (Hanna Haidukevich; Anastasiya Malakanava; Anastasiya Rybakova; Arina Tsitsilina; Karyna Yarmolenka), 43.650.

3. ROC (Anastasia Bliznyuk; Anastasiia Maksimova; Angelina Shkatova; Anastasiia Tatareva; Alisa Tishchenko), 43.300.

4. Italy (Martina Centofanti; Agnese Duranti; Alessia Maurelli; Daniela Mogurean; Martina Santandrea), 42.550.

5. China (Guo Qiqi; Hao Ting; Huang Zhangjiayang; Liu Xin; Xu Yanshu), 42.000.

6. Ukraine (Mariola Bodnarchuk; Daryna Duda; Yeva Meleshchuk; Anastasiya Voznyak; Mariia Vysochanska), 41.250.

7. Israel (Ofir Dayan; Yana Kramarenko; Natalie Raits; Yuliana Telegina; Karin Vexman), 40.650.

8. Japan (Sakura Noshitani; Sayuri Sugimoto; Ayuka Suzuki; Nanami Takenaka; Rie Matsubara), 39.325.

9. Brazil (Maria Eduarda Arakaki; Deborah Medrado; Nicole Pircio; Geovanna Santos; Beatriz Silva), 37.800.

10. Azerbaijan (Laman Alimuradova; Zeynab Hummatova; Yelyzaveta Luzan; Narmina Samadova; Darya Sorokina), 37.650.

11. Uzbekistan (Kseniia Aleksandrova; Kamola Irnazarova; Dinara Ravshanbekova; Sevara Safoeva; Nilufar Shomuradova), 36.900.

12. United States (Isabelle Connor; Camilla Feeley; Lili Mizuno; Elizaveta Pletneva; Nicole Sladkov), 35.825.

13. Egypt (Login Elsasyed; Polina Fouda; Salma Saleh; Malak Selim; Tia Sobhy), 33.050.

14. Australia (Emily Abbot; Alexandra Aristoteli; Alannah Mathews; Himeka Onoda; Felicity White), 19.500.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Asia News | Sports | World News

New CISA office brings in cloud giants, other private companies to collaborate on cyber threats

After 15 years of Best Places to Work, data findings consistently point to engagement needs

Biden's picks on USPS board push back on 'dangerous risks' in plan to slow down mail

Space Force needs some shorter term investments to keep Congress happy

More from WTOP

Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up