Olympic Equestrian Results

Wednesday

Open

Jumping Individual

Final

1. Ben Maher (EXPLOSION W), Britain, 0.

1. Daisuke Fukushima (CHANYON), Japan, 0.

1. Maikel van der Vleuten (BEAUVILLE Z), Netherlands, 0.

1. Henrik von Eckermann (KING EDWARD), Sweden, 0.

1. Malin Baryard-Johnsson (INDIANA), Sweden, 0.

1. Peder Fredricson (ALL IN), Sweden, 0.

7. Scott Brash (JEFFERSON), Britain, 1.

7. Cian O’Connor (KILKENNY), Ireland, 1.

9. Gregory Wathelet (NEVADOS S), Belgium, 4.

10. Luciana Diniz (VERTIGO DU DESERT), Portugal, 4.

11. Ashlee Bond (DONATELLO 141), Israel, 5.

12. Nicolas Delmotte (URVOSO DU ROCH), France, 5.

13. Koki Saito (CHILENSKY), Japan, 5.

14. Jerome Guery (QUEL HOMME DE HUS), Belgium, 7.

15. Bertram Allen (PACINO AMIRO), Ireland, 8.

16. Martin Fuchs (CLOONEY 51), Switzerland, 8.

17. Darragh Kenny (CARTELLO), Ireland, 8.

18. Daniel Deusser (KILLER QUEEN), Germany, 8.

19. Mouda Zeyada (GALANTHOS SHK), Egypt, 8.

20. Yuri Mansur (ALFONS), Brazil, 8.

21. Marc Houtzager (DANTE), Netherlands, 13.

22. Mario Deslauriers (BARDOLINA 2), Canada, 13.

23. Kristaps Neretnieks (VALOUR), Latvia, 13.

24. Nayel Nassar (IGOR VAN DE WITTEMOERE), Egypt, 13.

25. Eiken Sato (SAPHYR DES LACS), Japan, 16.

26. Niels Bruynseels (DELUX VAN T & L), Belgium, EL.

26. Daniel Meech (CINCA 3), New Zealand, EL.

26. Harry Charles (ROMEO 88), Britain, RT.

26. Geir Gulliksen (QUATRO), Norway, RT.

26. Beat Mandli (DSARIE), Switzerland, RT.

