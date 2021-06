European Tour Made in HimmerLand Par Scores

Sunday At The Himmerland Golf Club Farso, Denmark Purse: $3.6 million Yardage: 6,854; Par: 71 Final Round Bernd Wiesberger, Austria…

Sunday At The Himmerland Golf Club Farso, Denmark Purse: $3.6 million Yardage: 6,854; Par: 71 Final Round

Bernd Wiesberger, Austria 66-65-68-64_263 -21

Guido Migliozzi, Italy 69-68-68-63_268 -16

Richard Bland, England 66-69-68-66_269 -15

Jason Scrivener, Australia 70-67-66-66_269 -15

Jordan Smith, England 70-67-67-65_269 -15

Alexander Bjork, Sweden 71-63-66-70_270 -14

Josh Geary, New Zealand 69-66-68-67_270 -14

Marcus Armitage, England 70-69-66-66_271 -13

Laurie Canter, England 67-71-64-69_271 -13

Ross Fisher, England 68-70-68-65_271 -13

Kurt Kitayama, United States 71-68-64-68_271 -13

Niklas Norgaard Moller, Denmark 69-67-68-67_271 -13

Matthias Schwab, Austria 67-66-70-68_271 -13

Shubhankar Sharma, India 70-69-65-67_271 -13

Julien Guerrier, France 69-68-68-67_272 -12

Joost Luiten, Netherlands 68-70-66-68_272 -12

John Axelsen, Denmark 68-69-69-67_273 -11

Masahiro Kawamura, Japan 68-67-68-70_273 -11

Wil Besseling, Netherlands 68-69-70-67_274 -10

Sebastian Garcia-Rodriguez, Spain 71-66-69-68_274 -10

Pablo Larrazabal, Spain 66-69-71-68_274 -10

Wade Ormsby, Austria 71-69-69-65_274 -10

Tapio Pulkkanen, Finland 72-67-68-67_274 -10

Dale Whitnell, England 68-68-69-69_274 -10

Nino Bertasio, Italy 68-72-67-68_275 -9

Stephen Gallacher, Scotland 71-64-70-70_275 -9

Marcus Helligkilde, Denmark 71-69-71-64_275 -9

Joakim Lagergren, Sweden 73-63-69-70_275 -9

Matthieu Pavon, France 71-66-70-68_275 -9

Lauri Ruuska, Finland 66-71-74-64_275 -9

Thomas Bjorn, Denmark 74-66-70-66_276 -8

Jonathan Caldwell, Northern Ireland 67-71-67-71_276 -8

David Horsey, England 71-68-66-71_276 -8

Adrian Meronk, Poland 72-66-73-65_276 -8

Thorbjørn Olesen, Denmark 68-70-68-70_276 -8

Max Schmitt, Germany 70-66-70-70_276 -8

Robert Macintyre, Scotland 69-70-70-68_277 -7

Adrian Otaegui, Spain 70-70-73-64_277 -7

Eddie Pepperell, England 72-67-67-71_277 -7

Peter L. Baek, Denmark 70-70-70-68_278 -6

Lucas Bjerregaard, Denmark 69-71-69-69_278 -6

Steven Brown, England 69-71-66-72_278 -6

Jorge Campillo, Spain 71-68-70-69_278 -6

Calum Hill, Scotland 71-67-70-70_278 -6

Nicolai Hojgaard, Denmark 71-68-69-70_278 -6

Soren Kjeldsen, Denmark 69-71-71-67_278 -6

Haydn Porteous, South Africa 69-68-72-69_278 -6

Sebastian Soderberg, Sweden 75-65-71-67_278 -6

Brandon Stone, South Africa 73-66-73-66_278 -6

Andy Sullivan, England 73-66-70-69_278 -6

Ashun Wu, China 68-68-70-72_278 -6

Adri Arnaus, Spain 72-68-69-70_279 -5

Jarryd Felton, Australia 70-67-73-69_279 -5

Pedro Figueiredo, Portugal 71-66-73-69_279 -5

David Law, Scotland 68-71-67-73_279 -5

Min Woo Lee, Australia 71-69-69-70_279 -5

Mike Lorenzo-Vera, France 71-68-71-69_279 -5

Chris Paisley, England 69-69-71-70_279 -5

Eduardo De La Riva, Spain 70-70-70-70_280 -4

Alejandro Del Rey, Spain 72-66-77-65_280 -4

Thomas Detry, Belgium 71-67-70-72_280 -4

Lorenzo Gagli, Italy 74-66-72-68_280 -4

Garrick Porteous, England 71-68-72-69_280 -4

Callum Shinkwin, England 69-71-74-66_280 -4

Romain Langasque, France 69-68-69-75_281 -3

Jeff Winther, Denmark 71-68-70-72_281 -3

Suradit Yongcharoenchai, Thailand 70-69-66-76_281 -3

Oliver Farr, Wales 68-70-72-71_282 -2

Dimitrios Papadatos, Australia 67-71-67-77_282 -2

Yikeun Chang, Korea 66-72-75-70_283 -1

Alexander Levy, France 69-69-75-71_284 E

Renato Paratore, Italy 69-71-71-73_284 E

Mathiam Keyser, South Africa 73-64-77-71_285 +1

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.