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Washington Redskins

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Walter Payton Man of the Year Winners

By The Associated Press February 4, 2017 9:35 pm 02/04/2017 09:35pm
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2016 — Eli Manning, QB (NY Giants), and Larry Fitzgerald, WR (Arionza)

2015 — Anquan Boldin, Wide Receiver, San Francisco 49ers

2014 — Thomas Davis, Linebacker, Carolina Panthers

2013 — Charles Tillman, Defensive Back, Chicago Bears

2012 — Jason Witten, Tight End, Dallas Cowboys

2011 — Matt Birk, Center, Baltimore Ravens

2010 — Madieu Williams, Safety, Minnesota Vikings

2009 — Brian Waters, Guard, Kansas City Chiefs

2008 — Kurt Warner, Quarterback, Arizona Cardinals

2007 — Jason Taylor, Defensive End, Miami Dolphins

2006 — Drew Brees, QB (N.O.) and LaDainian Tomlinson, RB (S.D.)

2005 — Peyton Manning, Quarterback, Indianapolis Colts

2004 — Warrick Dunn, Running Back, Atlanta Falcons

2003 — Will Shields, Guard, Kansas City Chiefs

2002 — Troy Vincent, Defensive Back, Philadelphia Eagles

2001 — Jerome Bettis, Running Back, Pittsburgh Steelers

2000 — Derrick Brooks LB (Tampa) and Jim Flanigan DT (Chicago)

1999 — Cris Carter, Wide Receiver, Minnesota Vikings

1998 — Dan Marino, Quarterback, Miami Dolphins

1997 — Troy Aikman, Quarterback, Dallas Cowboys

1996 — Darrell Green, Cornerback, Washington Redskins

1995 — Boomer Esiason, Quarterback, New York Jets

1994 — Junior Seau, Linebacker, San Diego Chargers

1993 — Derrick Thomas, Linebacker, Kansas City Chiefs

1992 — John Elway, Quarterback, Denver Broncos

1991 — Anthony Munoz, Tackle, Cincinnati Bengals

1990 — Mike Singletary, Linebacker, Chicago Bears

1989 — Warren Moon, Quarterback, Houston Oilers

1988 — Steve Largent, Wide Receiver, Seattle Seahawks

1987 — Dave Duerson, Safety, Chicago Bears

1986 — Reggie Williams, Linebacker, Cincinnati Bengals

1985 — Dwight Stephenson, Center, Miami Dolphins

1984 — Marty Lyons, Tackle, New York Jets

1983 — Rolf Benirschke, Kicker, San Diego Chargers

1982 — Joe Theismann, Quarterback, Washington Redskins

1981 — Lynn Swann, Wide Receiver, Pittsburgh Steelers

1980 — Harold Carmichael, Wide Receiver, Philadelphia Eagles

1979 — Joe Greene, Defensive Lineman, Pittsburgh Steelers

1978 — Roger Staubach, Quarterback, Dallas Cowboys

1977 — Walter Payton, Running Back, Chicago Bears

1976 — Franco Harris, Running Back, Pittsburgh Steelers

1975 — Ken Anderson, Quarterback, Cincinnati Bengals

1974 — George Blanda, Quarterback, Oakland Raiders

1973 — Len Dawson, Quarterback, Kansas City Chiefs

1972 — Willie Lanier, Linebacker, Kansas City Chiefs

1971 — John Hadl, Quarterback, San Diego Chargers

1970 — Johnny Unitas, Quarterback, Baltimore Colts

Topics:
Latest News NFL News Washington Redskins
Home » Latest News » Sports » Washington, DC Sports » Washington Redskins » Walter Payton Man of…
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