Nationals 5, Reds 0

By The Associated Press

Washington AB R H BI BB SO Avg. Goodwin cf 5 1 1 0 0 3 .254 Difo ss 5 1 1 0 0 0 .243 Harper rf 4 3 2 3 1 1 .327 Zimmerman 1b 3 0 0 0 1 1 .327 Drew 2b 4 0 1 1 0 1 .282 Rendon 3b 3 0 2 1 1 1 .308 Wieters c 3 0 2 0 1 0 .249 Heisey lf 4 0 0 0 0 2 .123 Gonzalez p 4 0 0 0 0 2 .122 Albers p 0 0 0 0 0 0 — Grace p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 35 5 9 5 4 11

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Hamilton cf 4 0 1 0 0 1 .242 Cozart ss 4 0 0 0 0 0 .311 Votto 1b 3 0 0 0 1 0 .312 Duvall lf 4 0 2 0 0 1 .281 Suarez 3b 3 0 1 0 1 1 .255 Schebler rf 4 0 1 0 0 2 .254 Peraza 2b 4 0 1 0 0 0 .254 Barnhart c 4 0 1 0 0 0 .272 Adleman p 1 0 0 0 0 1 .080 Hernandez p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Kivlehan ph 1 0 0 0 0 1 .213 Wojciechowski p 0 0 0 0 0 0 .000 Storen p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Alcantara ph 1 0 0 0 0 0 .214 Cingrani p 0 0 0 0 0 0 — Totals 33 0 7 0 2 7

Washington 202 010 000—5 9 0 Cincinnati 000 000 000—0 7 0

a-struck out for Hernandez in the 5th. b-flied out for Storen in the 8th.

LOB_Washington 7, Cincinnati 8. 2B_Goodwin (10), Rendon (22), Wieters (14), Duvall (28). HR_Harper (21), off Adleman; Harper (22), off Adleman. RBIs_Harper 3 (68), Drew (17), Rendon (55). SB_Schebler (4).

Runners left in scoring position_Washington 4 (Wieters, Heisey 2, Gonzalez); Cincinnati 4 (Peraza, Barnhart 3). RISP_Washington 3 for 10; Cincinnati 1 for 7.

Runners moved up_Difo, Drew. GIDP_Cozart.

DP_Washington 1 (Rendon, Drew, Zimmerman).

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Gonzalez, W, 8-4 8 1-3 4 0 0 2 6 113 2.66 Albers 1-3 3 0 0 0 1 18 1.91 Grace, S, 1-1 1-3 0 0 0 0 0 1 3.86 Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Adleman, L, 5-7 4 1-3 7 5 5 3 4 98 4.99 Hernandez 2-3 1 0 0 1 0 9 1.46 Wojciechowski 2 0 0 0 0 4 29 5.92 Storen 1 1 0 0 0 2 16 2.72 Cingrani 1 0 0 0 0 1 8 2.55

Inherited runners-scored_Grace 3-0, Hernandez 1-0.

Umpires_Home, Will Little; First, Jeff Kellogg; Second, Tim Timmons; Third, James Hoye.

T_2:55. A_28,916 (42,319).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.