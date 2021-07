ROC 3, China 2 (25-17, 23-25, 20-25, 27-25, 15-12) ROC_Spiker-I. Voronkova (22-52), A. Fedorovtseva (23-55), N. Goncharova (26-55) (won-total attempts);…



ROC_Spiker-I. Voronkova (22-52), A. Fedorovtseva (23-55), N. Goncharova (26-55) (won-total attempts); Blocker-E. Startseva (1-8), I. Koroleva (1-20), I. Fetisova (5-21), I. Voronkova (3-9), A. Fedorovtseva (3-13), N. Goncharova (1-9); Server-E. Startseva (0-17), I. Koroleva (0-7), I. Fetisova (0-13), I. Voronkova (1-21), A. Fedorovtseva (2-18), A. Lazareva (0-3), N. Goncharova (0-17), E. Enina (0-4), K. Smirnova (0-9); Scorer-A. Fedorovtseva (28-86).

China_Spiker-Zhu T. (15-44), Li Y. (23-53), Zhang C. (7-19) (won-total attempts); Blocker-Zhu T. (1-6), Yuan X. (4-23), Wang Y. (2-6), Zhang C. (2-10), Ding X. (1-13); Server-Zhu T. (1-18), Li Y. (4-22), Yuan X. (1-13), Yan N. (0-7), Wang Y. (1-10), Zhang C. (1-12), Ding X. (0-8); Scorer-Li Y. (27-81).

Referees_Daniele Rapisarda, Italy. Juraj Mokry, Slovakia. Heike Kraft, Germany.

