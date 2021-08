Olympic Diving Results

Saturday Men 10m Platform Semifinal 1. Cao Yuan, China, 513.70 (Q). 2. Yang Jian, China, 480.85 (Q). 3. Aleksandr Bondar,…

Saturday

Men

10m Platform

Semifinal

1. Cao Yuan, China, 513.70 (Q).

2. Yang Jian, China, 480.85 (Q).

3. Aleksandr Bondar, ROC, 464.10 (Q).

4. Thomas Daley, Britain, 462.90 (Q).

5. Viktor Minibaev, ROC, 447.50 (Q).

6. Cassiel Rousseau, Australia, 444.10 (Q).

7. Oleksii Sereda, Ukraine, 416.05 (Q).

8. Rikuto Tamai, Japan, 413.65 (Q).

9. Jordan Windle, United States, 409.80 (Q).

10. Brandon Loschiavo, United States, 409.75 (Q).

11. Andres Isaac Villarreal Tudon, Mexico, 405.55 (Q).

12. Kawan Figueredo Pereira, Brazil, 400.40 (Q).

13. Nathan Zsombor-Murray, Canada, 397.85 (R).

14. Rafael Quintero Diaz, Puerto Rico, 397.55 (R).

15. Kim Yeongtaek, South Korea, 374.90.

16. Woo Haram, South Korea, 374.50.

17. Timo Barthel, Germany, 364.50.

18. Sebastian Villa Castaneda, Colombia, 341.40.

