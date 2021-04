European Tour Kenya Savannah Classic-Absa Open Scores

Wednesday At Karen Country Club Nairobi, Kenya Purse: $1.1 million Yardage: 6,921; Par: 71 Second Round Danile Van Tonder, South…

Wednesday At Karen Country Club Nairobi, Kenya Purse: $1.1 million Yardage: 6,921; Par: 71 Second Round

Danile Van Tonder, South Africa 65-64_129

David Drysdale, Scotland 65-65_130

Justin Harding, South Africa 64-66_130

Darren Fichardt, South Africa 65-66_131

Masahiro Kawamura, Japan 67-64_131

Niklas Lemke, Sweden 66-65_131

Darius Van Driel, Netherlands 70-62_132

Romain Langasque, France 67-65_132

Gonzalo Fdez-Castano, Spain 66-66_132

Joost Luiten, Netherlands 64-68_132

Marcus Armitage, England 65-67_132

Jonathan Caldwell, Northern Ireland 65-68_133

Victor Dubuisson, France 67-66_133

Hurly Long, Germany 69-65_134

Scott Vincent, Zimbabwe 67-67_134

David Wakhu, Kenya 66-68_134

Julien Guerrier, France 70-64_134

Jazz Janewattananond, Thailand 66-68_134

Jacques Kruyswijk, South Africa 70-64_134

Sam Horsfield, England 66-68_134

Kristoffer Reitan, Norway 69-65_134

Lee Slattery, England 66-68_134

Clement Sordet, France 64-70_134

Rhys Enoch, Wales 67-67_134

Alejandro Canizares, Spain 64-71_135

Sebastian Soderberg, Sweden 68-67_135

Ashley Chesters, England 67-68_135

Robin Sciot-Siegrist, France 66-69_135

Liam Johnston, Scotland 66-69_135

Mathiam Keyser, South Africa 65-70_135

James Morrison, England 70-65_135

Calum Hill, Scotland 67-68_135

Steven Brown, England 68-67_135

Wil Besseling, Netherlands 67-69_136

Jack Senior, England 67-69_136

Louis De Jager, South Africa 71-65_136

Scott Hend, Austria 66-70_136

Matthias Schwab, Austria 66-70_136

Julian Suri, United States 66-70_136

Lars Van Meijel, Netherlands 68-68_136

Jens Fahrbring, Sweden 67-69_136

Ben Evans, England 68-68_136

Jayden Trey Schaper, South Africa 69-67_136

Emilio Cuartero Blanco, Spain 66-70_136

Maverick Antcliff, Australia 67-69_136

Ricardo Santos, Portugal 68-68_136

Ross McGowan, England 65-71_136

Lorenzo Scalise, Italy 70-66_136

Richie Ramsay, Scotland 71-66_137

Cormac Sharvin, Northern Ireland 65-72_137

Maximilian Kieffer, Germany 68-69_137

David Howell, England 70-67_137

Dale Whitnell, England 70-67_137

Lucas Bjerragaard, Denmark 69-68_137

Aaron Cockerill, Canada 69-68_137

Garrick Porteous, England 69-68_137

Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 70-67_137

Nino Bertasio, Italy 67-70_137

Gaganjeet Bhullar, India 70-67_137

Matthieu Pavon, France 66-71_137

Nicolai Von Dellingshausen, Germany 70-68_138

Sihwan Kim, United States 68-70_138

Ondrej Lieser, Czech Repbulic 72-66_138

Shubhankar Sharma, India 69-69_138

Dave Coupland, England 70-68_138

Daan Huizing, Netherlands 68-70_138

Martin Simonsen, Denmark 70-68_138

Aaron Rai, England 70-68_138

Adrian Otaegui, Spain 68-70_138

Toby Tree, Englnad 67-71_138

Jose-Filipe Lima, Portugal 68-70_138

