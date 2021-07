Olympic Shooting Results

Tuesday Mixed Team 10m Air Pistol Qualification Stage 1 1. India (Manu Bhaker; Chaudhary Saurabh), 582 (QS2). 2. ROC (Vitalina…

Tuesday

Mixed Team

10m Air Pistol

Qualification

Stage 1

1. India (Manu Bhaker; Chaudhary Saurabh), 582 (QS2).

2. ROC (Vitalina Batsarashkina; Artem Chernousov), 581 (QS2).

3. China (Jiang Ranxin; Pang Wei), 581 (QS2).

4. Ukraine (Olena Kostevych; Oleh Omelchuk), 580 (QS2).

5. Serbia (Zorana Arunovic; Damir Mikec), 577 (QS2).

6. Australia (Dina Aspandiyarova; Daniel Repacholi), 576 (QS2).

7. China (Wang Qian; He Zhengyang), 576 (QS2).

8. Iran (Haniyeh Rostamiyan; Javad Foroughi), 575 (QS2).

9. South Korea (Choo Gaeun; Jin Jongoh), 575.

10. United States (Sandra Uptagrafft; James Hall), 573.

11. South Korea (Kim Bomi; Kim Mose), 573.

12. Germany (Carina Wimmer; Christian Reitz), 571.

13. Mongolia (Anudari Tsolmonbaatar; Davaakhuu Enkhtaivan), 571.

14. Cuba (Laina Perez; Jorge Grau Potrille), 568.

15. ROC (Margarita Chernousova; Anton Aristarkhov), 566.

16. United States (Alexis Lagan; Nickolaus Mowrer), 565.

17. India (Yashaswini Singh Deswal; Abhishek Verma), 564.

18. Egypt (Radwa Abdel Latif; Samy Abdel Razek), 563.

19. Tunisia (Olfa Charni; Ala Alothmani), 561.

20. Japan (Satoko Yamada; Kojiro Horimizu), 559.

Stage 2

1. China (Jiang Ranxin; Pang Wei), 387 (QG).

2. ROC (Vitalina Batsarashkina; Artem Chernousov), 386 (QG).

3. Ukraine (Olena Kostevych; Oleh Omelchuk), 386 (QB).

4. Serbia (Zorana Arunovic; Damir Mikec), 384 (QB).

5. Iran (Haniyeh Rostamiyan; Javad Foroughi), 382.

6. China (Wang Qian; He Zhengyang), 380.

7. India (Manu Bhaker; Chaudhary Saurabh), 380.

8. Australia (Dina Aspandiyarova; Daniel Repacholi), 380.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.