Olympic 3×3 Basketball Results

Monday

Men

Pool Round

Netherlands (Jessey Voorn; Dimeo van der Horst; Arvin Slagter; Ross Bekkering), def. Japan (Ira Brown; Tomoya Ochiai; Ryuto Yasuoka; Keisei Tominaga), 21-20.

China (Gao Shiyan; Hu Jinqiu; Li Haonan; Yan Peng), def. Belgium (Rafael Bogaerts; Nick Celis; Thibaut Vervoort; Thierry Marien), 21-20.

Serbia (Dusan Domovic Bulut; Dejan Majstorovic; Aleksandar Ratkov; Mihailo Vasic), def. Japan (Ira Brown; Tomoya Ochiai; Ryuto Yasuoka; Keisei Tominaga), 21-11.

Russia (Alexander Zuev; Ilia Karpenkov; Kirill Pisklov; Stanislav Sharov), def. Japan (Ira Brown; Tomoya Ochiai; Ryuto Yasuoka; Keisei Tominaga), 19-16.

Serbia (Dusan Domovic Bulut; Dejan Majstorovic; Aleksandar Ratkov; Mihailo Vasic), def. Latvia (Nauris Miezis; Karlis Lasmanis; Agnis Cavars; Edgars Krumins), 22-16.

Belgium (Rafael Bogaerts; Nick Celis; Thibaut Vervoort; Thierry Marien), def. Netherlands (Jessey Voorn; Dimeo van der Horst; Arvin Slagter; Ross Bekkering), 18-17.

China (Gao Shiyan; Hu Jinqiu; Li Haonan; Yan Peng), def. Poland (Michael Hicks; Pawel Pawlowski; Szymon Rduch; Przemyslaw Zamojski), 21-19.

Russia (Alexander Zuev; Ilia Karpenkov; Kirill Pisklov; Stanislav Sharov), def. Latvia (Nauris Miezis; Karlis Lasmanis; Agnis Cavars; Edgars Krumins), 19-15.

Netherlands (Jessey Voorn; Dimeo van der Horst; Arvin Slagter; Ross Bekkering), def. Poland (Michael Hicks; Pawel Pawlowski; Szymon Rduch; Przemyslaw Zamojski), 22-20.

Women

Pool Round

China (Zhang Zhiting; Wan Jiyuan; Yang Shuyu; Wang Lili), def. Japan (Mio Shinozaki; Risa Nishioka; Stephanie Mawuli; Mai Yamamoto), 15-12.

Romania (Gabriela Marginean; Ancuta Stoenescu; Sonia Ursu; Claudia Cuic), def. Mongolia (Khulan Onolbaatar; Chimeddolgor Enkhtaivan; Solongo Bayasgalan; Tserenlkham Munkhsaikhan), 22-14.

Russia (Yulia Kozik; Anastasiia Logunova; Evgeniia Frolkina; Olga Frolkina), def. Romania (Gabriela Marginean; Ancuta Stoenescu; Sonia Ursu; Claudia Cuic), 21-12.

Japan (Mio Shinozaki; Risa Nishioka; Stephanie Mawuli; Mai Yamamoto), def. Italy (Chiara Consolini; Giulia Rulli; Marcella Filippi; Raelin D Alie), 22-10.

France (Mamignan Toure; Laetitia Guapo; Ana Maria Filip; Marie-Eve Paget), def. Mongolia (Khulan Onolbaatar; Chimeddolgor Enkhtaivan; Solongo Bayasgalan; Tserenlkham Munkhsaikhan), 22-18.

United States (Allisha Gray; Kelsey Plum; Stefanie Dolson; Jacquelyn Young), def. Italy (Chiara Consolini; Giulia Rulli; Marcella Filippi; Raelin D Alie), 17-13.

United States (Allisha Gray; Kelsey Plum; Stefanie Dolson; Jacquelyn Young), def. China (Zhang Zhiting; Wan Jiyuan; Yang Shuyu; Wang Lili), 21-19.

France (Mamignan Toure; Laetitia Guapo; Ana Maria Filip; Marie-Eve Paget), def. Russia (Yulia Kozik; Anastasiia Logunova; Evgeniia Frolkina; Olga Frolkina), 17-14.

