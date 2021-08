China 3, Argentina 0 (25-15, 25-22, 25-19) China_Spiker-Wang Y. (6-13), Gong X. (8-17), Zhang C. (15-24) (won-total attempts); Blocker-Li Y.…

China 3, Argentina 0 (25-15, 25-22, 25-19)

China_Spiker-Wang Y. (6-13), Gong X. (8-17), Zhang C. (15-24) (won-total attempts); Blocker-Li Y. (1-2), Yuan X. (3-11), Wang Y. (1-7), Gong X. (2-13), Zhang C. (2-8); Server-Li Y. (2-15), Yuan X. (1-10), Wang Y. (1-15), Gong X. (1-13), Zhang C. (1-7); Scorer-Zhang C. (18-39).

Argentina_Spiker-D. Bulaich Simian (9-18), P. Nizetich (6-20), E. Mercado (12-32) (won-total attempts); Blocker-D. Bulaich Simian (0-3), B. Farriol (4-11), J. Lazcano (0-7), V. Mayer (0-3), E. Mercado (1-4); Server-D. Bulaich Simian (0-6), B. Farriol (0-9), A. Fortuna (1-8), J. Lazcano (0-6), V. Mayer (0-5), P. Nizetich (1-11), E. Mercado (0-6), S. Germanier (0-6); Scorer-E. Mercado (13-42).

Referees_Kang Joo-Hee, South Korea. Denny Cespedes, Dominican Republic. Jacobus Nederhoed, Netherlands.

