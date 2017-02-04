Walter Payton Man of the Year Winners

2016 — Eli Manning, QB (NY Giants), and Larry Fitzgerald, WR (Arionza)
2015 — Anquan Boldin, Wide Receiver, San Francisco 49ers
2014 — Thomas Davis, Linebacker, Carolina Panthers
2013 — Charles Tillman, Defensive Back, Chicago Bears
2012 — Jason Witten, Tight End, Dallas Cowboys
2011 — Matt Birk, Center, Baltimore Ravens
2010 — Madieu Williams, Safety, Minnesota Vikings
2009 — Brian Waters, Guard, Kansas City Chiefs
2008 — Kurt Warner, Quarterback, Arizona Cardinals
2007 — Jason Taylor, Defensive End, Miami Dolphins
2006 — Drew Brees, QB (N.O.) and LaDainian Tomlinson, RB (S.D.)
2005 — Peyton Manning, Quarterback, Indianapolis Colts
2004 — Warrick Dunn, Running Back, Atlanta Falcons
2003 — Will Shields, Guard, Kansas City Chiefs
2002 — Troy Vincent, Defensive Back, Philadelphia Eagles
2001 — Jerome Bettis, Running Back, Pittsburgh Steelers
2000 — Derrick Brooks LB (Tampa) and Jim Flanigan DT (Chicago)
1999 — Cris Carter, Wide Receiver, Minnesota Vikings
1998 — Dan Marino, Quarterback, Miami Dolphins
1997 — Troy Aikman, Quarterback, Dallas Cowboys
1996 — Darrell Green, Cornerback, Washington Redskins
1995 — Boomer Esiason, Quarterback, New York Jets
1994 — Junior Seau, Linebacker, San Diego Chargers
1993 — Derrick Thomas, Linebacker, Kansas City Chiefs
1992 — John Elway, Quarterback, Denver Broncos
1991 — Anthony Munoz, Tackle, Cincinnati Bengals
1990 — Mike Singletary, Linebacker, Chicago Bears
1989 — Warren Moon, Quarterback, Houston Oilers
1988 — Steve Largent, Wide Receiver, Seattle Seahawks
1987 — Dave Duerson, Safety, Chicago Bears
1986 — Reggie Williams, Linebacker, Cincinnati Bengals
1985 — Dwight Stephenson, Center, Miami Dolphins
1984 — Marty Lyons, Tackle, New York Jets
1983 — Rolf Benirschke, Kicker, San Diego Chargers
1982 — Joe Theismann, Quarterback, Washington Redskins
1981 — Lynn Swann, Wide Receiver, Pittsburgh Steelers
1980 — Harold Carmichael, Wide Receiver, Philadelphia Eagles
1979 — Joe Greene, Defensive Lineman, Pittsburgh Steelers
1978 — Roger Staubach, Quarterback, Dallas Cowboys
1977 — Walter Payton, Running Back, Chicago Bears
1976 — Franco Harris, Running Back, Pittsburgh Steelers
1975 — Ken Anderson, Quarterback, Cincinnati Bengals
1974 — George Blanda, Quarterback, Oakland Raiders
1973 — Len Dawson, Quarterback, Kansas City Chiefs
1972 — Willie Lanier, Linebacker, Kansas City Chiefs
1971 — John Hadl, Quarterback, San Diego Chargers
1970 — Johnny Unitas, Quarterback, Baltimore Colts