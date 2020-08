U.S. Women’s Amateur Championship Scores

Wednesday At Woodmont Country Club Rockville, Md. Yardage: 6,553; Par: 72 Second Round Rachel Heck, Memphis, Tenn. 69-71_140 Valery Plata,…

Rachel Heck, Memphis, Tenn. 69-71_140

Valery Plata, Colombia 71-71_142

Emilia Migliaccio, Cary, N.C. 71-71_142

Phoebe Brinker, Wilmington, Del. 70-72_142

Gabriela Ruffels, Australia 72-71_143

Riley Smyth, Cary, N.C. 68-75_143

Catherine Park, Irvine, Calif. 72-71_143

Rachel Kuehn, Asheville, N.C. 68-76_144

Micheala Williams, Brownsboro, Ala. 73-71_144

Mychael O’Berry, Hoover, Ala. 72-72_144

Hailey Borja, Lake Forest, Calif. 74-70_144

Alyaa Abdulghany, Malaysia 73-71_144

Marissa Wenzler, Dayton, Ohio 75-69_144

Maria Bohorquez, Colombia 71-74_145

Natasha Andrea Oon, Malaysia 76-69_145

Katherine Smith, Detroit Lakes, Minn. 72-73_145

Rose Zhang, Irvine, Calif. 74-71_145

Maria Fernanda Escauriza, Paraguay 69-77_146

Kaleigh Telfer, South Africa 71-75_146

Raquel Olmos Ros, Spain 71-75_146

Vanessa Knecht, Switzerland 73-73_146

Sadie Englemann, Austin, Texas 74-72_146

Kennedy Swann, Austin, Texas 75-71_146

Marissa Kirkwood, New Castle, Pa. 72-74_146

Brooke Matthews, Rogers, Ark. 72-74_146

Cecilie Finne-Ipsen, Denmark 74-73_147

Pimnipa Panthong, Thailand 73-74_147

Kaitlyn Papp, Austin, Texas 74-73_147

Gina Kim, Durham, N.C. 76-71_147

Megha Ganne, Holmdel, N.J. 71-76_147

Michaela Morard, Huntsville, Ala. 76-71_147

Allisen Corpuz, Kapolei, Hawaii 76-71_147

Amari Avery, Riverside, Calif. 77-70_147

Ellie Slama, Salem, Ore. 73-74_147

Zoe Antoinette Campos, Valencia, Calif. 72-75_147

Aline Krauter, Germany 73-75_148

Isabella Fierro, Mexico 74-74_148

Lei Ye, People’s Republic of China 75-73_148

Teresa Toscano Borrero, Spain 73-75_148

Jensen Castle, Columbia, S.C. 74-74_148

Tyler Akabane, Danville, Calif. 75-73_148

Aneka Seumanutafa, Emmitsburg, Md. 71-77_148

Addie Baggarly, Gainesville, Fla. 72-76_148

Malia Nam, Kailua, Hawaii 75-73_148

Megan Schofill, Monticello, Fla. 69-79_148

Talia Campbell, New York, N.Y. 74-74_148

Reagan Zibilski, Springfield, Mo. 74-74_148

Kirsty Hodgkins, Australia 73-76_149

Emily Mahar, Australia 73-76_149

Yurika Tanida, Japan 76-73_149

Sofia Garcia, Paraguay 75-74_149

Louise Yu, Duluth, Ga. 74-75_149

Bohyun Park, Republic of Korea 73-76_149

Courtney Dow, Frisco, Texas 76-73_149

Lauren Beaudreau, Lemont, Ill. 77-72_149

Libby Winans, Richardson, Texas 73-76_149

Nicole Whiston, San Diego, Calif. 77-72_149

Anna Morgan, Spartanburg, S.C. 76-73_149

Katherine Zhu, San Jose, Calif. 74-76_150

Cory Lopez, Mexico 74-76_150

Kajal Mistry, South Africa 81-69_150

Virunpat Olankitkunchai, Thailand 73-77_150

Lauren Greenlief, Ashburn, Va. 76-74_150

Haylin Harris, Carmel, Ind. 75-75_150

