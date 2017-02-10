Through Thursday, February 9, 2017

|
|GP
|G
|A
|PTS
|Sidney Crosby, PIT
|47
|30
|30
|60
|Connor McDavid, EDM
|55
|18
|42
|60
|Brad Marchand, BOS
|56
|24
|33
|57
|Brent Burns, SJ
|55
|22
|35
|57
|Nicklas Backstrom, WAS
|55
|16
|41
|57
|Evgeni Malkin, PIT
|47
|22
|32
|54
|Vladimir Tarasenko, STL
|55
|26
|27
|53
|Mark Scheifele, WPG
|53
|25
|28
|53
|Patrick Kane, CHI
|55
|17
|36
|53
|Phil Kessel, PIT
|53
|18
|34
|52
|Jeff Carter, LA
|55
|29
|22
|51
|Tyler Seguin, DAL
|55
|20
|31
|51
|Alex Ovechkin, WAS
|55
|26
|24
|50
|Nikita Kucherov, TB
|47
|21
|28
|49
|4 tied with 48 pts.