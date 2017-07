Diamondbacks 6, Nationals 5

By The Associated Press

Washington AB R H BI BB SO Avg. Goodwin cf 5 0 0 1 0 2 .231 Raburn lf 5 0 1 1 0 3 .266 Harper rf 3 1 1 0 2 1 .337 Zimmerman 1b 4 0 0 0 0 2 .319 Murphy 2b 4 1 3 1 0 1 .342 Rendon 3b 3 1 0 0 1 1 .315 Wieters c 4 1 2 0 0 2 .250 1-Jackson pr 0 0 0 0 0 0 — Lobaton c 0 0 0 0 0 0 .140 Difo ss 3 1 1 2 1 0 .250 Scherzer p 1 0 0 0 0 0 .167 a-Heisey ph 1 0 0 0 0 0 .157 Blanton p 0 0 0 0 0 0 — Grace p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Drew ph 1 0 0 0 0 0 .261 Madson p 0 0 0 0 0 0 — Romero p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 34 5 8 5 4 12

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Peralta rf 5 1 3 1 0 1 .325 Pollock cf 5 3 3 1 0 0 .294 Lamb 3b 3 1 2 2 2 1 .277 Goldschmidt 1b 4 1 1 0 1 2 .310 Descalso lf 4 0 0 0 0 3 .241 Blanco lf 1 0 0 0 0 0 .252 Drury 2b 4 0 1 1 1 2 .278 Marte ss 4 0 1 0 0 1 .222 Mathis c 3 0 1 1 1 2 .196 Godley p 2 0 0 0 0 2 .080 Chafin p 0 0 0 0 0 0 — b-Herrmann ph 1 0 0 0 0 0 .174 Bradley p 0 0 0 0 0 0 .000 De La Rosa p 0 0 0 0 0 0 — d-Owings ph 1 0 0 0 0 1 .282 Rodney p 0 0 0 0 0 0 — Totals 37 6 12 6 5 15

Washington 000 121 010—5 8 0 Arizona 410 000 001—6 12 0

One out when winning run scored.

a-flied out for Scherzer in the 6th. b-grounded out for Chafin in the 6th. c-flied out for Grace in the 8th. d-struck out for De La Rosa in the 8th.

1-ran for Wieters in the 8th.

LOB_Washington 7, Arizona 11. 2B_Harper (23), Murphy 2 (32), Wieters 2 (16), Peralta (20), Pollock (16), Lamb (20), Marte (2). 3B_Pollock (4). HR_Peralta (10), off Scherzer; Pollock (4), off Scherzer; Lamb (23), off Scherzer. RBIs_Goodwin (22), Raburn (6), Murphy (72), Difo 2 (10), Peralta (32), Pollock (14), Lamb 2 (78), Drury (42), Mathis (10). S_Scherzer.

Runners left in scoring position_Washington 3 (Rendon, Heisey, Drew); Arizona 4 (Peralta, Goldschmidt, Descalso, Godley). RISP_Washington 3 for 11; Arizona 3 for 12.

Runners moved up_Goodwin, Difo, Pollock.

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Scherzer 5 8 5 5 2 9 98 2.26 Blanton 1-3 0 0 0 0 1 6 7.66 Grace 1 2-3 1 0 0 0 3 31 3.22 Madson 1 1 0 0 1 2 21 1.96 Romero, L, 2-4 1-3 2 1 1 2 0 11 3.77 Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Godley 5 2-3 5 4 4 3 10 95 3.32 Chafin, H, 10 1-3 1 0 0 0 0 5 1.97 Bradley, BS, 3-3 1 2-3 2 1 1 1 1 34 1.60 De La Rosa 1-3 0 0 0 0 0 2 4.29 Rodney, W, 4-3 1 0 0 0 0 1 12 5.23

Inherited runners-scored_Chafin 2-1, De La Rosa 1-0.

Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, Lance Barrett; Second, Bill Welke; Third, Jim Reynolds.

T_3:23. A_37,858 (48,633).

