Olympic Athletics Results

Friday

Men

50km Race Walk

Final

1. Dawid Tomala, Poland, 3:50:08.

2. Jonathan Hilbert, Germany, 3:50:44.

3. Evan Dunfee, Canada, 3:50:59.

4. Marc Tur, Spain, 3:51:08.

5. Joao Vieira, Portugal, 3:51:28.

6. Masatora Kawano, Japan, 3:51:56.

7. Bian Tongda, China, 3:52:01.

8. Rhydian Cowley, Australia, 3:52:01.

9. Veli-Matti Partanen, Finland, 3:52:39.

10. Brendan Boyce, Ireland, 3:53:40.

11. Jose Montana, Colombia, 3:53:50.

12. Artur Brzozowski, Poland, 3:54:08.

13. Jorge Ruiz, Colombia, 3:55:30.

14. Matej Toth, Slovakia, 3:56:23.

15. Jose Leyver, Mexico, 3:56:53.

16. Quentin Rew, New Zealand, 3:57:33.

17. Mate Helebrandt, Hungary, 3:57:53.

18. Diego Pinzon, Colombia, 3:57:54.

19. Andres Chocho, Ecuador, 3:59:03.

20. Bence Venyercsan, Hungary, 3:59:05.

21. Wang Qin, China, 3:59:35.

22. Dzmitry Dziubin, Belarus, 4:00:25.

23. Andrea Agrusti, Italy, 4:01:10.

24. Marius Iulian Cocioran, Romania, 4:01:43.

25. Maryan Zakalnytskyy, Ukraine, 4:02:53.

26. Jarkko Kinnunen, Finland, 4:04:28.

27. Jhonatan Javier Amores Carua, Ecuador, 4:05:47.

28. Luo Yadong, China, 4:06:17.

29. Alex Wright, Ireland, 4:06:20.

30. Hayato Katsuki, Japan, 4:06:32.

31. Artur Mastianica, Lithuania, 4:06:43.

32. Satoshi Maruo, Japan, 4:06:44.

33. Carl Dohmann, Germany, 4:07:18.

34. Bernardo Uriel Barrondo, Guatemala, 4:08:34.

35. Jesus Angel Garcia, Spain, 4:10:03.

36. Alexandros Papamichail, Greece, 4:12:49.

37. Arnis Rumbenieks, Latvia, 4:13:33.

38. Aleksi Ojala, Finland, 4:14:02.

39. Valeriy Litaniuk, Ukraine, 4:14:05.

40. Marc Mundell, South Africa, 4:14:37.

41. Michal Morvay, Slovakia, 4:15:22.

42. Nathaniel Seiler, Germany, 4:15:37.

43. Vit Hlavac, Czech Republic, 4:15:40.

44. Horacio Nava, Mexico, 4:19:00.

45. Mathieu Bilodeau, Canada, 4:20:36.

46. Lukas Gdula, Czech Republic, 4:33:06.

47. Claudio Paulino Villanueva Flores, Ecuador, 4:53:09.

48. Yohann Diniz, France, DNF.

48. Luis Angel Sanchez, Guatemala, DNF.

48. Gurpreet Singh, India, DNF.

48. Marco de Luca, Italy, DNF.

48. Teodorico Caporaso, Italy, DNF.

48. Isaac Palma, Mexico, DNF.

48. Havard Haukenes, Norway, DNF.

48. Rafal Augustyn, Poland, DNF.

48. Luis Manuel Corchete, Spain, DNF.

48. Ivan Banzeruk, Ukraine, DNF.

48. Erick Bernabe Barrondo, Guatemala, DQ.

48. Ruslans Smolonskis, Latvia, DQ.

