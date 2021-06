European Tour Scandinavian Mixed Tornament Par Scores

Friday At Vallda Golf and Country Club Gothensburg, Sweden Purse: $7 million a-amateur Yardage: 7,343; Par: 71 Second Round Caroline…

Friday At Vallda Golf and Country Club Gothensburg, Sweden Purse: $7 million a-amateur Yardage: 7,343; Par: 71 Second Round

Caroline Hedwall, Sweden 67-64_131 -13

Joost Luiten, Netherlands 67-65_132 -12

Darren Fichardt, South Africa 66-67_133 -11

Steven Brown, England 65-68_133 -11

Pia Babnik, Slovakia 68-66_134 -10

Stephanie Kyriacou, Australia 68-66_134 -10

Kalle Samooja, Finland 65-69_134 -10

Pep Angles, Spain 65-69_134 -10

Olivia Cowan, Germany 68-67_135 -9

Alice Hewson, England 68-67_135 -9

Ashley Chesters, England 65-70_135 -9

David Drysdale, Scotland 67-68_135 -9

Jacques Kruyswijk, South Africa 69-66_135 -9

Sarina Schmidt, Germany 67-68_135 -9

Carlos Pigem, Spain 68-68_136 -8

Christine Wolf, Austria 64-72_136 -8

Joachim B. Hansen, Denmark 69-67_136 -8

Ryan Fox, New Zealand 69-67_136 -8

Lina Boqvist, Sweden 67-69_136 -8

Scott Hend, Austria 69-67_136 -8

Pedro Figueiredo, Portugal 68-68_136 -8

Karolin Lampert, Germany 68-68_136 -8

a-Ludvig Aberg, Sweden 69-67_136 -8

Masahiro Kawamura, Japan 69-68_137 -7

Nuria Iturrioz, Spain 70-67_137 -7

Sanna Nuutinen, Finland 68-69_137 -7

Maria Hernandez, Spain 69-68_137 -7

James Morrison, England 70-67_137 -7

Jonathan Caldwell, Northern Ireland 70-67_137 -7

Oliver Wilson, England 72-65_137 -7

Emily Kristine Pedersen, Denmark 70-67_137 -7

Felicity Johnson, England 66-71_137 -7

Zander Lombard, South Africa 70-67_137 -7

Magdalena Simmermacher, Argentia 68-70_138 -6

Sam Horsfield, England 64-74_138 -6

Rhys Enoch, Wales 71-67_138 -6

Wil Besseling, Netherlands 68-70_138 -6

Jason Scrivener, Austalia 70-68_138 -6

Kristoffer Broberg, Sweden 68-70_138 -6

Leonie Harm, Germany 67-71_138 -6

Robert Rock, England 70-68_138 -6

Sebastian Garcia-Rodriguez, Spain 69-69_138 -6

Atthaya Thitikul, Thailand 70-68_138 -6

Matthew Jordan, England 71-68_139 -5

Lorenzo Gagli, Italy 71-68_139 -5

Yikeun Chang, Korea 70-69_139 -5

a-Linn Grant, Sweden 71-68_139 -5

Aaron Cockerill, Canada 69-70_139 -5

Adrian Otaegui, Spain 71-68_139 -5

Aaron Rai, England 72-67_139 -5

a-Vincent Norman, Sweden 66-73_139 -5

Karoline Lund, Norway 68-71_139 -5

Jack Senior, England 68-71_139 -5

Sihwan Kim, United States 68-71_139 -5

Jamie Donaldson, Wales 67-73_140 -4

Henrik Stenson, Sweden 70-70_140 -4

a-Maja Stark, Sweden 72-68_140 -4

Alison Muirhead, Scotland 69-71_140 -4

Haydn Porteous, South Africa 69-71_140 -4

Oliver Farr, Wales 66-74_140 -4

Anne-Lise Caudal, France 72-68_140 -4

Richie Ramsay, Scotland 67-73_140 -4

Alexander Bjork, Sweden 72-68_140 -4

Lee-Anne Pace, South Africa 72-68_140 -4

Matthew Southgate, Britain 71-69_140 -4

Laura Fuenfstueck, Germany 67-73_140 -4

Johanna Gustavsson, Sweden 68-72_140 -4

Francesco Laporta, Italy 69-72_141 -3

Ashun Wu, China 71-70_141 -3

Niklas Lemke, Sweden 75-66_141 -3

Liz Young, England 70-71_141 -3

Projected Cut

Adri Arnaus, Spain 69-73_142 -2

