Olympic Sailing Results

Thursday

Men

Skiff – 49er

Opening Series

Race 05

1. Denmark (Jonas Warrer; Jakob Precht Jensen) (1, 1, 1, 1), 3.

2. Germany (Erik Heil; Thomas Ploessel) (2, 2, 2, 3), 6.

3. Ireland (Robert Dickson; Sean Waddilove) (3, 3, 3, 2), 8.

4. Switzerland (Sebastien Schneiter; Lucien Cujean) (8, 4, 4, 4), 12.

5. Portugal (Jorge Lima; Jose Costa) (4, 5, 8, 7), 16.

8. Netherlands (Bart Lambriex; Pim van Vugt) (5, 6, 9, 8), 19.

8. Brazil (Marco Grael; Gabriel Borges) (6, 7, 7, 6), 19.

8. Spain (Diego Botin le Chever; Iago Lopez Marra) (9, 8, 6, 5), 19.

9. Austria (Benjamin Bildstein; David Hussl) (11, 9, 5, 11), 25.

10. Poland (Lukasz Przybytek; Pawel Kolodzinski) (13, 11, 10, 9), 30.

11. Britain (Dylan Fletcher; Stuart Bithell) (7, 10, 14, 14), 31.

12. France (Lucas Rual; Emile Amoros) (17, 12, 11, 10), 33.

13. New Zealand (Peter Burling; Blair Tuke) (12, 14, 12, 12), 36.

14. Australia (William Phillips; Sam Phillips) (14, 13, 13, 13), 39.

15. Croatia (Sime Fantela; Mihovil Fantela) (10, 15, 15, 15), 40.

16. India (Ganapathy Kelapanda; Varun Thakkar) (16, 19, 16, 16), 48.

17. Japan (Leo Takahashi; Ibuki Koizumi) (15, 18, 19, 17), 50.

19. South Africa (Benjamin Daniel; Alex Burger) (18, 16, 18, 19), 52.

19. Canada (William Jones; Evan Depaul) (19, 17, 17, 18), 52.

Women

Two Person Dinghy – 470

Opening Series

Race 03

1. Brazil (Fernanda Oliveira; Ana Barbachan) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1), 6.

2. Poland (Agnieszka Skrzypulec; Jolanta Ogar) (3, 2, 2, 2, 2, 2, 2), 12.

3. Spain (Silvia Mas Depares; Patricia Cantero Reina) (2, 3, 3, 4, 4, 3, 3), 18.

4. Japan (Ai Kondo Yoshida; Miho Yoshioka) (4, 4, 6, 3, 6, 6, 11), 29.

5. Slovenia (Tina Mrak; Veronika Macarol) (6, 6, 4, 5, 3, 7, 6), 30.

6. France (Camille Lecointre; Aloise Retornaz) (9, 7, 5, 6, 5, 4, 4), 31.

7. Germany (Luise Wanser; Anastasiya Winkel) (8, 10, 11, 7, 7, 5, 5), 42.

8. Switzerland (Linda Fahrni; Maja Siegenthaler) (10, 5, 8, 8, 8, 8, 8), 45.

9. Sweden (Olivia Bergstrom; Lovisa Karlsson) (7, 9, 7, 9, 9, 11, 10), 51.

10. Britain (Hannah Mills; Eilidh McIntyre) (13, 11, 10, 11, 10, 9, 7), 58.

12. Australia (Nia Jerwood; Monique de Vries) (5, 8, 12, 12, 12, 12, 12), 61.

12. Italy (Elena Berta; Bianca Caruso) (12, 12, 9, 10, 11, 10, 9), 61.

13. Israel (Noya Bar Am; Shahar Tibi) (11, 15, 13, 13, 13, 14, 14), 78.

14. Argentina (Maria Belen Tavella; Lourdes Hartkopf) (14, 14, 15, 14, 14, 13, 13), 82.

15. United States (Nikole Barnes; Lara Dallman-Weiss) (15, 13, 14, 15, 16, 16, 16), 89.

16. Netherlands (Afrodite Zegers; Lobke Berkhout) (18, 17, 16, 16, 15, 15, 15), 94.

17. Greece (Ariadne Paraskevi Spanaki; Emilia Tsoulfa) (16, 16, 17, 17, 17, 19, 19), 102 (BFD).

18. China (Wei Mengxi; Gao Haiyan) (17, 18, 18, 19, 19, 18, 17), 107.

19. Turkey (Beste Kaynakci; Okyanus Arikan) (21, 19, 19, 18, 18, 17, 18), 109 (BFD).

20. Malaysia (Nuraisyah Jamil; Juni Karimah Noor Jamali) (20, 20, 20, 20, 20, 20, 20), 120.

