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Olympic Gymnastics Results

The Associated Press

August 6, 2021, 12:59 AM

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Friday

Women

Individual All-Around

Qualification

Rotation 1

1. Dina Averina, ROC, 27.625.

2. Arina Averina, ROC, 27.225.

3. Alina Harnasko, Belarus, 27.200.

4. Anastasiia Salos, Belarus, 25.700.

4. Milena Baldassarri, Italy, 25.700.

6. Alexandra Agiurgiuculese, Italy, 25.600.

7. Khrystyna Pohranychna, Ukraine, 24.600.

8. Katrin Taseva, Bulgaria, 24.450.

9. Nicol Zelikman, Israel, 24.350.

10. Boryana Kaleyn, Bulgaria, 24.100.

11. Sumire Kita, Japan, 23.900.

12. Viktoriia Onopriienko, Ukraine, 23.800.

13. Laura Zeng, United States, 23.700.

14. Salome Pazhava, Georgia, 23.550.

15. Linoy Ashram, Israel, 23.500.

16. Zohra Aghamirova, Azerbaijan, 23.400.

16. Evita Griskenas, United States, 23.400.

18. Ekaterina Vedeneeva, Slovenia, 22.800.

19. Rut Castillo Galindo, Mexico, 22.700.

20. Alina Adilkhanova, Kazakhstan, 22.450.

21. Fanni Pigniczki, Hungary, 22.400.

22. Habiba Marzouk, Egypt, 21.700.

23. Lidiia Iakovleva, Australia, 19.800.

24. Chisaki Oiwa, Japan, 19.600.

25. Ekaterina Fetisova, Uzbekistan, 19.400.

26. Marcia Alves Lopes, Cape Verde, 7.550.

Rotation 2

1. Linoy Ashram, Israel, 28.250.

2. Dina Averina, ROC, 27.600.

3. Arina Averina, ROC, 27.250.

4. Alina Harnasko, Belarus, 26.400.

5. Anastasiia Salos, Belarus, 26.300.

6. Boryana Kaleyn, Bulgaria, 25.800.

7. Nicol Zelikman, Israel, 25.500.

8. Katrin Taseva, Bulgaria, 24.600.

9. Milena Baldassarri, Italy, 24.550.

10. Viktoriia Onopriienko, Ukraine, 24.300.

11. Khrystyna Pohranychna, Ukraine, 23.800.

12. Evita Griskenas, United States, 23.675.

13. Ekaterina Vedeneeva, Slovenia, 23.550.

14. Sumire Kita, Japan, 23.150.

15. Chisaki Oiwa, Japan, 23.100.

16. Zohra Aghamirova, Azerbaijan, 23.000.

17. Rut Castillo Galindo, Mexico, 22.350.

18. Habiba Marzouk, Egypt, 22.150.

19. Alexandra Agiurgiuculese, Italy, 22.050.

20. Laura Zeng, United States, 22.000.

21. Salome Pazhava, Georgia, 21.950.

22. Fanni Pigniczki, Hungary, 21.200.

23. Lidiia Iakovleva, Australia, 20.600.

24. Alina Adilkhanova, Kazakhstan, 20.550.

25. Ekaterina Fetisova, Uzbekistan, 19.800.

26. Marcia Alves Lopes, Cape Verde, 13.200.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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