Kelly Sim, Edgewater, N.J. 73-77_150

Lauren Hartlage, Elizabethtown, Ky. 75-75_150

Mika Jin, Fremont, Calif. 76-74_150

Gurleen Kaur, Houston, Texas 78-72_150

Therese Warner, Kennenwick, Wash. 74-76_150

Kenzie Wright, McKinney, Texas 75-75_150

Hailee Cooper, Montgomery, Texas 74-76_150

Auston Kim, St. Augustine, Fla. 76-74_150

Briana Chacon, Whittier, Calif. 75-75_150

Missed the cut

Brigitte Thibault, Canada 77-74_151

Karen Fredgaard, Denmark 76-75_151

Pilar Echeverria, Guatemala 76-75_151

Lois Kaye Go, Philippines 78-73_151

Kelly Xu, Claremont, Calif. 76-75_151

Erica Shepherd, Greenwood, Ind. 75-76_151

Anika Varma, India 75-76_151

Brooke Seay, San Diego, Calif. 78-73_151

Megan Furtney, St. Charles, Ill. 74-77_151

Sera Tadokoro, Japan 75-77_152

Renate Grimstad, Norway 78-74_152

Chanikan Yongyuan, Thailand 79-73_152

Caroline Canales, Calabasas, Calif. 75-77_152

Christine Wang, Houston, Texas 76-76_152

Alexa Pano, Lake Worth, Fla. 76-76_152

Jacqueline Putrino, Lakewood, Fla. 76-76_152

Lauren Cox, Orange, Texas 78-74_152

Ivy Shepherd, Peachtree City, Ga. 79-73_152

Ashley Kim, Redondo Beach, Calif. 76-76_152

Grace Summerhays, Scottsdale, Ariz. 76-76_152

Ela Anacona, Argentina 71-82_153

Clara Manzalini, Italy 75-78_153

Morgan Baxendale, Windemere, Fla. 78-75_153

Bentley Cotton, Austin, Texas 76-77_153

Katie Chipman, Canton, Mich. 74-79_153

Amanda Sambach, Charlotte, N.C. 76-77_153

Julia Gregg, Farmers Branch, Texas 78-75_153

Julia Becker, Las Vegas, Nev. 72-81_153

Allysha Mae Mateo, Mililani, Hawaii 77-76_153

Brynn Walker, Saint Davids, Pa. 76-77_153

Julia Johnson, St. Gabriel, La. 79-74_153

Valeria Mendizabal, Guatemala 73-81_154

Brooke Riley, Manteca, Calif. 77-77_154

Kelsey Chugg, Salt Lake City, Utah 78-76_154

Ellen Port, St. Louis, Mo. 75-79_154

Anne Chen, Sugar Land, Texas 75-79_154

Jackie Rogowicz, Yardley, Pa. 78-76_154

Kaitlin Milligan, Goldsby, Okla. 77-78_155

Julia Potter-Bobb, Indianapolis, Ind. 79-76_155

Hanna Alberto, Kingwood, Texas 78-77_155

Siripatsorn Patchana, Thailand 78-77_155

Giovanna Fernandez, Paraguay 73-83_156

Emily Hawkins, Lexington, N.C. 78-78_156

Jillian Bourdage, Tamarac, Fla. 78-78_156

Ami Gianchandani, Watchung, N.J. 75-81_156

Ashley Gilliam, Manchester, Tenn. 82-75_157

Jackie Lucena, Chico, Calif. 80-78_158

Siyun Liu, People’s Republic of China 81-78_159

Sophia Bae, Norwood, N.J. 80-79_159

Brianna Navarrosa, San Diego, Calif. 78-82_160

Celeste Dao, Canada 80-81_161

Jasmine Ly, Canada 77-84_161

Meghan Stasi, Fort Lauderdale, Fla. 81-80_161

Shannon Johnson, North Easton, Mass. 81-80_161

Kennedy Pedigo, Fort Worth, Texas 81-80_161

Paris Hilinski, Los Angeles, Calif. 83-84_167

Marta Perez Sanmartin, Spain 80-88_168

Siarra Stout, Franklin, Tenn. 85-83_168

Angela (Yilin) Liu, Irvine, Calif. 83-WD_WD

