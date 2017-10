Sime Darby LPGA Malaysia Par Scores

By The Associated Press

Friday At TPC Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Malaysia Purse: $1.8 million Yardage:6,246; Par:71 Second Round a-amateur Shanshan Feng 66-65—131 -11 Madelene Sagstrom 66-66—132 -10 Cristie Kerr 70-63—133 -9 Sei Young Kim 69-65—134 -8 Danielle Kang 68-67—135 -7 Carlota Ciganda 70-66—136 -6 Brittany Lincicome 69-67—136 -6 Jacqui Concolino 68-68—136 -6 Nelly Korda 68-68—136 -6 Gaby Lopez 68-68—136 -6 Suzann Pettersen 67-69—136 -6 Candie Kung 67-69—136 -6 Su Oh 65-71—136 -6 Lydia Ko 64-72—136 -6 Azahara Munoz 72-65—137 -5 Stacy Lewis 71-66—137 -5 Moriya Jutanugarn 68-69—137 -5 Sung Hyun Park 68-69—137 -5 In Gee Chun 72-66—138 -4 Haru Nomura 70-68—138 -4 Karine Icher 69-69—138 -4 Eun-Hee Ji 66-72—138 -4 Sarah Jane Smith 74-65—139 -3 So Yeon Ryu 72-67—139 -3 Sandra Gal 72-67—139 -3 Charley Hull 72-67—139 -3 Brooke M. Henderson 70-69—139 -3 Gerina Piller 73-67—140 -2 Lizette Salas 72-68—140 -2 Jennifer Song 72-68—140 -2 Brittany Altomare 70-70—140 -2 Jodi Ewart Shadoff 70-70—140 -2 Olafia Kristinsdottir 74-67—141 -1 Megan Khang 72-69—141 -1 Marina Alex 71-70—141 -1 Jane Park 71-70—141 -1 Mo Martin 70-71—141 -1 Brittany Lang 69-72—141 -1 Laura Gonzalez Escallon 69-72—141 -1 Minjee Lee 68-73—141 -1 Chella Choi 73-69—142 E a-Winnie Ng 72-70—142 E Caroline Masson 70-72—142 E Amy Yang 76-67—143 +1 Kim Kaufman 74-69—143 +1 Lee-Anne Pace 73-70—143 +1 Cheyenne Woods 72-71—143 +1 Mi Hyang Lee 71-72—143 +1 Angela Stanford 70-73—143 +1 Aditi Ashok 70-73—143 +1 Michelle Wie 74-70—144 +2 Peiyun Chien 73-71—144 +2 Austin Ernst 73-71—144 +2 Nicole Broch Larsen 72-72—144 +2 Ariya Jutanugarn 72-72—144 +2 Jessica Korda 70-74—144 +2 Ayako Uehara 75-70—145 +3 a-Natasha Andrea Oon 72-73—145 +3 Mirim Lee 71-74—145 +3 Alena Sharp 71-74—145 +3 Pornanong Phatlum 70-75—145 +3 Jeong Eun Lee 78-68—146 +4 Angel Yin 73-73—146 +4 Anna Nordqvist 71-75—146 +4 Mi Jung Hur 77-71—148 +6 Alison Lee 74-74—148 +6 Cydney Clanton 71-77—148 +6 Kelly Tan 82-67—149 +7 Michelle Koh 75-74—149 +7 Ashleigh Buhai 71-78—149 +7 Nur Durriyah 72-78—150 +8 Tiffany Joh 78-73—151 +9 a-Liyana Durisic 77-74—151 +9 Aretha Pan 79-73—152 +10 Paula Reto 78-76—154 +12 Yani Tseng 79-77—156 +14 a-Zulaikah Nurziana 81-76—157 +15

