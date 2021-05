LPGA HSBC-Women’s World Championship Scores

Sunday At Sentosa Golf Club – Tanjong Course Singapore Purse: $1.6 million Yardage: 6,772; Par: 72 Final Round Hyo Joo…

Sunday At Sentosa Golf Club – Tanjong Course

Singapore

Purse: $1.6 million Yardage: 6,772; Par: 72 Final Round

Hyo Joo Kim, $240,000 67-68-72-64_271

Hannah Green, $149,262 71-66-66-69_272

Patty Tavatanakit, $86,487 70-70-68-65_273

Inbee Park, $86,487 64-69-70-70_273

Xiyu Lin, $86,487 67-68-67-71_273

So Yeon Ryu, $55,161 67-69-70-70_276

Carlota Ciganda, $39,022 69-67-73-68_277

In Gee Chun, $39,022 71-69-66-71_277

Lydia Ko, $39,022 69-68-69-71_277

Gaby Lopez, $39,022 68-71-65-73_277

Madelene Sagstrom, $30,644 69-70-68-71_278

Brittany Altomare, $27,702 68-71-72-68_279

Amy Yang, $27,702 68-69-70-72_279

Megan Khang, $24,434 72-69-71-68_280

Celine Boutier, $24,434 73-69-69-69_280

Moriya Jutanugarn, $22,391 71-70-69-71_281

Angela Stanford, $19,940 74-70-68-70_282

Amy Olson, $19,940 71-70-68-73_282

Gerina Piller, $19,940 72-67-70-73_282

Sophia Popov, $19,940 67-70-71-74_282

Jeongeun Lee, $17,488 68-74-73-68_283

Pornanong Phatlum, $17,488 69-71-73-70_283

Ally Ewing, $17,488 72-66-72-73_283

Ariya Jutanugarn, $15,323 74-74-66-70_284

Jin Young Ko, $15,323 71-76-67-70_284

Minjee Lee, $15,323 69-73-70-72_284

Su Oh, $15,323 68-72-72-72_284

Azahara Munoz, $12,351 73-71-72-69_285

Mel Reid, $12,351 70-70-75-70_285

Marina Alex, $12,351 69-72-72-72_285

Katherine Kirk, $12,351 69-71-73-72_285

Nicole Broch Larsen, $12,351 72-69-71-73_285

Chella Choi, $12,351 71-70-71-73_285

Emily Kristine Pedersen, $12,351 71-70-71-73_285

Yu Liu, $9,452 74-73-72-67_286

Wei-Ling Hsu, $9,452 71-71-71-73_286

Jasmine Suwannapura, $9,452 71-70-72-73_286

Charley Hull, $9,452 69-72-71-74_286

Jodi Ewart Shadoff, $9,452 70-68-74-74_286

Hee Young Park, $9,452 65-68-79-74_286

In Kyung Kim, $8,009 73-72-70-72_287

Brittany Lincicome, $8,009 74-67-72-74_287

Georgia Hall, $7,218 73-73-73-69_288

Sarah Schmelzel, $7,218 70-74-75-69_288

Shanshan Feng, $7,218 68-70-76-74_288

Annie Park, $6,456 71-68-79-71_289

Jing Yan, $6,456 72-72-73-72_289

Caroline Masson, $6,456 67-70-74-78_289

Jenny Shin, $5,659 76-69-74-71_290

Nasa Hataoka, $5,659 74-72-72-72_290

Lizette Salas, $5,659 73-72-71-74_290

Alena Sharp, $5,659 73-72-71-74_290

Anna Nordqvist, $5,148 74-73-73-71_291

Bronte Law, $5,148 70-68-75-78_291

A Lim Kim, $4,821 74-70-73-75_292

Angel Yin, $4,821 71-73-72-76_292

Kristen Gillman, $4,266 74-75-74-70_293

Ashleigh Buhai, $4,266 72-76-74-71_293

Danielle Kang, $4,266 72-73-76-72_293

Sung Hyun Park, $4,266 78-71-70-74_293

Jaye Marie Green, $4,266 75-73-71-74_293

Cheyenne Knight, $3,922 70-74-76-74_294

Cydney Clanton, $3,800 75-71-75-74_295

Nanna Koerstz Madsen, $3,800 72-74-75-74_295

Mi Hyang Lee, $3,677 75-71-75-75_296

Eun-Hee Ji, $3,596 73-75-71-78_297

Hinako Shibuno, $3,473 76-73-76-74_299

Mirim Lee, $3,473 71-77-74-77_299

Amanda Tan, $3,350 76-76-77-77_306

