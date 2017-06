Nationals 18, Reds 3

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Hamilton cf 5 1 2 0 0 1 .235 Gennett 2b 4 1 2 0 0 0 .293 Votto 1b 2 0 0 0 0 0 .303 Kivlehan 1b 2 1 2 2 0 0 .263 Duvall lf 3 0 0 0 1 1 .276 Suarez 3b 3 0 0 1 0 0 .267 Schebler rf 3 0 0 0 0 0 .255 Hernandez p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Mesoraco ph 1 0 1 0 0 0 .260 Wood p 0 0 0 0 0 0 .000 Peraza ss 4 0 1 0 0 1 .254 Barnhart c 2 0 2 0 0 0 .279 b-S.Turner ph-c 2 0 0 0 0 0 .133 Bailey p 0 0 0 0 0 0 — Bonilla p 1 0 0 0 0 1 .200 Alcantara rf 2 0 0 0 0 1 .219 Totals 34 3 10 3 1 5

Washington AB R H BI BB SO Avg. T.Turner ss 5 4 5 2 1 0 .275 Goodwin lf-rf 4 3 1 1 2 2 .264 Harper rf 4 0 1 0 0 3 .307 a-Raburn ph-lf 1 0 0 0 1 1 .324 Zimmerman 1b 3 2 2 2 1 1 .352 Lind 1b 1 0 0 1 0 0 .327 Murphy 2b 4 1 1 4 0 0 .343 Blanton p 0 0 0 0 0 0 — e-Lobaton ph 0 0 0 1 0 0 .147 J.Turner p 0 0 0 0 0 0 .000 Rendon 3b 3 2 2 1 1 0 .296 c-Drew ph-3b 1 0 0 0 1 1 .340 Wieters c 5 1 2 2 0 0 .252 Taylor cf 5 4 4 3 0 0 .273 Ross p 3 0 0 0 0 2 .154 Difo 2b 1 1 1 0 0 0 .200 Totals 40 18 19 17 7 10

Cincinnati 000 001 020— 3 10 3 Washington 260 411 04x—18 19 0

a-struck out for Harper in the 6th. b-popped out for Barnhart in the 7th. c-walked for Rendon in the 7th. d-singled for Hernandez in the 8th. e-out on sacrifice fly for Blanton in the 8th.

E_Gennett (2), Schebler (3), Bailey (1). LOB_Cincinnati 7, Washington 9. 2B_Gennett (11), Barnhart (14), Goodwin (7), Zimmerman (21), Murphy (22), Rendon (16), Taylor (14). HR_Kivlehan (5), off Ross; Taylor (9), off Bonilla; Taylor (10), off Hernandez. RBIs_Suarez (41), Kivlehan 2 (11), T.Turner 2 (32), Goodwin (16), Zimmerman 2 (59), Murphy 4 (54), Rendon (47), Wieters 2 (29), Taylor 3 (28), Lind (27), Lobaton (3). SF_Suarez, Murphy, Lind, Lobaton. S_Bailey, Ross.

Runners left in scoring position_Cincinnati 4 (Hamilton 2, Suarez, Peraza); Washington 4 (Rendon, Wieters 3). RISP_Cincinnati 3 for 9; Washington 12 for 18.

Runners moved up_Murphy. GIDP_Gennett.

DP_Washington 1 (Murphy, T.Turner, Zimmerman).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Bailey, L, 0-1 1 2-3 6 8 8 3 2 61 43.20 Bonilla 3 1-3 8 5 5 1 5 68 7.59 Hernandez 2 1 1 1 2 2 41 1.35 Wood 1 4 4 4 1 1 36 4.54 Washington IP H R ER BB SO NP ERA Ross, W, 4-3 7 6 1 1 1 5 103 5.40 Blanton 1 4 2 2 0 0 27 9.72 J.Turner 1 0 0 0 0 0 6 4.33

Inherited runners-scored_Bonilla 1-1. WP_Bonilla.

Umpires_Home, Paul Emmel; First, Brian O’Nora; Second, Quinn Wolcott; Third, Ramon De Jesus.

T_3:22. A_40,139 (41,418).