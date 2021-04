European Tour Austrian Golf Open Scores

Thursday At Diamond Country Club Atzenbrugg, Austria Purse: $1.1 million Yardage: 7,070; Par: 72 a-amateur First Round Alejandro Canizares, Spain…

Thursday At Diamond Country Club Atzenbrugg, Austria Purse: $1.1 million Yardage: 7,070; Par: 72 a-amateur First Round

Alejandro Canizares, Spain 32-35_67

John Catlin, United States 33-35_68

Martin Kaymer, Germany 34-34_68

Rikard Karlberg, Sweden 34-34_68

Jacques Kruyswijk, South Africa 34-34_68

Pedro Oriol, Spain 36-33_69

Richard Mansell, England 35-34_69

Jeff Winther, Denmark 35-34_69

Daniel Gavins, England 35-34_69

Hurly Long, Germany 34-36_70

Ewen Ferguson, Scotland 36-34_70

David Drysdale, Scotland 34-36_70

Grant Forrest, Scotland 37-33_70

Nicolai Hojgaard, Denmark 33-37_70

Thomas Detry, Belgium 34-36_70

Lorenzo Gagli, Italy 34-36_70

Julien Guerrier, France 34-36_70

David Ravetto, France 34-36_70

Bernd Ritthammer, Germany 36-34_70

Adrian Meronk, Poland 34-37_71

Kurt Kitayama, United States 32-39_71

Benjami Poke, Denmark 35-36_71

Emilio Cuartero Blanco, Spain 35-36_71

Sihwan Kim, United States 36-35_71

Justin Walters, South Africa 36-35_71

Matthias Schwab, Austria 35-36_71

Joost Luiten, Netherlands 35-36_71

Rasmus Hojgaard, Denmark 35-36_71

Gonzalo Fdez-Castano, Spain 35-36_71

Adrien Saddier, France 35-36_71

S.S.P. Chawrasia, India 35-37_72

Nikilas Lemke, Sweden 36-36_72

Maverick Antcliff, Austria 35-37_72

Zander Lombard, South Africa 39-33_72

Garrick Higgo, South Africa 35-37_72

a-Niklas Regner, Austria 37-35_72

Ashun Wu, China 35-37_72

Jean-Baptiste Gonnet, France 34-38_72

Darius Van Driel, Netherlands 34-38_72

Maximilian Kieffer, Germany 36-36_72

Callum Shinkwin, England 37-35_72

Wil Besseling, Netherlands 37-35_72

Max Schmitt, Germany 35-37_72

Soren Kjeldsen, Denmark 33-39_72

Chase Hanna, United States 35-37_72

a-Maximillian Lechner, Austria 36-37_73

James Morrison, England 36-37_73

Marcus Armitgae, England 36-37_73

Damien Perrier, France 36-37_73

Paul Dunne, Ireland 38-35_73

Daniel Young, Scotland 36-37_73

Berry Henson, United States 36-37_73

Chris Wood, England 37-36_73

Matthew Baldwin, England 38-35_73

Martin Simonsen, Denmark 34-39_73

Lorenzo Scalise, Italy 36-37_73

Oliver Farr, Wales 38-36_74

Austin Bautista, Australia 36-38_74

Timon Baltl, Austria 38-36_74

Dean Burmester, South Africa 35-39_74

Dale Whitnell, England 37-37_74

Sam Horsfield, England 35-39_74

Lars Van Meijel, Netherlands 35-39_74

Tyler Koivisto, United States 34-40_74

Alejandro Del Rey, Spain 41-33_74

Matt Ford, England 39-35_74

Nicolas Colsaerts, Belgium 40-34_74

Sebastian Heisele, Germany 36-38_74

Nicolai Von Dellingshausen, Germany 39-35_74

Martin Wiegele, Austria 37-37_74

Ross Fisher, England 38-37_75

Benjamin Hebert, France 34-41_75

Ricardo Santos, Portugal 38-37_75

Shubhankar Sharma, India 36-39_75

Alexander Kopp, Austria 36-39_75

David Law, Scotland 37-38_75

Eduardo De La Riva, Spain 38-37_75

Sean Crocker, United States 34-41_75

Rhys Enoch, Wales 39-36_75

Aron Zemmer, Italy 39-36_75

Richard Mcevoy, England 40-35_75

Matthew Jordan, England 37-38_75

Richard Bland, England 39-36_75

Nino Bertasio, Italy 40-35_75

Yikeun Chang, Korea 41-34_75

Cormac Sharvin, Northern Ireland 41-34_75

Eduardo Molinari, Italy 38-37_75

Stanislav Matus, Czech Republic 37-38_75

Garrick Porteous, England 37-38_75

Bernard Neumayer, Austria 34-42_76

Lucas Bjerregaard, Denmark 36-40_76

Louis De Jager, South Africa 38-38_76

Anton Karlsson, Sweden 39-37_76

Ashley Chesters, England 37-39_76

Harry Ellis, England 39-37_76

Masahiro Kawamura, Japan 36-40_76

Haydn Porteous, South Africa 37-39_76

Pep Angles, Spain 37-39_76

Craig Howie, Scotland 36-40_76

Bryce Easton, South Africa 38-38_76

Carlos Pigem, Spain 38-38_76

Clement Sordet, France 37-39_76

Gavin Moynihan, Ireland 38-39_77

Lukas Nemecz, Austria 40-37_77

Euan Walker, Scotland 36-41_77

Deyen Lawson, Australia 38-39_77

Ajeetesh Sandhu, India 36-41_77

Marcel Schneider, Germany 37-40_77

Robin Sciot-siegrist, France 41-36_77

Aaron Cockerill, Canada 38-39_77

Matthieu Pavon, France 40-37_77

Justin Harding, South Africa 37-40_77

Adri Arnaus, Spain 40-37_77

Alexander Bjork, Sweden 38-39_77

Julian Suri, United States 38-39_77

David Howell, England 35-42_77

Dave Coupland, England 39-38_77

Jordan Wrisdale, England 36-41_77

Tom Gandy, Isle of Man 41-37_78

Renato Paratore, Italy 40-38_78

Toby Tree, England 43-35_78

Phillip Eriksson, Sweden 38-40_78

Robin Roussel, France 39-39_78

Jack Senior, England 38-40_78

Ben Evans, England 37-42_79

Liam Johnston, Scotland 39-40_79

Lee Slattery, England 38-41_79

Alexander Knappe, Germany 40-39_79

a-Christoph Bleier, Austria 42-37_79

Scott Jamieson, Scotland 42-37_79

Nacho Elvira, Spain 40-39_79

Pedro Figueiredo, Portugal 40-40_80

Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 42-38_80

Todd Clements, England 40-40_80

Ondrej Lieser, Czech Republic 38-42_80

Jonathan Caldwell, Northern Ireland 42-38_80

Sam Broadhurst, England 41-40_81

Jake Mcleod, Australia 40-41_81

Laurenz Kubin, Austria 42-40_82

Hugo Dobson, England 41-41_82

Janne Kaske, Finland 42-42_84

Thomas Thurloway, England 43-43_86

Retired or Withdrew

David Horsey, England

Joel Sjoholm, Sweden

