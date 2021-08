Olympic Diving Results

Wednesday Women 10m Platform Preliminary 1. Chen Yuxi, China, 390.70 (Q). 2. Quan Hongchan, China, 364.45 (Q). 3. Delaney Schnell,…

Wednesday

Women

10m Platform

Preliminary

1. Chen Yuxi, China, 390.70 (Q).

2. Quan Hongchan, China, 364.45 (Q).

3. Delaney Schnell, United States, 360.75 (Q).

4. Melissa Wu, Australia, 351.20 (Q).

5. Meaghan Benfeito, Canada, 331.85 (Q).

6. Elena Wassen, Germany, 323.80 (Q).

7. Lois Toulson, Britain, 314.00 (Q).

8. Iuliia Timoshinina, ROC, 313.20 (Q).

9. Alejandra Orozco Loza, Mexico, 308.10 (Q).

10. Andrea Spendolini Sirieix, Britain, 307.70 (Q).

11. Celine van Duijn, Netherlands, 306.80 (Q).

12. Gabriela Agundez Garcia, Mexico, 297.65 (Q).

13. Christina Wassen, Germany, 297.15 (Q).

14. Alais Kalonji, France, 295.90 (Q).

15. Sarah Jodoin di Maria, Italy, 291.05 (Q).

16. Tanya Watson, Ireland, 289.40 (Q).

17. Katrina Young, United States, 286.65 (Q).

18. Pandelela Pamg, Malaysia, 284.90 (Q).

19. Kwon Halim, South Korea, 278.00 (R).

20. Maha Abdelsalam, Egypt, 275.30 (R).

21. Nikita Hains, Australia, 270.00.

22. Matsuri Arai, Japan, 268.80.

23. Celina Toth, Canada, 261.40.

24. Ingrid Oliveira, Brazil, 261.20.

25. Anna Konanykhina, ROC, 252.85.

26. Jun Hoong Cheong, Malaysia, 251.80.

27. Noemi Batki, Italy, 226.95.

28. Anne Tuxen, Norway, 219.15.

29. Sofiia Lyskun, Ukraine, 216.55.

30. Shen-Yan Freida Lim, Singapore, 215.90.

