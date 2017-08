TEN–US Open Results

By The Associated Press

NEW YORK (AP) — Results Tuesday from the U.S. Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center (seedings in parentheses):

Men’s Singles

First Round

Rafael Nadal (1), Spain, def. Dusan Lajovic, Serbia, 7-6 (8), 6-2, 6-2.

Yuichi Sugita, Japan, leads Geoffrey Blancaneaux, France, 6-2, 6-2, susp., rain.

Leonardo Mayer, Argentina, vs. Richard Gasquet, France, 3-6, 6-2, susp., rain.

Maximilian Marterer, Germany, leads Donald Young, USA, 3-6, 6-1, 0-2, susp., rain

Bjorn Fratangelo, USA, vs. Ivo Karlovic, Croatia, 7-6, 2-3, susp., rain

Adrián Menéndez-Maceiras, Spain, leads Patrick Kypson, USA, 6-4, 4-3, susp., rain

Dominic Thiem, Austria, leads Alex De Minaur, Australia, 6-4, 6-1, susp., rain

Women’s Singles

First Round

Madison Keys, USA, def. Elise Mertens, Belgium, 6-3, 7-6 (8)

Karolina Pliskova (1), Czech Republic, def. Magda Linette, Poland, 6-2, 6-1.

Barbora Strycova (23), Czech Republic, def. Misaki Doi, Japan, 6-1, 6-3.

Jelena Ostapenko (12), Latvia, def. Lara Arruabarrena-Vecino, Spain, 6-2, 1-6, 6-1.

Sorana Cirstea, Romania, def. Lesley Kerkhove, Netherlands, 6-1, 6-3.

Yanina Wickmayer, Belgium, def. Lesia Tsurenko (28), Ukraine, 6-3, 6-1.

Naomi Osaka, Japan, def. Angelique Kerber (6), Germany, 6-3, 6-1.

Verónica Cepede Royg, Paraguay vs. Nicole Gibbs, USA, 0-6, 6-1, susp., rain

Elina Svitolina, Ukraine leads Katerina Siniaková, Czech Republic, 6-0, 6-6, susp., rain

Kaia Kanepi, Estonia vs. Francesca Schiavone, Italy, 0-6, 4-2, susp., rain

Jennifer Brady, USA vs. Andrea Petkovic, Germany, 6-4, 3-4, susp., rain

Monica Niculescu, Romania vs. Kristina Mladenovic, France, 6-3, 1-1, susp., rain

