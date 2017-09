TEN–US Open Results

By The Associated Press

NEW YORK (AP) — Results Sunday from the U.S. Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Fourth Round

Sam Querrey (17), United States, def. Mischa Zverev (23), Germany, 6-2, 6-2, 6-1.

Kevin Anderson (28), South Africa, def. Paolo Lorenzi, Italy, 6-4, 6-3, 6-7 (4), 6-4.

Pablo Carreno-Busta (12), Spain, def. Denis Shapovalov, Canada, 7-6 (2), 7-6 (4), 7-6 (3).

Diego Sebastian Schwartzman (29), Argentina, def. Lucas Pouille (16), France, 7-6 (3), 7-5, 2-6, 6-2.

Women’s Singles

Fourth Round

Venus Williams (9), United States, def. Carla Suarez-Navarro, Spain, 6-3, 3-6, 6-1.

Petra Kvitova (13), Czech Republic, def. Garbine Muguruza (3), Spain, 7-6 (3), 6-3.

Sloane Stephens, United States, def. Julia Goerges (30), Germany, 6-3, 3-6, 6-1.

Anastasija Sevastova (16), Latvia, def. Maria Sharapova, Russia, 5-7, 6-4, 6-2.

Men’s Doubles

Second Round

Henri Kontinen, Finland and John Peers (1), Australia, def. Michail Elgin, Russia and Daniil Medvedev, Russia, 7-6 (3), 6-4.

Leonardo Mayer, Argentina and Juan Sebastian Cabal, Colombia, def. Julio Peralta, Chile and Horacio Zeballos (14), Argentina, 6-2, 3-6, 6-3.

Bruno Soares, Brazil and Jamie Murray (4), Britain, def. Marcelo Demoliner, Brazil and Marcus Daniell, New Zealand, 7-6 (4), 6-3.

Robert Lindstedt, Sweden and Jordan Thompson, Australia, def. Ken Skupski, Britain and John Millman, Australia, 7-6 (4), 6-1.

Feliciano Lopez, Spain and Marc Lopez (11), Spain, def. Andreas Seppi, Italy and Adrian Mannarino, France, 6-3, 6-2.

Robin Haase, Netherlands and Matwe Middelkoop, Netherlands, def. Christian Harrison, United States and Christopher Eubanks, United States, 6-7 (5), 6-3, 6-4.

Karen Khachanov, Russia and Andrey Rublev, Russia, def. Leander Paes, India and Purav Raja, India, 6-4, 7-6 (7).

Third Round

Nicholas Monroe, United States and John-Patrick Smith, Australia, def. Simone Bolelli, Italy and Fabio Fognini, Italy, walkover.

Horia Tecau, Romania and Jean-Julien Rojer (12), Netherlands, def. Marcel Granollers, Spain and Ivan Dodig (6), Croatia, 6-4, 6-3.

Women’s Doubles

Second Round

Elena Vesnina, Russia and Ekaterina Makarova (1), Russia, def. Anastassia Rodionova, Australia and Nadiia Kichenok, Ukraine, 4-6, 6-2, 6-1.

Andrea Hlavackova, Czech Republic and Timea Babos (5), Hungary, def. Sabine Lisicki, Germany and Raquel Atawo, United States, 6-3, 6-4.

Hsieh Su-Wei, Taiwan and Monica Niculescu (12), Romania, def. Miyu Kato, Japan and Eri Hozumi, Japan, 6-4, 6-2.

Third Round

Barbora Strycova, Czech Republic and Lucie Safarova (3), Czech Republic, def. Lyudmyla Kichenok, Ukraine and Barbora Krejcikova, Czech Republic, 6-1, 5-7, 6-2.

Yi-Fan Xu, China and Gabriela Dabrowski (9), Canada, def. Shuko Aoyama, Japan and Zhaoxuan Yang, China, 5-7, 6-3, 6-3.

Shuai Peng, China and Sania Mirza (4), India, def. Sorana Cirstea, Romania and Sara Sorribes Tormo, Spain, 6-2, 3-6, 7-6 (2).

Zhang Shuai, China and Chan Hao-Ching, Taiwan, def. Daria Gavrilova, Australia and Daria Kasatkina, Russia, 6-3, 1-6, 6-2.

Yung-Jan Chan, Taiwan and Martina Hingis (2), Switzerland, def. Anastasia Pavlyuchenkova, Russia and Kristina Mladenovic (13), France, 6-4, 7-5.

Mixed Doubles

Second Round

Bruno Soares, Brazil and Timea Babos (4), Hungary, def. Nikola Mektic, Croatia and Raluca-Ioana Olaru, Romania, 7-5, 6-3.

Horia Tecau, Romania and CoCo Vandeweghe, United States, def. Nenad Zimonjic, Serbia and Yung-Jan Chan, Taiwan, 6-4, 6-3.

Rohan Bopanna, India and Gabriela Dabrowski (7), Canada, def. Nicholas Monroe, United States and Maria Jose Martinez Sanchez, Spain, 6-3, 6-4.

Michael Venus, New Zealand and Chan Hao-Ching (3), Taiwan, def. Santiago Gonzalez, Mexico and Alicja Rosolska, Poland, 6-3, 6-7 (8), 10-6.

Marcin Matkowski, Poland and Lucie Hradecka (8), Czech Republic, def. Aisam-Ul-Hag Qureshi, Pakistan and Raquel Atawo, United States, 3-6, 6-3, 10-4.

Oliver Marach, Austria and Anastassia Rodionova, Australia, def. Fabrice Martin, France and Jelena Ostapenko, Latvia, 6-4, 6-2.

