Olympic Diving Results

Friday

Women

3m Springboard

Preliminary

1. Shi Tingmao, China, 350.45 (Q).

2. Wang Han, China, 347.25 (Q).

3. Jennifer Abel, Canada, 332.40 (Q).

4. Pamela Ware, Canada, 330.10 (Q).

5. Sayaka Mikami, Japan, 317.10 (Q).

6. Hailey Hernandez, United States, 309.55 (Q).

7. Kim Suji, South Korea, 304.20 (Q).

8. Aranza Vazquez Montano, Mexico, 294.30 (Q).

9. Esther Qin, Australia, 292.80 (Q).

10. Nur Dhabitah Sabri, Malaysia, 291.60 (Q).

11. Michelle Heimberg, Switzerland, 289.95 (Q).

12. Emma Gullstrand, Sweden, 289.65 (Q).

13. Mariia Poliakova, ROC, 288.55 (Q).

14. Tina Punzel, Germany, 287.00 (Q).

15. Krysta Palmer, United States, 279.10 (Q).

16. Inge Jansen, Netherlands, 278.75 (Q).

17. Haruka Enomoto, Japan, 277.85 (Q).

18. Anabelle Smith, Australia, 272.05 (Q).

19. Grace Reid, Britain, 268.15 (R).

20. Yan Yee Ng, Malaysia, 251.95 (R).

21. Luana Lira, Brazil, 244.35.

22. Scarlett Mew Jensen, Britain, 243.25.

23. Viktoriya Kesar, Ukraine, 238.20.

24. Anna Pysmenska, Ukraine, 232.30.

25. Julia Vincent, South Africa, 228.90.

26. Micaela Bouter, South Africa, 216.15.

27. Arantxa Chavez Munoz, Mexico, 190.35.

