Reds 6, Nationals 2

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Hamilton cf 5 1 2 0 0 1 .238 Gennett 2b 5 2 4 2 0 0 .308 Votto 1b 5 1 1 0 0 1 .301 Duvall lf 3 0 1 0 1 1 .276 Schebler rf 3 0 1 0 1 1 .256 Kivlehan 3b 4 1 0 1 0 0 .250 Iglesias p 0 0 0 0 0 0 1.000 Peraza ss 4 1 1 0 0 1 .254 Barnhart c 4 0 2 2 0 1 .285 Feldman p 3 0 0 0 0 3 .000 Cingrani p 0 0 0 0 0 0 — Suarez 3b 1 0 0 0 0 0 .266 Totals 37 6 12 5 2 9

Washington AB R H BI BB SO Avg. Turner ss 4 0 0 0 0 1 .271 Goodwin lf 4 0 2 0 0 0 .275 Harper rf 3 0 3 0 1 0 .315 Murphy 2b 4 0 1 0 0 0 .342 Rendon 3b 4 0 0 0 0 1 .291 Lind 1b 3 1 1 0 1 1 .327 Perez p 0 0 0 0 0 0 — Taylor cf 4 1 1 2 0 2 .273 Lobaton c 3 0 0 0 0 1 .141 b-Drew ph 1 0 0 0 0 0 .333 Roark p 2 0 0 0 0 0 .115 Grace p 0 0 0 0 0 0 — a-Difo ph 1 0 0 0 0 0 .198 Blanton p 0 0 0 0 0 0 — Zimmerman 1b 1 0 0 0 0 0 .350 Totals 34 2 8 2 2 6

Cincinnati 510 000 000—6 12 0 Washington 000 200 000—2 8 1

a-grounded out for Grace in the 7th. b-flied out for Lobaton in the 9th.

E_Harper (1). LOB_Cincinnati 6, Washington 7. 2B_Hamilton (8), Duvall (19), Barnhart (15), Harper (17). HR_Gennett (11), off Roark; Taylor (11), off Feldman. RBIs_Gennett 2 (40), Kivlehan (12), Barnhart 2 (11), Taylor 2 (30).

Runners left in scoring position_Cincinnati 4 (Votto, Schebler, Kivlehan, Feldman); Washington 4 (Rendon 4). RISP_Cincinnati 2 for 8; Washington 0 for 5.

Runners moved up_Gennett. GIDP_Votto, Kivlehan.

DP_Washington 2 (Rendon, Murphy, Lind), (Grace, Turner, Lind).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Feldman, W, 6-5 7 7 2 2 2 5 119 4.07 Cingrani 1-3 1 0 0 0 0 7 2.19 Iglesias 1 2-3 0 0 0 0 1 13 1.73 Washington IP H R ER BB SO NP ERA Roark, L, 6-5 6 9 6 6 2 7 116 5.15 Grace 1 2 0 0 0 1 17 2.92 Blanton 1 1-3 1 0 0 0 0 15 9.00 Perez 2-3 0 0 0 0 1 10 4.02

Inherited runners-scored_Iglesias 1-0, Perez 1-0. WP_Feldman.

Umpires_Home, Brian O’Nora; First, Quinn Wolcott; Second, Ramon De Jesus; Third, Paul Emmel.

T_3:07. A_35,387 (41,418).