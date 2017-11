NYC Marathon Results

By The Associated Press

Sunday At New York Men

1. Geoffrey Kamworor, Kenya, 2:10:53

2. Wilson Kipsang, Kenya, 2:10:56

3. Lelisa Desisa, Ethiopia, 2:11:32

4. Lemi Berhanu, Ethiopia, 2:11:52

5. Tadesse Abraham, Switzerland, 2:12:01

6. Michel Butter, Netherlands, 2:12:39

7. Abdi Abdirahman, United States, 2:12:48

8. Koen Naert, Belgium, 2:13:21

9. Fikadu Girma Teferi, Ethiopia, 2:13:58

10. Shadrack Biwott, United States, 2:14:57

11. Meb Keflezighi, United States, 2:15:29

12. Jared Ward, United States, 2:18:39

13. Senbeto Geneti Guteta, Ethiopia, 2:20:29

14. Birhanu Dare Kemal, Ethiopia, 2:21:30

15. Brendan Martin, United States, 2:22:36

16. Harbert Okuti, Uganda, 2:22:46

17. John Metui, Kenya, 2:23:40

18. Girma Segni, Ethiopia, 2:23:51

19. Francesco Puppi, Italy, 2:25:35

20. Peter Le Grice, Britain, 2:27:11

21. Abu Kebede Diriba, Ethiopia, 2:27:25

22. Doriano Bussolotto, Italy, 2:27:41

23. Alberto Mosca, Italy, 2:28:07

24. Enzo Yanez Jhonson, Chile, 2:28:17

25. Jordan Tropf, United States, 2:28:19

26. Matt Lenehan, United States, 2:28:26

27. Fredrik Uhrbom, Sweden, 2:28:42

28. Benjamin Mears, United States, 2:29:12

29. Luc Schout, Netherlands, 2:29:41

30. Wojciech Kopec, Poland, 2:29:47

31. Asier Cuevas, Spain, 2:30:00

32. David Saunders, United States, 2:30:05

33. Jake Kasperski, United States, 2:30:06

34. Suleman Abrar Shifa, Ethiopia, 2:30:26

35. Agustin Moreno, Spain, 2:30:28

36. Kyle Larson, United States, 2:30:51

37. Rafael Oliveira, Portugal, 2:31:03

38. Gambino Salvatore, United States, 2:31:12

39. Mark Sidebottom, United States, 2:31:24

40. Lane Boyer, United States, 2:31:26

41. Broderick Gann, United States, 2:31:33

42. Phillip Falk, United States, 2:31:39

43. Logan Sherman, United States, 2:31:47

44. Karl Augsten, Canada, 2:31:51

45. Matthew Farkas, United States, 2:31:52

46. Luigi Vivian, Italy, 2:31:59

47. Mohammed El Yamani, France, 2:32:30

48. Gishu Dida Maco, Ethiopia, 2:32:46

49. Jann Post, Norway, 2:32:53

50. Brent Woodle, United States, 2:32:55

51. Joseph Schnitter, United States, 2:33:05

52. John Campagna, United States, 2:33:08

53. Massi Milani, Italy, 2:33:15

54. Glenn Lastennet, France, 2:33:18

55. Ole Kristian Heggheim, Norway, 2:33:25

56. Fredison Costa, Brazil, 2:33:44

57. Andrea Fraquelli, Britain, 2:33:45

58. Ben Leese, United States, 2:34:03

59. Hugh Parker, United States, 2:34:15

60. Zachary Meineke, United States, 2:34:22

61. Aaron Woodman, Britain, 2:34:23

62. Marco Quaglia, Italy, 2:34:30

63. Greg Hutson, United States, 2:34:38

64. Recio Alvarez, Dominican Republic, 2:34:39

65. David Roeske, United States, 2:35:16

66. Yuji Wakimoto, Japan, 2:35:16

67. Brendon O’Leary, United States, 2:35:27

68. Daniel Wallace-Periac, United States, 2:35:30

69. Daniel Kittaka, United States, 2:35:41

70. Domenico La Banca, Italy, 2:35:48

71. Trond Smedsrud, Norway, 2:36:06

72. Matthew Richards, Britain, 2:36:23

73. Andrew Fenske, United States, 2:36:27

74. Joe Viavattine, United States, 2:36:37

75. Josh Baden, United States, 2:36:37

76. Hans Larsson, Sweden, 2:36:43

77. Julien Galot, France, 2:36:45

78. Knox Robinson, United States, 2:36:46

79. Brent Frissora, United States, 2:36:48

80. Ryan Millar, United States, 2:36:49

81. Christopher Petroff, United States, 2:36:57

82. Elkin Serna, Colombia, 2:37:10

83. Ed Waller, Britain, 2:37:15

84. Ross Bain, Canada, 2:37:15

85. Stephen Garner, United States, 2:37:18

