Cardinals 8, Nationals 1

By The Associated Press

Washington AB R H BI BB SO Avg. Goodwin lf 4 0 1 0 0 0 .269 Taylor cf 3 0 2 0 1 0 .280 Harper rf 2 1 0 0 2 0 .313 Zimmerman 1b 4 0 2 0 0 1 .339 Murphy 2b 3 0 1 0 0 0 .336 Blanton p 0 0 0 0 0 0 — b-Lind ph 1 0 0 0 0 1 .327 Rendon 3b 3 0 0 0 0 0 .295 Drew ss 2 0 0 0 1 0 .321 1-Sanchez pr-ss 0 0 0 0 0 0 — Lobaton c 3 0 0 0 0 2 .135 Roark p 1 0 0 0 0 0 .111 Turner p 1 0 0 0 0 1 .000 Difo 2b 1 0 0 0 0 0 .191 Totals 28 1 6 0 4 5

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 1b 4 1 1 0 1 1 .231 Voit 1b 0 0 0 0 0 0 .500 Pham cf 4 1 2 0 1 1 .289 Piscotty rf 3 2 0 0 2 1 .247 Gyorko 3b 3 2 2 1 1 0 .302 Mejia 3b 1 0 0 0 0 0 .000 Molina c 4 1 2 4 0 0 .271 a-Fryer ph-c 1 0 0 0 0 1 .154 Grichuk lf 5 0 0 0 0 1 .227 DeJong ss 4 1 1 2 0 1 .277 Garcia 2b 3 0 2 1 1 1 .214 Leake p 3 0 1 0 1 0 .171 Tuivailala p 0 0 0 0 0 0 — Totals 35 8 11 8 7 7

Washington 000 100 000—1 6 0 St. Louis 003 500 00x—8 11 0

a-struck out for Molina in the 8th. b-struck out for Blanton in the 9th.

1-ran for Drew in the 8th.

LOB_Washington 4, St. Louis 10. 2B_Goodwin (8), Murphy (24), Carpenter (15), Gyorko (15). HR_DeJong (6), off Turner. RBIs_Gyorko (40), Molina 4 (35), DeJong 2 (16), Garcia (6).

Runners left in scoring position_Washington 2 (Lind 2); St. Louis 7 (Carpenter, Piscotty 2, Molina 2, Grichuk, Leake). RISP_Washington 0 for 6; St. Louis 6 for 18.

Runners moved up_Rendon, Murphy, Piscotty, Molina. GIDP_Harper, Murphy 2, Difo.

DP_St. Louis 4 (DeJong, Garcia, Carpenter), (DeJong, Garcia, Carpenter), (Mejia, Garcia, Carpenter), (Leake, DeJong, Voit).

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Roark, L, 6-6 3 4 3 3 5 2 85 5.27 Turner 3 2-3 7 5 5 2 4 77 5.08 Blanton 1 1-3 0 0 0 0 1 8 8.24 St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Leake, W, 6-6 8 5 1 1 3 4 93 2.97 Tuivailala 1 1 0 0 1 1 20 2.50

Inherited runners-scored_Blanton 3-0. WP_Turner 2, Tuivailala.

Umpires_Home, Mark Carlson; First, Manny Gonzalez; Second, Chris Segal; Third, Fieldin Culbreth.

T_2:54. A_41,398 (43,975).