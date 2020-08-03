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U.S. Women’s Amateur Championship Scores

The Associated Press

August 3, 2020, 9:55 PM

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Monday
At Woodmont Country Club
Rockville, Md.
Yardage: 6,553; Par: 72
First Round

Rachel Kuehn, Asheville, N.C. 32-36–68

Riley Smyth, Cary, N.C. 33-35–68

Maria Fernanda Escauriza, Paraguay 34-35–69

Rachel Heck, Memphis, Tenn. 33-36–69

Megan Schofill, Monticello, Fla. 35-34–69

Phoebe Brinker, Wilmington, Del. 34-36–70

Ela Anacona, Argentina 33-38–71

Valery Plata, Colombia 36-35–71

Maria Bohorquez, Colombia 34-37–71

Kaleigh Telfer, South Africa 35-36–71

Raquel Olmos Ros, Spain 35-36–71

Emilia Migliaccio, Cary, N.C. 37-34–71

Aneka Seumanutafa, Emmitsburg, Md. 35-36–71

Megha Ganne, Holmdel, N.J. 37-34–71

Gabriela Ruffels, Australia 34-38–72

Katherine Smith, Detroit Lakes, Minn. 33-39–72

Addie Baggarly, Gainesville, Fla. 35-37–72

Mychael O’Berry, Hoover, Ala. 33-39–72

Catherine Park, Irvine, Calif. 38-34–72

Julia Becker, Las Vegas, Nev. 36-36–72

Marissa Kirkwood, New Castle, Pa. 33-39–72

Brooke Matthews, Rogers, Ark. 37-35–72

Zoe Antoinette Campos, Valencia, Calif. 35-37–72

Kirsty Hodgkins, Australia 35-38–73

Emily Mahar, Australia 36-37–73

Aline Krauter, Germany 37-36–73

Valeria Mendizabal, Guatemala 36-37–73

Giovanna Fernandez, Paraguay 35-38–73

Teresa Toscano Borrero, Spain 37-36–73

Vanessa Knecht, Switzerland 34-39–73

Virunpat Olankitkunchai, Thailand 37-36–73

Pimnipa Panthong, Thailand 35-38–73

Micheala Williams, Brownsboro, Ala. 37-36–73

Kelly Sim, Edgewater, N.J. 37-36–73

Alyaa Abdulghany, Malaysia 37-36–73

Libby Winans, Richardson, Texas 34-39–73

Ellie Slama, Salem, Ore. 36-37–73

Cecilie Finne-Ipsen, Denmark 36-38–74

Katherine Zhu, San Jose, Calif. 38-36–74

Cory Lopez, Mexico 38-36–74

Isabella Fierro, Mexico 35-39–74

Kaitlyn Papp, Austin, Texas 38-36–74

Sadie Englemann, Austin, Texas 37-37–74

Katie Chipman, Canton, Mich. 37-37–74

Jensen Castle, Columbia, S.C. 36-38–74

Louise Yu, Duluth, Ga. 37-37–74

Rose Zhang, Irvine, Calif. 37-37–74

Therese Warner, Kennenwick, Wash. 35-39–74

Hailey Borja, Lake Forest, Calif. 37-37–74

Hailee Cooper, Montgomery, Texas 35-39–74

Talia Campbell, New York, N.Y. 36-38–74

Reagan Zibilski, Springfield, Mo. 35-39–74

Megan Furtney, St. Charles, Ill. 37-37–74

Clara Manzalini, Italy 37-38–75

Sera Tadokoro, Japan 38-37–75

Sofia Garcia, Paraguay 36-39–75

Lei Ye, People’s Republic of China 35-40–75

Kennedy Swann, Austin, Texas 37-38–75

Caroline Canales, Calabasas, Calif. 40-35–75

Haylin Harris, Carmel, Ind. 38-37–75

Tyler Akabane, Danville, Calif. 36-39–75

Lauren Hartlage, Elizabethtown, Ky. 37-38–75

Erica Shepherd, Greenwood, Ind. 34-41–75

