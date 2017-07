Nationals 7, Cardinals 2

By The Associated Press

Washington AB R H BI BB SO Avg. Goodwin lf 4 1 1 1 0 0 .263 Taylor cf 3 1 1 0 1 1 .280 Harper rf 5 2 3 4 0 0 .318 Murphy 2b 3 1 1 0 2 1 .334 Rendon 3b 4 0 1 1 1 0 .297 Lind 1b 3 1 1 0 1 1 .324 Romero p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Drew ph 1 0 0 0 0 1 .311 Albers p 0 0 0 0 0 0 — Wieters c 5 1 1 0 0 1 .244 Difo ss 2 0 1 1 1 0 .198 Scherzer p 1 0 0 0 1 0 .184 b-Zimmerman ph-1b 0 0 0 0 1 0 .335 Totals 31 7 10 7 8 5

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 1b 4 1 1 0 0 1 .231 Pham cf 3 1 1 2 1 1 .283 Piscotty rf 4 0 1 0 0 2 .246 Gyorko 3b 3 0 0 0 1 3 .295 Molina c 4 0 0 0 0 1 .268 Grichuk lf 4 0 0 0 0 3 .223 Garcia 2b 3 0 1 0 1 0 .217 Mejia ss 4 0 0 0 0 2 .200 Martinez p 1 0 0 0 0 1 .161 a-Voit ph 1 0 1 0 0 0 .400 Mayers p 0 0 0 0 0 0 — c-Martinez ph 1 0 0 0 0 1 .267 Brebbia p 0 0 0 0 0 0 — e-DeJong ph 1 0 0 0 0 0 .269 Totals 33 2 5 2 3 15

Washington 203 000 020—7 10 1 St. Louis 000 000 020—2 5 1

a-singled for Martinez in the 5th. b-pinch hit for Scherzer in the 8th. c-struck out for Mayers in the 8th. d-struck out for Romero in the 9th. e-flied out for Brebbia in the 9th.

E_Lind (5), Grichuk (3). LOB_Washington 9, St. Louis 7. 2B_Goodwin (9), Harper (20), Murphy (25), Rendon (19), Wieters (13), Piscotty (13). HR_Harper (19), off Martinez; Harper (20), off Martinez; Pham (10), off Romero. RBIs_Goodwin (19), Harper 4 (62), Rendon (51), Difo (6), Pham 2 (27). SF_Goodwin, Difo. S_Taylor, Scherzer.

Runners left in scoring position_Washington 4 (Goodwin, Lind, Wieters, Scherzer); St. Louis 4 (Molina, Grichuk 2, DeJong). RISP_Washington 1 for 10; St. Louis 0 for 5.

Runners moved up_Rendon, Wieters, Murphy, Molina. GIDP_Goodwin, Harper.

DP_St. Louis 2 (Mejia, Carpenter), (Garcia, Mejia, Carpenter).

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Scherzer, W, 10-5 7 2 0 0 2 12 100 1.94 Romero 1 3 2 2 0 2 29 3.72 Albers 1 0 0 0 1 1 21 1.76 St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Martinez, L, 6-7 5 7 5 5 4 3 101 3.15 Mayers 3 2 2 1 3 1 44 4.50 Brebbia 1 1 0 0 1 1 19 2.35

Umpires_Home, Chris Segal; First, Fieldin Culbreth; Second, Mark Carlson; Third, Manny Gonzalez.

T_2:57. A_43,640 (43,975).