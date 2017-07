Wimbledon Results

By The Associated Press

Saturday At The All England Lawn Tennis & Croquet Club London Purse: $41.1 million (Grand Slam) Surface: Grass-Outdoor Singles Men Third Round

Grigor Dimitrov (13), Bulgaria, def. Dudi Sela, Israel, 6-1, 6-1, retired.

Sam Querrey (24), United States, def. Jo-Wilfried Tsonga (12), France, 6-2, 3-6, 7-6 (5), 1-6, 7-5.

Milos Raonic (6), Canada, def. Albert Ramos-Vinolas (25), Spain, 7-6 (3), 6-4, 7-5.

Adrian Mannarino, France, def. Gael Monfils (15), France, 7-6 (3), 4-6, 5-7, 6-3, 6-2.

Tomas Berdych (11), Czech Republic, def. David Ferrer, Spain, 6-3, 6-4, 6-3.

Alexander Zverev (10), Germany, def. Sebastian Ofner, Austria, 6-4, 6-4, 6-2.

Novak Djokovic (2), Serbia, def. Ernests Gulbis, Latvia, 6-4, 6-1, 7-6 (2).

Dominic Thiem (8), Austria, def. Jared Donaldson, United States, 7-5, 6-4, 6-2.

Roger Federer (3), Switzerland, def. Mischa Zverev (27), Germany, 7-6 (3), 6-4, 6-4.

Women Third Round

Garbine Muguruza (14), Spain , def. Sorana Cirstea, Romania, 6-2, 6-2.

Svetlana Kuznetsova (7), Russia, def. Polona Hercog, Slovenia, 6-4, 6-0.

Magdalena Rybarikova, Slovakia, def. Lesia Tsurenko, Ukraine, 6-2, 6-1.

CoCo Vandeweghe (24), United States, def. Alison Riske, United States, 6-2, 6-4.

Petra Martic, Croatia, def. Zarina Diyas, Kazakhstan, 7-6 (6), 6-1.

Agnieszka Radwanska (9), Poland, def. Timea Bacsinszky (19), Switzerland, 3-6, 6-4, 6-1.

Angelique Kerber (1), Germany, def. Shelby Rogers, United States, 4-6, 7-6 (2), 6-4.

Caroline Wozniacki (5), Denmark, def. Anett Kontaveit, Estonia, 3-6, 7-6 (3), 6-2.

Doubles Men Second Round

Florin Mergea, Romania, and Aisam-ul-Haq Qureshi (14), Pakistan, def. Julian Knowle and Philipp Oswald, Austria, 5-7, 7-5, 6-3, 7-6 (5).

Marcin Matkowski, Poland, and Max Mirnyi, Belarus, def. Bob and Mike Bryan (5), United States, 6-3, 7-5, 6-4.

Lukasz Kubot, Poland, and Marcelo Melo (4), Brazil, def. Philipp Petzschner, Germany, and Alexander Peya, Austria, 6-2, 5-7, 6-3, 3-6, 11-9.

Henri Kontinen, Finland, and John Peers (1), Australia, def. Scott Clayton and Jonny O’Mara, Britain, 6-3, 6-4, 6-4.

Ryan Harrison, United States, and Michael Venus (10), New Zealand, def. Johan Brunstrom and Andreas Siljestrom, Sweden, 6-3, 6-7 (8), 6-3, 6-4.

Oliver Marach, Austria, and Mate Pavic (16), Croatia, def. Ilija Bozoljac, Serbia, and Flavio Cipolla, Italy, 6-7 (4), 6-4, 6-2, 6-3.

Jay Clarke and Marcus Willis, Britain, def. Pierre-Hugues Herbert and Nicolas Mahut (2), France, 3-6, 6-1, 7-6 (3), 5-7, 6-3.

Women Second Round

Lucie Hradecka and Katerina Siniakova (5), Czech Republic, def. Mirjana Lucic-Baroni, Croatia, and Andrea Petkovic, Germany, 6-4, 6-7 (4), 6-1.

Timea Babos, Hungary, and Andrea Hlavackova (4), Czech Republic, def. Lesley Kerkhove, Netherlands, and Lidziya Marozava, Belarus, 6-2, 5-7, 6-4.

Beatriz Haddad Maia, Brazil, and Ana Konjuh, Croatia, def. Lara Arruabarrena and Arantxa Parra Santonja, Spain, 6-4, 4-6, 6-0.

Kirsten Flipkens, Belgium, and Sania Mirza (13), India, def. Naomi Broady and Heather Watson, Britain, 6-3, 3-6, 6-4.

Julia Goerges, Germany, and Barbora Strycova (7), Czech Republic, def. Shuko Aoyama, Japan, and Yang Zhaoxuan, China, 6-4, 6-2.

Makoto Ninomiya, Japan, and Renata Voracova, Czech Republic, def. Jocelyn Rae and Laura Robson, Britain, 6-4, 7-6 (4).

CiCi Bellis, United States, and Marketa Vondrousova, Czech Republic, def. Kateryna Bondarenko, Ukraine, and Aleksandra Krunic, Serbia, 6-2, 6-4.

Mixed First Round

Rohan Bopanna, India, and Gabriela Dabrowski (10), Canada, def. Fabrice Martin, France, and Raluca Olaru, Romania, 7-6 (2), 7-5.