Malia Nam, Kailua, Hawaii 36-39–75

Kenzie Wright, McKinney, Texas 35-40–75

Anika Varma, India 38-37–75

Ellen Port, St. Louis, Mo. 38-37–75

Anne Chen, Sugar Land, Texas 38-37–75

Ami Gianchandani, Watchung, N.J. 38-37–75

Briana Chacon, Whittier, Calif. 35-40–75

Marissa Wenzler, Dayton, Ohio 35-40–75

Karen Fredgaard, Denmark 40-36–76

Pilar Echeverria, Guatemala 37-39–76

Yurika Tanida, Japan 36-40–76

Natasha Andrea Oon, Malaysia 38-38–76

Lauren Greenlief, Ashburn, Va. 38-38–76

Bentley Cotton, Austin, Texas 38-38–76

Amanda Sambach, Charlotte, N.C. 37-39–76

Kelly Xu, Claremont, Calif. 38-38–76

Gina Kim, Durham, N.C. 36-40–76

Mika Jin, Fremont, Calif. 36-40–76

Courtney Dow, Frisco, Texas 40-36–76

Christine Wang, Houston, Texas 38-38–76

Michaela Morard, Huntsville, Ala. 37-39–76

Allisen Corpuz, Kapolei, Hawaii 37-39–76

Alexa Pano, Lake Worth, Fla. 37-39–76

Jacqueline Putrino, Lakewood Ranch, Fla. 36-40–76

Ashley Kim, Redondo Beach, Calif. 39-37–76

Brynn Walker, Saint Davids, Pa. 39-37–76

Grace Summerhays, Scottsdale, Ariz. 37-39–76

Anna Morgan, Spartanburg, S.C. 39-37–76

Auston Kim, St. Augustine, Fla. 37-39–76

Brigitte Thibault, Canada 40-37–77

Jasmine Ly, Canada 39-38–77

Kaitlin Milligan, Goldsby, Okla. 40-37–77

Lauren Beaudreau, Lemont, Ill. 39-38–77

Brooke Riley, Manteca, Calif. 40-37–77

Allysha Mae Mateo, Mililani, Hawaii 40-37–77

Amari Avery, Riverside, Calif. 37-40–77

Nicole Whiston, San Diego, Calif. 36-41–77

Renate Grimstad, Norway 35-43–78

Morgan Baxendale, Windemere, Fla. 39-39–78

Lois Kaye Go, Philippines 37-41–78

Julia Gregg, Farmers Branch, Texas 38-40–78

Gurleen Kaur, Houston, Texas 38-40–78

Hanna Alberto, Kingwood, Texas 38-40–78

Emily Hawkins, Lexington, N.C. 39-39–78

Lauren Cox, Orange, Texas 41-37–78

Kelsey Chugg, Salt Lake City, Utah 39-39–78

Brianna Navarrosa, San Diego, Calif. 38-40–78

Brooke Seay, San Diego, Calif. 40-38–78

Siripatsorn Patchana, Thailand 39-39–78

Jillian Bourdage, Tamarac, Fla. 40-38–78

Jackie Rogowicz, Yardley, Pa. 37-41–78

Chanikan Yongyuan, Thailand 41-38–79

Julia Potter-Bobb, Indianapolis, Ind. 40-39–79

Ivy Shepherd, Peachtree City, Ga. 40-39–79

Julia Johnson, St. Gabriel, La. 37-42–79

Celeste Dao, Canada 41-39–80

Marta Perez Sanmartin, Spain 45-35–80

Jackie Lucena, Chico, Calif. 39-41–80

Sophia Bae, Norwood, N.J. 39-41–80

Kajal Mistry, South Africa 41-40–81

Meghan Stasi, Fort Lauderdale, Fla. 36-45–81

Shannon Johnson, North Easton, Mass. 40-41–81

Kennedy Pedigo, Fort Worth, Texas 40-41–81

Ashley Gilliam, Manchester, Tenn. 40-42–82

Angela (Yilin) Liu, Irvine, Calif. 43-40–83

Paris Hilinski, Los Angeles, Calif. 44-39–83

Siarra Stout, Franklin, Tenn. 43-42–85

Siyun Liu, People’s Republic of China 39-NC–NC

Bohyun Park, Republic of Korea 36-NC–NC

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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