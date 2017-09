WTA Money Leaders

By The Associated Press

Through Sept. 17 1. Garbine Muguruza $4,647,807 2. Venus Williams $4,416,842 3. Sloane Stephens $4,018,796 4. Simona Halep $3,720,662 5. Jelena Ostapenko $3,213,163 6. Elina Svitolina $2,805,279 7. Karolina Pliskova $2,805,141 8. Serena Williams $2,704,680 9. Johanna Konta $2,685,129 10. Elena Vesnina $2,434,393 11. CoCo Vandeweghe $2,323,477 12. Madison Keys $2,289,945 13. Caroline Wozniacki $2,255,720 14. Svetlana Kuznetsova $2,041,474 15. Kristina Mladenovic $1,939,727 16. Lucie Safarova $1,579,483 17. Anastasija Sevastova $1,433,831 18. Ekaterina Makarova $1,328,559 19. Martina Hingis $1,229,501 20. Mirjana Lucic-Baroni $1,153,512 21. Caroline Garcia $1,148,745 22. Chan Yung-jan $1,095,642 23. Barbora Strycova $1,054,214 24. Anastasia Pavlyuchenkova $1,035,269 25. Angelique Kerber $1,006,616 26. Magdalena Rybarikova $1,005,451 27. Bethanie Mattek-Sands $1,000,909 28. Katerina Siniakova $978,912 29. Peng Shuai $971,040 30. Timea Bacsinszky $968,893 31. Daria Kasatkina $872,170 32. Ashleigh Barty $869,837 33. Kiki Bertens $846,384 34. Carla Suarez Navarro $842,094 35. Dominika Cibulkova $839,278 36. Petra Kvitova $828,306 37. Daria Gavrilova $814,316 38. Agnieszka Radwanska $804,916 39. Julia Goerges $760,782 40. Sorana Cirstea $716,966 41. Timea Babos $710,109 42. Zhang Shuai $695,203 43. Alize Cornet $673,250 44. Ana Konjuh $638,259 45. Sam Stosur $629,269 46. Jennifer Brady $628,223 47. Shelby Rogers $623,827 48. Irina-Camelia Begu $623,180 49. Monica Niculescu $614,769 50. Yulia Putintseva $602,537