Marcelo Demoliner, Brazil, and Maria Jose Martinez Sanchez, Spain, def. Marcin Matkowski, Poland, and Kveta Peschke (14), Czech Republic, 6-2, 6-4.

Bruno Soares, Brazil, and Elena Vesnina (2), Russia, def. Jack Sock and Madison Keys, United States, 6-3, 3-6, 7-5.

Roman Jebavy and Lucie Hradecka (16), Czech Republic, def. Liam and Naomi Broady, Britain, 6-4, 7-5.

Jamie Murray, Britain, and Martina Hingis (1), Switzerland, def. Neal Skupski and Anna Smith, Britain, 6-3, 6-0.

Purav Raja, India, and Eri Hozumi, Japan, def. James Cerretani, United States, and Renata Voracova, Czech Republic, 5-7, 6-4, 6-2.

Juan Sebastian Cabal, Colombia, and Abigail Spears (9), United States, def. Artem Sitak, New Zealand, and Olga Savchuk, Ukraine, 6-2, 7-6 (5).

Henri Kontinen, Finland, and Heather Watson, Britain, def. Aisam-ul-Haq Qureshi, Pakistan, and Anna-Lena Groenefeld (13), Germany, 6-1, 6-3.

Nikola Mektic and Ana Konjuh, Croatia, def. Jean-Julien Rojer, Netherlands, and Hao-Ching Chan (8), Taiwan, 6-4, 7-6 (5).

Ken Skupski and Jocelyn Rae, Britain, def. Edouard Roger-Vasselin, France, and Andrea Hlavackova (5), Czech Republic, 6-4, 7-5.

Max Mirnyi, Belarus, and Ekaterina Makarova (12), Russia, def. Philipp Petzschner, Germany, and Kirsten Flipkens, Belgium, 6-1, 6-3.

Ivan Dodig, Croatia, and Sania Mirza (4), India, def. Yusuke Watanuki and Makoto Ninomiya, Japan, 7-6 (5), 6-2.

Andre Begemann, Germany, and Nicole Melichar, United States, def. Rajeev Ram, United States, and Casey Dellacqua (6), Australia, 1-6, 6-3, 15-13.

Junior Singles Boys First Round

Menelaos Efstathiou, Cyprus, def. Alafia Ayeni, United States, 3-6, 6-4, 6-4.

Corentin Moutet (1), France, def. Sebastian Baez, Argentina, 6-4, 6-3.

Wu Yibing (2), China, def. Jack Draper, Britain, 6-3, 6-2.

Marko Miladinovic (6), Serbia, def. Ondrej Styler, Czech Republic, 6-3, 7-6 (7).

Timofey Skatov, Russia, def. Zsombor Piros (3), Hungary, 6-2, 6-4.

Aidan McHugh, Britain, def. Gianni Ross, United States, 6-2, 2-6, 6-4.

Michael Vrbensky, Czech Republic, def. Duarte Vale (15), Portugal, 6-4, 7-6 (6).

Danny Thomas, United States, def. Zizou Bergs (14), Belgium, 6-4, 6-4.

Shinji Hazawa, Japan, def. Tseng Chun-hsin, Taiwan, 3-6, 7-6 (10), 6-4.

Yshai Oliel (12), Israel, def. Alexandre Rotsaert, United States, 6-3, 6-2.

Hamish Stewart, Britain, def. Tomas Machac, Czech Republic, 4-6, 7-5, 6-1.

Alan Rubio, Mexico, def. Artem Dubrivnyy, Russia, 6-2, 5-7, 6-4.

Yuta Shimizu (5), Japan, def. Ryan Nijboer, Netherlands, 6-1, 7-6 (6).

Girls First Round

Marta Paigina, Russia, def. Esther Adeshina, Britain, 6-2, 5-7, 6-1.

Mai Hontama (12), Japan, def. Holly Fischer, Britain, 6-4, 6-1.

Eliz Maloney, Britain, def. Maria Jose Portillo Ramirez, Mexico, 6-2, 2-6, 6-4.

Fernanda Labrana, Chile, def. Denisa Hindova, Czech Republic, 6-3, 6-4.

Thaisa Pedretti, Brazil, def. Anna Loughlan, Britain, 6-0, 6-3.

Ellie Douglas, United States, def. Elena Rybakina (4), Russia, 6-4, 3-6, 6-3.

Sofya Lansere, Russia, def. Mihaela Lorena Marculescu, Romania, 6-7 (4), 6-3, 6-4.

Ann Li, United States, def. Olga Danilovic (11), Serbia, 6-2, 6-4.

Zeel Desai (15), India, def. Naho Sato, Japan, 6-1, 6-1.

Emily Appleton (8), Britain, def. Ayumi Miyamoto, Japan, 6-2, 4-6, 6-2.

Hailey Baptiste, United States, def. Astrid Wanja Brune Olsen, Norway, 6-1, 2-6, 6-4.

Maria Camila Osorio Serrano (9), Colombia, def. Daniela Vismane, Latvia, 6-3, 6-4.

Amina Anshba, Russia, def. Taylor Johnson (7), United States, 6-4, 6-4.

Simona Waltert, Switzerland, def. Yuki Naito, Japan, 6-2, 6-2.

Whitney Osuigwe (2), United States, def. Gemma Heath, Britain, 6-3, 6-1.

Paula Arias Manjon, Spain, def. Emiliana Arango, Colombia, 6-4, 6-4.

