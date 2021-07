Olympic Sailing Results

Wednesday Men Skiff – 49er Opening Series Race 02 1. Spain (Diego Botin le Chever; Iago Lopez Marra) (1, 1,…

Wednesday

Men

Skiff – 49er

Opening Series

Race 02

1. Spain (Diego Botin le Chever; Iago Lopez Marra) (1, 1, 1, 1), 3.

2. New Zealand (Peter Burling; Blair Tuke) (3, 2, 2, 3), 7.

4. Australia (William Phillips; Sam Phillips) (2, 13, 4, 4), 10.

4. Netherlands (Bart Lambriex; Pim van Vugt) (5, 15, 3, 2), 10.

5. Denmark (Jonas Warrer; Jakob Precht Jensen) (4, 3, 5, 5), 12.

6. Poland (Lukasz Przybytek; Pawel Kolodzinski) (6, 4, 6, 7), 16.

7. Portugal (Jorge Lima; Jose Costa) (8, 5, 7, 6), 18.

9. France (Lucas Rual; Emile Amoros) (10, 7, 8, 9), 24.

9. Britain (Dylan Fletcher; Stuart Bithell) (7, 9, 10, 8), 24.

10. Croatia (Sime Fantela; Mihovil Fantela) (9, 6, 11, 14), 26.

11. Switzerland (Sebastien Schneiter; Lucien Cujean) (15, 12, 9, 10), 31.

12. Japan (Leo Takahashi; Ibuki Koizumi) (11, 10, 13, 11), 32.

13. Germany (Erik Heil; Thomas Ploessel) (16, 8, 12, 13), 33.

14. Ireland (Robert Dickson; Sean Waddilove) (13, 14, 14, 12), 39.

15. Brazil (Marco Grael; Gabriel Borges) (14, 11, 15, 16), 40.

16. Austria (Benjamin Bildstein; David Hussl) (12, 18, 17, 17), 46.

17. South Africa (Benjamin Daniel; Alex Burger) (17, 17, 16, 15), 48.

18. India (Ganapathy Kelapanda; Varun Thakkar) (18, 16, 18, 18), 52.

19. Canada (William Jones; Evan Depaul) (19, 19, 19, 19), 57.

Windsurfer – RS:X

Opening Series

Race 07

1. Bi Kun, China (1, 1, 1, 1, 1, 1), 5.

2. Kiran Badloe, Netherlands (2, 2, 2, 3, 2, 2), 10.

3. Thomas Goyard, France (3, 3, 3, 4, 3, 3), 15.

4. Piotr Myszka, Poland (4, 4, 4, 6, 5, 5), 22.

5. Tom Squires, Britain (6, 6, 5, 5, 4, 4), 24.

6. Yoav Cohen, Israel (5, 5, 6, 7, 6, 6), 28.

7. Mattia Camboni, Italy (7, 7, 9, 9, 8, 8), 39.

8. Andreas Cariolou, Cyprus (8, 8, 7, 12, 11, 11), 45.

9. Pedro Pascual, United States (13, 13, 11, 8, 7, 7), 46.

10. Cho Wonwoo, South Korea (15, 11, 8, 11, 10, 10), 50.

11. Endre Funnemark, Norway (11, 12, 15, 10, 9, 9), 51.

12. Juozas Bernotas, Lithuania (9, 10, 10, 14, 12, 12), 53.

13. Cheng Chun Leung Michael, Hong Kong (10, 9, 12, 15, 13, 13), 57.

14. Francisco Cruz Saubidet Birkner, Argentina (12, 14, 13, 13, 14, 14), 66.

15. Karel Lavicky, Czech Republic (16, 15, 17, 2, 19, 19), 69.

16. Angel Granda Roque, Spain (14, 16, 14, 16, 15, 15), 74.

17. Makoto Tomizawa, Japan (17, 17, 16, 18, 17, 17), 84.

18. Mateo Sanz Lanz, Switzerland (21, 21, 19, 17, 16, 16), 89.

19. Byron Kokkalanis, Greece (19, 18, 18, 19, 18, 18), 91.

20. Mikita Tsirkun, Belarus (20, 19, 20, 21, 21, 21), 101.

21. Aleksandr Askerov, ROC (22, 22, 21, 20, 20, 20), 103.

22. Ignacio Berenguer, Mexico (18, 20, 22, 22, 22, 22), 104.

23. Onur Cavit Biriz, Turkey (23, 23, 23, 23, 23, 23), 115.

24. Natthaphong Phonoppharat, Thailand (24, 24, 24, 24, 24, 24), 120.

25. Hamza Bouras, Algeria (25, 25, 25, 25, 25, 25), 125.

