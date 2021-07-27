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Olympic Men’s 3×3 Basketball Glance

The Associated Press

July 27, 2021, 1:00 PM

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Group A

Country W L Pts
Serbia 7 0 14
Belgium 4 3 8
Latvia 4 3 8
Netherlands 4 3 8
ROC 3 4 6
China 2 5 4
Japan 2 5 4
Poland 2 5 4

Friday, July 23

Latvia 21, Poland 14

Serbia 22, China 13

Saturday, July 24

ROC 21, China 13

Serbia 16, Netherlands 15

Belgium 21, Latvia 20

Poland 20, Japan 19 OT

Netherlands 18, ROC 15

Japan 18, Belgium 16 OT

Belgium 21, ROC 16

Serbia 15, Poland 12

Sunday, July 25

Latvia 18, China 17

Serbia 21, Belgium 14

Poland 21, ROC 16

Netherlands 21, Japan 20

Netherlands 21, China 18

Latvia 21, Japan 18

China 21, Belgium 20

Serbia 21, Japan 11

Monday, July 26

ROC 19, Japan 16

Serbia 22, Latvia 16

Belgium 18, Netherlands 17 OT

China 21, Poland 19

ROC 19, Latvia 15

Netherlands 22, Poland 20 OT

Tuesday, July 27

Quarterfinals

Belgium 16, Poland 14

Japan 21, China 16

Serbia 21, ROC 10

Latvia 22, Netherlands 18

ROC 21, Netherlands 19

Latvia 21, Japan 18

Wednesday, July 28

Semifinals

Serbia vs ROC 4:30 a.m.

Belgium vs Latvia 5:40 a.m.

Bronze Medal 8:15 a.m.

Gold Medal 9:25 a.m.

Medal Ceremony 10:19 a.m.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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