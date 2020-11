European Tour Aphrodite Hills Cyprus Showdown Par Scores

Thursday At Aphrodite Hills Resort Paphos, Cyprus Purse: $1.2 million Yardage: 6,878; Par: 71 First Round Suspended for Darkness(Three players…

Thursday At Aphrodite Hills Resort Paphos, Cyprus Purse: $1.2 million Yardage: 6,878; Par: 71 First Round Suspended for Darkness(Three players DNF Round)

Robert Macintyre, Scotland 33-32_65 -6

Romain Langasque, France 33-33_66 -5

Joakim Lagergren, Sweden 33-33_66 -5

Ashun Wu, China 34-32_66 -5

Rikard Karlberg, Sweden 34-32_66 -5

Sami Valimaki, Finland 35-31_66 -5

Thomas Detry, Belgium 31-35_66 -5

Jamie Donaldson, Wales 35-31_66 -5

David Horsey, England 34-33_67 -4

Joost Luiten, Netherlands 37-30_67 -4

Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 33-34_67 -4

Alexander Levy, France 33-34_67 -4

Johannes Veerman, United States 34-33_67 -4

Masahiro Kawamura, Japan 33-34_67 -4

Shubhankar Sharma, India 34-33_67 -4

James Morrison, England 36-32_68 -3

Benjamin Hebert, France 35-33_68 -3

Nacho Elvira, Spain 32-36_68 -3

Louis De Jager, South Africa 35-33_68 -3

Joel Sjoholm, Sweden 35-33_68 -3

Alexander Bjork, Sweden 35-33_68 -3

Pablo Larrazabal, Spain 35-33_68 -3

Daan Huizing, Netherlands 35-33_68 -3

Grant Forrest, Scotland 33-35_68 -3

Steven Brown, England 35-33_68 -3

Marcus Kinhult, Sweden 32-36_68 -3

Callum Shinkwin, England 33-35_68 -3

Marcus Armitage, England 35-33_68 -3

Kalle Samooja, Finland 34-34_68 -3

Richard Bland, England 36-33_69 -2

Oliver Wilson, England 38-31_69 -2

Lars Van Meijel, Netherlands 37-32_69 -2

Ross McGowan, England 36-33_69 -2

Cormac Sharvin, Northern Ireland 36-33_69 -2

Oliver Farr, Wales 35-34_69 -2

Jorge Campillo, Spain 35-34_69 -2

Nicolai Hojgaard, Denmark 38-31_69 -2

Antoine Rozner, France 35-34_69 -2

Chris Paisley, England 35-34_69 -2

Scott Vincent, Zimbabwe 37-33_70 -1

Bernd Ritthammer, Germany 34-36_70 -1

Gavin Green, Malaysia 34-36_70 -1

Garrick Porteous, England 34-36_70 -1

Sebastian Heisele, Germany 33-37_70 -1

Ross Fisher, England 38-32_70 -1

Niklas Lemke, Sweden 35-35_70 -1

Clement Sordet, France 35-35_70 -1

Thorbjørn Olesen, Denmark 37-33_70 -1

Wilco Nienaber, South Africa 38-32_70 -1

Matthieu Pavon, France 34-36_70 -1

Jack Floydd, England 36-34_70 -1

Francesco Laporta, Italy 35-35_70 -1

David Drysdale, Scotland 36-34_70 -1

Connor Syme, Scotland 35-35_70 -1

Maverick Antcliff, Austria 34-36_70 -1

Ewen Ferguson, Scotland 34-36_70 -1

Haydn Porteous, South Africa 34-36_70 -1

Carlos Pigem, Spain 36-34_70 -1

Adrian Meronk, Poland 37-33_70 -1

Dale Whitnell, England 36-35_71 E

Richie Ramsay, Scotland 33-38_71 E

Michael Campbell, New Zealand 37-34_71 E

Maximilian Kieffer, Germany 35-36_71 E

Calum Hill, Scotland 35-36_71 E

Oliver Fisher, England 36-35_71 E

David Howell, England 34-37_71 E

Matthias Schwab, Austria 39-32_71 E

Li Haotong, China 38-33_71 E

Jeff Winther, Denmark 36-35_71 E

Julian Suri, United States 36-35_71 E

Nicolas Colsaerts, Belgium 37-34_71 E

Jack Senior, England 34-37_71 E

Ricardo Santos, Portugal 34-37_71 E

Lorenzo Gagli, Italy 37-34_71 E

Matthew Southgate, Britain 37-34_71 E

Joel Stalter, France 36-35_71 E

Pedro Figueiredo, Portugal 35-36_71 E

Gregory Havret, France 37-35_72 +1

Robin Roussel, France 37-35_72 +1

Zander Lombard, South Africa 34-38_72 +1

Alvaro Quiros, Spain 37-35_72 +1

Jonathan Caldwell, Northern Ireland 35-37_72 +1

Robin Sciot-Siegrist, France 35-37_72 +1

Mikko Korhonen, Finland 37-35_72 +1

Jordan Smith, England 36-36_72 +1

Jason Scrivener, Australia 37-35_72 +1

Richard Mcevoy, England 37-35_72 +1

Alejandro Canizares, Spain 35-37_72 +1

S.S.P. Chawrasia, India 39-34_73 +2

Paul Waring, England 33-40_73 +2

Toby Tree, England 35-38_73 +2

Yikeun Chang, Korea 37-37_74 +3

Adrien Saddier, France 38-36_74 +3

Iain Pyman, England 38-36_74 +3

Mitch Waite, England 40-35_75 +4

Jacob Oakley, England 38-37_75 +4

Tapio Pulkkanen, Finland 37-38_75 +4

Dave Coupland, England 37-38_75 +4

Gonzalo Fdez-Castano, Spain 40-35_75 +4

Garrick Higgo, South Africa 36-39_75 +4

Chris Wood, England 38-39_77 +6

Sebastian Soderberg, Sweden 39-39_78 +7

Did Not Finish First Round

SCORE THRU

Matthew Jordan -2 17

Aaron Cockerill -2 17

Ben Stow E 17

Leaderboard at time of suspension

SCORE THRU

Robert Macintyre -6 18

Romain Langasque -5 18

Joakim Lagergren -5 18

Ashun Wu -5 18

Rikard Karlberg -5 18

Sami Valimaki -5 18

Thomas Detry -5 18

Jamie Donaldson -5 18

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.