Camille Chevalier, France 71-71_142 -2

Sebastian Soderberg, Sweden 72-70_142 -2

Dale Whitnell, England 67-75_142 -2

Nicole Garcia, South Africa 73-69_142 -2

Carmen Alonso, Spain 70-72_142 -2

Benjamin Poke, Denmark 72-70_142 -2

Annabel Dimmock, England 73-69_142 -2

Jenny Haglund, Sweden 68-74_142 -2

Maverick Antcliff, Austria 70-72_142 -2

Celine Herbin, France 71-71_142 -2

Oliver Fisher, England 71-71_142 -2

Lydia G Hall, Wales 69-73_142 -2

Shubhankar Sharma, India 70-72_142 -2

Ajeetesh Sandhu, India 72-70_142 -2

David Horsey, England 67-75_142 -2

Robin Sciot-Siegrist, France 70-72_142 -2

Josh Geary, New Zealand 69-74_143 -1

Kylie Henry, Scotland 71-72_143 -1

Thomas Bjorn, Denmark 73-70_143 -1

Maha Haddioui, Morocco 72-71_143 -1

Alejandro Canizares, Spain 73-70_143 -1

Diksha Dagar, India 70-73_143 -1

Cloe Frankish, England 73-70_143 -1

Peter Hanson, Sweden 72-71_143 -1

Manon De Roey, Belgium 71-72_143 -1

Tvesa Malik, Inida 70-73_143 -1

Agathe Sauzon, France 74-70_144 E

Becky Morgan, Wales 74-70_144 E

Josefine Nyqvist, Sweden 72-72_144 E

Darius Van Driel, Netherlands 70-74_144 E

Garrick Porteous, England 71-73_144 E

Renato Paratore, Italy 73-71_144 E

Tonje Daffinrud, Norway 68-76_144 E

Marc Warren, Scotland 73-71_144 E

Justin Walters, South Africa 69-75_144 E

Robin Roussel, France 68-76_144 E

Luiza Altmann, Brazil 75-70_145 +1

Sean Crocker, United States 75-70_145 +1

Whitney Hillier, Australia 74-71_145 +1

Kim Metraux, Switzerland 72-73_145 +1

Tiia Koivisto, Finland 73-72_145 +1

Eleanor Givens, England 70-75_145 +1

Ross McGowan, England 70-75_145 +1

Benjamin Hebert, France 74-71_145 +1

Astrid Vayson De Pradenne, France 70-75_145 +1

Sami Valimaki, Finland 70-76_146 +2

Annika Sorenstam, Sweden 73-73_146 +2

Laura Murray, Scotland 74-72_146 +2

Jake Mcleod, Australia 70-76_146 +2

Sarah Schober, Austria 72-74_146 +2

Toby Tree, England 74-72_146 +2

Ursula Wikstrom, Finland 73-74_147 +3

Gabriella Cowley, England 77-70_147 +3

Rikard Karlberg, Sweden 73-74_147 +3

Filippa Moork, Sweden 72-75_147 +3

Laura Gomez Ruiz, Spain 74-73_147 +3

Joakim Lagergren, Sweden 76-71_147 +3

David Howell, England 74-73_147 +3

Lily May Humphreys, England 76-72_148 +4

Katja Pogacar, Slovakia 73-75_148 +4

Camilla Lennarth, Sweden 73-75_148 +4

Kelsey Macdonald, Scotland 73-75_148 +4

Michele Thomson, Scotland 73-75_148 +4

Silva Banon, Spain 76-72_148 +4

Noemi Jimenez Martin, Spain 73-75_148 +4

Lucrezia Colomgotto Rosso, Italy 78-71_149 +5

Stacy Lee Bregman, South Africa 72-77_149 +5

Chloe Williams, Wales 73-76_149 +5

Meghan Maclaren, England 76-73_149 +5

Maiken Bing Paulsen, Norway 72-77_149 +5

Linda Wessberg, Sweden 76-74_150 +6

Emma Nilsson, Sweden 76-74_150 +6

Marianne Skarpnord, Norway 76-74_150 +6

Ricardo Santos, Portugal 77-73_150 +6

Nacho Elvira, Spain 76-75_151 +7

Nicolai Hojgaard, Denmark 71-80_151 +7

Florentyna Parker, England 76-75_151 +7

Carly Booth, Scotland 77-75_152 +8

Amy Boulden, Wales 79-74_153 +9

Beth Allen, United States 71-82_153 +9

Hannah Burke, England 80-75_155 +11

Lejan Lewthwaite, South Africa 74-81_155 +11

Gavin Green, Malaysia 81-75_156 +12

Jessica Karlsson, Sweden 77-82_159 +15

