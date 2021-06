European Tour Scandinavian Mixed Tornament Scores

Saturday At Vallda Golf and Country Club Gothensburg, Sweden Purse: $7 million a-amateur Yardage: 7,343; Par: 71 Third Round Alice…

Saturday At Vallda Golf and Country Club Gothensburg, Sweden Purse: $7 million a-amateur Yardage: 7,343; Par: 71 Third Round

Alice Hewson, England 68-67-69_204

Caroline Hedwall, Sweden 67-64-73_204

Rhys Enoch, Wales 71-67-66_204

Jason Scrivener, Austalia 70-68-66_204

Ashley Chesters, England 65-70-70_205

David Drysdale, Scotland 67-68-70_205

Scott Hend, Austria 69-67-69_205

James Morrison, England 70-67-68_205

Adrian Otaegui, Spain 71-68-66_205

Joachim B. Hansen, Denmark 69-67-71_207

Sanna Nuutinen, Finland 68-69-70_207

Jonathan Caldwell, Northern Ireland 70-67-70_207

Oliver Wilson, England 72-65-70_207

Stephanie Kyriacou, Australia 68-66-74_208

Olivia Cowan, Germany 68-67-73_208

Karolin Lampert, Germany 68-68-72_208

Wil Besseling, Netherlands 68-70-70_208

Pep Angles, Spain 65-69-75_209

Jacques Kruyswijk, South Africa 69-66-74_209

Ryan Fox, New Zealand 69-67-73_209

Christine Wolf, Austria 64-72-73_209

Pedro Figueiredo, Portugal 68-68-73_209

a-Vincent Norman, Sweden 66-73-70_209

a-Linn Grant, Sweden 71-68-70_209

Sebastian Garcia-Rodriguez, Spain 69-69-71_209

Kristoffer Broberg, Sweden 68-70-71_209

Joost Luiten, Netherlands 67-65-78_210

Ashun Wu, China 71-70-69_210

Darren Fichardt, South Africa 66-67-77_210

Steven Brown, England 65-68-77_210

Richie Ramsay, Scotland 67-73-70_210

Johanna Gustavsson, Sweden 68-72-70_210

a-Ludvig Aberg, Sweden 69-67-74_210

Lina Boqvist, Sweden 67-69-74_210

Robert Rock, England 70-68-72_210

Masahiro Kawamura, Japan 69-68-73_210

Emily Kristine Pedersen, Denmark 70-67-73_210

Leonie Harm, Germany 67-71-72_210

Zander Lombard, South Africa 70-67-73_210

Sam Horsfield, England 64-74-72_210

Kalle Samooja, Finland 65-69-77_211

Alexander Bjork, Sweden 72-68-71_211

Jamie Donaldson, Wales 67-73-71_211

Maria Hernandez, Spain 69-68-74_211

Niklas Lemke, Sweden 75-66-71_212

Matthew Southgate, Britain 71-69-72_212

a-Maja Stark, Sweden 72-68-72_212

Henrik Stenson, Sweden 70-70-72_212

Karoline Lund, Norway 68-71-73_212

Nuria Iturrioz, Spain 70-67-75_212

Aaron Cockerill, Canada 69-70-73_212

Lorenzo Gagli, Italy 71-68-73_212

Felicity Johnson, England 66-71-75_212

Oliver Farr, Wales 66-74-73_213

Lee-Anne Pace, South Africa 72-68-73_213

Haydn Porteous, South Africa 69-71-73_213

Carlos Pigem, Spain 68-68-78_214

Sarina Schmidt, Germany 67-68-79_214

Sihwan Kim, United States 68-71-76_215

Pia Babnik, Slovakia 68-66-81_215

Liz Young, England 70-71-75_216

Laura Fuenfstueck, Germany 67-73-76_216

Aaron Rai, England 72-67-77_216

Anne-Lise Caudal, France 72-68-76_216

Matthew Jordan, England 71-68-78_217

Magdalena Simmermacher, Argentia 68-70-79_217

Jack Senior, England 68-71-79_218

Yikeun Chang, Korea 70-69-79_218

Francesco Laporta, Italy 69-72-78_219

Atthaya Thitikul, Thailand 70-68-82_220

Alison Muirhead, Scotland 69-71-85_225