21. Mozambique (Denise Parruque; Maria Machava) (19, 21, 21, 21, 21, 21, 21), 124.

Mixed Team

Multihull – Nacra 17 Foiling

Opening Series

Race 01

1. Italy (Ruggero Tita; Caterina Banti) (1, 1, 1, 1, 1, 1), 5.

2. Austria (Thomas Zajac; Barbara Matz) (3, 2, 2, 2, 2, 3), 11.

4. Spain (Tara Pacheco van Rijnsoever; Florian Trittel Paul) (2, 3, 3, 4, 5, 4), 16.

4. Australia (Jason Waterhouse; Lisa Darmanin) (4, 4, 4, 3, 3, 2), 16.

5. Britain (John Gimson; Anna Burnet) (6, 6, 5, 5, 4, 7), 26.

6. Argentina (Santiago Raul Lange; Cecilia Carranza Saroli) (7, 6, 6, 6, 7, 6), 31.

7. Germany (Paul Kohlhoff; Alica Stuhlemmer) (11, 10, 8, 6, 6, 5), 35.

8. United States (Riley Gibbs; Anna Weis) (8, 8, 7, 9, 9, 9), 41.

9. Denmark (Lin Cenholt; Christian Lubeck) (11, 11, 9, 8, 8, 8), 44.

10. Brazil (Samuel Albrecht; Gabriela Nicolino) (10, 9, 10, 10, 10, 10), 49.

11. New Zealand (Micah Wilkinson; Erica Dawson) (14, 13, 11, 11, 11, 11), 57.

12. Finland (Sinem Kurtbay; Akseli Keskinen) (5, 5, 16, 18, 18, 17), 61.

13. Sweden (Emil Jarudd; Cecilia Jonsson) (15, 12, 11, 12, 12, 18), 62.

14. Japan (Shibuki Iitsuka; Eri Hatayama) (13, 16, 13, 13, 13, 12), 64.

15. Uruguay (Pablo Defazio Abella; Dominique Knuppel Artagaveytia) (9, 14, 14, 17, 15, 14), 66 (DQ).

17. Norway (Nicholas Fadler Martinsen; Martine Steller Mortensen) (16, 15, 15, 15, 14, 15), 74.

17. China (Yang Xuezhe; Hu Xiaoxiao) (16, 17, 16, 14, 15, 13), 74.

18. Puerto Rico (Enrique Figueroa Suarez; Gretchen Ortiz Pacheco) (18, 18, 18, 16, 17, 16), 85.

20. Tunisia (Mehdi Gharbi; Rania Rahali) (19, 19, 19, 20, 20, 20), 97.

20. France (Quentin Delapierre; Manon Audinet) (20, 20, 20, 19, 19, 19), 97.

Race 04

1. Britain (John Gimson; Anna Burnet) (1, 1, 1, 1), 3.

2. Australia (Jason Waterhouse; Lisa Darmanin) (3, 2, 3, 4), 8.

3. Germany (Paul Kohlhoff; Alica Stuhlemmer) (4, 4, 2, 3), 9.

4. Denmark (Lin Cenholt; Christian Lubeck) (2, 3, 5, 7), 10.

5. Italy (Ruggero Tita; Caterina Banti) (16, 8, 4, 2), 14.

6. United States (Riley Gibbs; Anna Weis) (9, 5, 6, 6), 17.

7. France (Quentin Delapierre; Manon Audinet) (12, 6, 7, 5), 18.

8. Argentina (Santiago Raul Lange; Cecilia Carranza Saroli) (6, 7, 8, 8), 21.

9. New Zealand (Micah Wilkinson; Erica Dawson) (5, 10, 10, 11), 25.

10. Spain (Tara Pacheco van Rijnsoever; Florian Trittel Paul) (7, 9, 12, 10), 26.

11. Brazil (Samuel Albrecht; Gabriela Nicolino) (8, 12, 11, 9), 28.

13. Austria (Thomas Zajac; Barbara Matz) (11, 11, 13, 14), 35.

13. Japan (Shibuki Iitsuka; Eri Hatayama) (14, 15, 9, 12), 35.

14. Puerto Rico (Enrique Figueroa Suarez; Gretchen Ortiz Pacheco) (10, 13, 14, 18), 37.

15. Finland (Sinem Kurtbay; Akseli Keskinen) (17, 14, 16, 13), 43.

16. Sweden (Emil Jarudd; Cecilia Jonsson) (13, 16, 15, 16), 44.

17. China (Yang Xuezhe; Hu Xiaoxiao) (19, 17, 17, 15), 49.

18. Uruguay (Pablo Defazio Abella; Dominique Knuppel Artagaveytia) (15, 18, 19, 17), 50.

19. Norway (Nicholas Fadler Martinsen; Martine Steller Mortensen) (18, 19, 18, 19), 55.

20. Tunisia (Mehdi Gharbi; Rania Rahali) (20, 20, 20, 20), 60.