Daniel Young, Scotland 73-65_138

Soren Kjeldsen, Denmark 74-64_138

Missed Projected Cut

Dean Burmester, South Africa 69-70_139

Adrian Meronk, Poland 71-68_139

Francesco Laporta, Italy 70-69_139

Romain Wattel, France 71-68_139

Carlos Pigem, Spain 67-72_139

Alexander Levy, France 69-70_139

John Catlin, United States 69-70_139

Craig Howie, Scotland 68-71_139

J.C. Ritchie, South Africa 70-70_140

Taehee Lee, South Korea 68-72_140

Oliver Farr, Wales 71-69_140

Lorenzo Gagli, Italy 69-71_140

Bernd Ritthammer, Germany 72-68_140

Robin Roussel, France 70-70_140

Benjamin Poke, Denmark 70-70_140

Matthew Southgate, England 73-67_140

Chris Paisley, England 71-69_140

David Law, Scotland 71-69_140

Johannes Veerman, United States 70-70_140

Ewen Ferguson, Scotland 70-70_140

Jorge Campillo, Spain 68-73_141

Richard Mansell, England 70-71_141

Thriston Lawrence, South Africa 73-68_141

Wilco Nienaber, South Africa 72-69_141

S.S.P. Chawrasia, India 75-66_141

Greg Snow, Kenya 71-71_142

Marcel Schneider, Germany 67-75_142

a-Adel Balala, Kenya 73-69_142

Samuel Njoroge Chege, Kenya 71-71_142

Kurt Kitayama, United States 69-73_142

Connor Syme, Scotland 71-71_142

Grant Forrest, Scotland 72-70_142

George Coetzee, South Africa 70-72_142

Pep Angles, Spain 71-71_142

Eirik Tage Johansen, Norway 73-69_142

Richard Mcevoy, England 71-71_142

Matt Ford, England 74-69_143

Garrick Higgo, South Africa 72-71_143

Jordan Smith, England 71-72_143

Simon Ngige Mburu, Kenya 77-66_143

Edoardo Molinari, Italy 74-69_143

Tapio Pulkkanen, Finland 73-70_143

Robson Chinhoi, Zimbabwe 75-70_145

Jastas Madoya Asena, Kenya 72-73_145

Rikard Karlberg, Sweden 75-70_145

Haydn Porteous, South Africa 76-69_145

Dismas Indiz Anyonyi, Kenya 72-73_145

Gavin Green, Malaysia 74-71_145

Oliver Wilson, England 71-74_145

Alvaro Quiros, Spain 71-74_145

Joakim Lagergren, Sweden 70-75_145

Nicolai Hojgaard, Denmark 76-70_146

Richard Bland, England 74-72_146

Mohit Mediratta, Kenya 72-74_146

Damien Perrier, France 73-73_146

Andrew Oche Odoh, Nigeria 74-72_146

Kyongjun Moon, South Korea 72-74_146

Anton Karlsson, Sweden 73-73_146

Tyler Koivisto, United States 72-75_147

Ooko Erick Obura, Kenya 76-71_147

Zander Lombard, South Africa 75-72_147

Guido Migliozzi, Italy 73-74_147

Max Schmitt, Germany 77-70_147

Gavin Moynihan, Ireland 72-76_148

Joel Stalter, France 72-77_149

C.J. Wangai, Kenya 73-76_149

a-Isaac Ogolla Makokha, Kenya 73-76_149

Pedro Figueiredo, Portugal 76-73_149

Adrien Saddier, France 72-78_150

Matthew Baldwin, England 80-70_150

Riz Charania, Kenya 71-80_151

a-Jaydeep Singh Sandhu, Kenya 72-79_151

Edwin Inana Asuza, Kenya 76-76_152

Yikeun Chang, South Korea 74-79_153

Oliver Fisher, England 75-78_153

Phillip Kasozi, Uganda 76-77_153

a-Michael Karanga, Kenya 75-80_155

Mathew Omondi, Kenya 78-77_155

Deo Akope, Uganda 82-74_156

Njoroge Njonge Kibugu, Kenya 78-79_157

a-Taimur Malik, Kenya 82-76_158

Withdrew

Mathew Wahome, Kenya

Jamie Donaldson, Wales