86. Stuart Haynes, Britain, 2:37:23

87. Laurent Michellier, France, 2:37:31

88. Karel Burger, South Africa, 2:37:35

89. Jamie Stroffolino, United States, 2:37:38

90. Michael Arnstein, United States, 2:37:41

91. Ryan Guldan, United States, 2:37:46

92. Martin Huber, United States, 2:37:51

93. Jeff Poindexter, United States, 2:37:51

94. Cedric Hauben, Belgium, 2:37:53

95. Ross Mackenzie, Britain, 2:38:02

96. Jeffrey Redfern, United States, 2:38:05

97. Christopher Mutai, United States, 2:38:07

98. Mathew Moody, United States, 2:38:08

99. Thomas McConville, United States, 2:38:11

100. Brett Burdick, United States, 2:38:20

Women

1. Shalane Flanagan, United States, 2:26:53

2. Mary Keitany, Kenya, 2:27:54

3. Mamitu Daska, Ethiopia, 2:28:08

4. Edna Kiplagat, Kenya, 2:29:36

5. Allie Kieffer, United States, 2:29:39

6. Sara Dossena, Italy, 2:29:39

7. Eva Vrabcova, Czech Republic, 2:29:41

8. Kellyn Taylor, United States, 2:29:56

9. Diane Nukuri, Burundi, 2:31:21

10. Stephanie Bruce, United States, 2:31:44

11. Buzunesh Deba, Ethiopia, 2:32:01

12. Christelle Daunay, France, 2:32:09

13. Aliphine Tuliamuk, United States, 2:33:18

14. Emma Quaglia, Italy, 2:34:10

15. Serkalem Biset Abrha, Ethiopia, 2:34:23

16. Askale Merachi, Ethiopia, 2:36:38

17. Adriana Aparecida da Silva, Brazil, 2:37:22

18. Jessica Augusto, Portugal, 2:37:33

19. Belaynesh Fikadu, United States, 2:39:01

20. Laurie Knowles, United States, 2:40:09

21. Angela Ortiz, United States, 2:42:52

22. Kaoru Nagao, Japan, 2:44:26

23. Kate Pallardy, United States, 2:44:48

24. Jeanne Mack, United States, 2:45:20

25. Charlotte Karlsson, Sweden, 2:45:52

26. Beverly Ramos, Puerto Rico, 2:46:45

27. Manuela Soccol, Belgium, 2:47:04

28. Gloria Giudici, Italy, 2:47:30

29. Rachael Keller, United States, 2:47:35

30. Ana Johnson, United States, 2:49:37

31. Amanda Marino, United States, 2:49:44

32. Francesca Delucia, United States, 2:49:59

33. Samantha Creath, United States, 2:50:04

34. Katarina Janosikova, Slovakia, 2:50:05

35. Anja Gruber, Germany, 2:51:11

36. Tamara Sanfabio Rodriguez, Spain, 2:53:01

37. Marie-Ange Brumelot, France, 2:53:02

38. Randi Burnett, United States, 2:53:02

39. Katie Moraczewski, United States, 2:53:19

40. Caitlyn Tateishi, United States, 2:53:38

41. Mia Behm, United States, 2:53:59

42. Diana Golek, Germany, 2:54:42

43. Holly Davis, United States, 2:54:52

44. Camille Matonis, United States, 2:55:04

45. Ashley Benson, United States, 2:55:25

46. Marisa Cummings, United States, 2:55:34

47. Miranda Boonstra, Netherlands, 2:55:36

48. Lizzy Gregory, United States, 2:55:39

49. Susie Rivard, United States, 2:56:47

50. Laura Heintz, United States, 2:56:56

Wheelchair Men

1. Marcel Hug, Switzerland, 1:37:21.

2. John Charles Smith, Britain, 1:39:40.

3. Sho Watanabe, Japan, 1:39:51.

4. Ernst van Dyk, South Africa, 1:39:58.

5. Masazumi Soejima, Japan, 1:39:58.

Women

1. Manuela Schar, Switzerland, 1:48:09.

2. Tatyana McFadden, United States, 1:51:02.

3. Amanda McGrory, United States, 1:53:11.

4. Zou Lihong, China, 2:03:20.

5. Madison de Rozario, Australia, 2:04:28.

Handcycle Men

1. Ludovic Narce, France, 1:28:48

2. Lars Hoffmann, Germany, 1:28:57

3. Fabio Faborges, Brazil, 1:29:15

4. Vicente Yanguez, Spain, 1:33:06

5. Matthew Robinson, United States, 1:34:19

Women

1. Tiffiney Perry, New Zealand, 1:54:09

2. Devann Murphy, United States, 2:20:59

3. Beth Sanden, United States, 2:43:02

4. Jessica Hayon, United States, 2:58:36

5. Danielle Watson, United States, 3:04:24

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.