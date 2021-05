LPGA Honda Thailand Scores

Sunday At Siam Country Club-Old Course Chonburi, Thailand Purse: $1.6 million Yardage: 6,576; Par: 72 Final Round Ariya Jutanugarn, $240,000…

Sunday At Siam Country Club-Old Course Chonburi, Thailand Purse: $1.6 million Yardage: 6,576; Par: 72 Final Round

Ariya Jutanugarn, $240,000 65-69-69-63_266

Atthaya Thitikul, $148,127 64-67-68-68_267

So Yeon Ryu, $78,057 69-70-65-64_268

Amy Yang, $78,057 69-65-70-64_268

Angel Yin, $78,057 72-65-65-66_268

Patty Tavatanakit, $78,057 64-64-70-70_268

Chella Choi, $42,983 69-68-65-67_269

Hannah Green, $42,983 66-71-64-68_269

Gaby Lopez, $34,467 69-64-67-70_270

Caroline Masson, $34,467 66-66-67-71_270

Lydia Ko, $30,411 66-67-67-71_271

In Gee Chun, $28,384 72-68-65-67_272

Pajaree Anannarukarn, $24,329 68-72-70-63_273

Danielle Kang, $24,329 69-67-71-66_273

Carlota Ciganda, $24,329 67-71-67-68_273

Xiyu Lin, $24,329 67-72-65-69_273

Celine Boutier, $19,085 68-70-71-66_275

Emily Kristine Pedersen,$19,085 72-68-67-68_275

Gerina Piller, $19,085 68-72-67-68_275

Moriya Jutanugarn, $19,085 70-70-66-69_275

Nanna Koerstz Madsen, $19,085 65-68-73-69_275

Ashleigh Buhai, $19,085 67-69-68-71_275

Yealimi Noh,$15,794 69-71-69-67_276

Yui Kawamoto, $15,794 69-72-67-68_276

Ayako Uehara, $15,794 69-71-66-70_276

Sophia Popov, $15,794 72-67-65-72_276

Shanshan Feng, $13,523 71-71-67-68_277

Amy Olson, $13,523 69-72-67-69_277

Eun-Hee Ji, $13,523 68-69-71-69_277

Hee Young Park, $13,523 68-66-74-69_277

Mirim Lee, $11,759 71-68-71-68_278

Katherine Kirk, $11,759 73-64-68-73_278

Nasa Hataoka, $11,759 69-67-69-73_278

Bronte Law, $9,975 72-71-69-67_279

Charley Hull, $9,975 71-71-69-68_279

Hinako Shibuno, $9,975 68-72-70-69_279

Jeongeun Lee6, $9,975 73-66-68-72_279

Nicole Broch Larsen, $9,975 67-69-71-72_279

Wei-Ling Hsu, $8,596 71-70-74-65_280

Jodi Ewart Shadoff, $8,596 71-70-72-67_280

Megan Khang, $7,948 73-73-65-70_281

Madelene Sagstrom, $7,948 69-71-70-71_281

Azahara Munoz, $6,785 71-73-70-68_282

Muni He, $6,785 75-71-67-69_282

Annie Park, $6,785 73-71-69-69_282

Wichanee Meechai, $6,785 72-71-69-70_282

Jaye Marie Green, $6,785 71-70-70-71_282

Pornanong Phatlum, $6,785 70-69-70-73_282

Brittany Lincicome, $5,531 67-74-72-70_283

Caroline Inglis, $5,531 74-68-70-71_283

Hyo Joo Kim, $5,531 73-67-72-71_283

Kristen Gillman, $5,531 73-69-68-73_283

Cydney Clanton, $5,531 74-65-69-75_283

Jasmine Suwannapura, $4,866 76-69-70-69_284

Minjee Lee, $4,866 71-70-73-70_284

Georgia Hall, $4,866 72-75-66-71_284

Chanettee Wannasaen, $4,234 71-78-68-68_285

Anna Nordqvist, $4,234 75-71-71-68_285

Tiffany Joh, $4,234 72-73-72-68_285

Sarah Schmelzel, $4,234 72-71-74-68_285

Sung Hyun Park, $4,234 73-73-67-72_285

Alena Sharp, $3,892 71-72-71-72_286

In Kyung Kim, $3,731 72-73-70-72_287

Yu Liu, $3,731 75-69-70-73_287

Su Oh, $3,731 72-68-74-73_287

Brittany Altomare, $3,568 67-76-71-75_289

Cheyenne Knight, $3,488 77-72-68-73_290

Jing Yan, $3,406 76-71-74-70_291

Jenny Shin, $3,285 74-74-74-70_292

Mind Muangkhumsakul, $3,285 73-72-76-71_292

Maria Fernanda Torres, $3,183 78-73-70-72_293

Mi Hyang Lee, $3,183 73-73-74-73_293

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.