Wimbledon-How The Americans Fared

Through Third Round q-qualifier, w-wild card Men (12-9)

Jack Sock (17) — beat Christian Garin; lost to Sebastian Ofner.

John Isner (23) — beat Taylor Fritz; lost to Dudi Sela.

Sam Querrey (24) — beat Thomas Fabbiano; beat Nikoloz Basilashvili; beat No. 12 Jo-Wilfried Tsonga; vs. Kevin Anderson, Monday.

Steve Johnson (26) — beat Nicolas Kicker; beat Radu Albot; lost to No. 7 Marin Cilic.

Jared Donaldson — beat Janko Tipsarevic; beat No. 32 Paolo Lorenzi; lost to No. 8 Dominic Thiem.

Ernesto Escobedo — lost to Adam Pavlasek.

q-Taylor Fritz — lost to No. 23 John Isner.

Ryan Harrison — beat Borna Coric; lost to No. 11 Tomas Berdych.

Frances Tiafoe — beat Robin Haase; lost to No. 10 Alexander Zverev.

Donald Young — beat Denis Istomin; lost to No. 4 Rafael Nadal.

Women (17-13)

Venus Williams (10) — beat Elise Mertens; beat Wang Qiang; beat Naomi Osaka; vs. No. 27 Ana Konjuh, Monday.

Madison Keys (17) — beat Nao Hibino; lost to Camila Giorgi.

CoCo Vandeweghe (24) — beat Mona Barthel; beat Tatjana Maria; beat Alison Riske; vs. No. 5 Caroline Wozniacki, Monday.

Lauren Davis (28) — lost to Varvara Lepchenko.

CiCi Bellis — lost to Victoria Azarenka.

Julia Boserup — lost to Shelby Rogers.

Jennifer Brady — beat Danka Kovinic; lost to No. 8 Dominika Cibulkova.

Madison Brengle — beat Richel Hogenkamp; beat No. 11 Petra Kvitova; lost to No. 21 Caroline Garcia.

q-Irina Falconi — lost to No. 1 Angelique Kerber.

Varvara Lepchenko — beat No. 28 Lauren Davis; lost to Polona Hercog.

w-Bethanie Mattek-Sands — beat Magda Linette; lost to Sorana Cirstea.

Christina McHale — beat Katie Boulder; lost to No. 9 Agnieszka Radwanska.

Alison Riske — beat Sloane Stephens; beat No. 12 Kristina Mladenovic; lost to No. 24 CoCo Vandeweghe.

Shelby Rogers — beat Julia Boserup; beat Lucie Safarova; lost to No. 1 Angelique Kerber.

Sloane Stephens — lost to Alison Riske.

