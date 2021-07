Italy 16, Japan 8 Italy 5 3 3 5 — 16 Japan 0 3 1 4 — 8 First Quarter_1,…

Italy 5 3 3 5 — 16 Japan 0 3 1 4 — 8

First Quarter_1, Italy, M. Aicardi, 5:45. 2, Italy, M. Bodegas, 5:03. 3, Italy, F. Di Fulvio, 3:16. 4, Italy, P. Figlioli, 1:43 (PS). 5, Italy, M. Bodegas, 0:33 (PP).

Second Quarter_6, Japan, Y. Inaba, 6:53 (PP). 7, Italy, V. Renzuto Iodice, 4:57 (PS). 8, Italy, N. Figari, 4:13. 9, Japan, M. Takata, 3:42 (PP). 10, Italy, M. Bodegas, 3:21 (PP). 11, Japan, A. Arai, 2:08 (PP).

Third Quarter_12, Italy, P. Figlioli, 6:55. 13, Japan, M. Shiga, 3:38. 14, Italy, N. Figari, 3:09 (PP). 15, Italy, P. Figlioli, 2:11 (PP).

Fourth Quarter_16, Italy, G. Echenique, 6:16. 17, Italy, M. Aicardi, 5:36 (PP). 18, Japan, Y. Inaba, 5:02 (PS). 19, Italy, A. Velotto, 4:37 (PP). 20, Japan, T. Suzuki, 4:23. 21, Italy, S. Luongo, 3:41 (PP). 22, Japan, Y. Inaba, 2:40 (PS). 23, Italy, V. Dolce, 2:17 (PS). 24, Japan, S. Adachi, 1:54 (PP).

Exclusions_Italy 13 (M. Aicardi 1, M. Bodegas 1, F. Di Fulvio 1, V. Dolce 1, G. Echenique 1, S. Luongo 1, A. Velotto 1, N. Figari 2, N. Presciutti 2, V. Renzuto Iodice 2); Japan 10 (S. Adachi 1, Y. Inaba 1, Y. Shimizu 1, T. Yoshida 1, M. Takata 2, A. Arai 4).

4 Minute Exclusions_Italy None; Japan None.

Penalty Fouls_Italy 3 (S. Luongo 1, N. Presciutti 2); Japan 3 (H. Koppu 1, K. Okawa 1, M. Shiga 1).

Ejections_Italy 1 (N. Presciutti); Japan 1 (A. Arai).

Referees_Stanko Ivanovski, Montenegro. Nenad Peris, Croatia. Milorad Krivokapic, International Swimming Federation. Tamas Molnar, International Swimming Federation.

