Saints-Chargers Stats

By The Associated Press

New Orleans 10 0 0 3—13 Los Angeles 0 0 0 7— 7 First Quarter

NO_Kamara 50 run (Lutz kick), 13:47.

NO_FG Lutz 53, 8:37.

Fourth Quarter

Lac_McCoil 99 interception return (Koo kick), 8:52.

NO_FG Lutz 26, 2:11.

A_21,197.

___

NO Lac First downs 15 13 Total Net Yards 265 158 Rushes-yards 33-157 29-66 Passing 108 92 Punt Returns 3-17 8-45 Kickoff Returns 1-24 3-53 Interceptions Ret. 1-0 1-99 Comp-Att-Int 13-27-1 17-32-1 Sacked-Yards Lost 3-27 8-68 Punts 9-51.7 9-43.0 Fumbles-Lost 0-0 2-1 Penalties-Yards 6-74 7-67 Time of Possession 27:50 32:10

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_New Orleans, Kamara 5-61, Victor 14-58, Edmunds 6-23, Lewis 1-9, Lasco 6-8, Nassib 1-(minus 2). Los Angeles, Clemens 3-26, A.Williams 11-23, Oliver 7-10, Gordon 5-8, Barner 3-(minus 1).

PASSING_New Orleans, Daniel 7-12-0-80, Nassib 6-15-1-55. Los Angeles, Clemens 10-17-0-99, C.Jones 7-15-1-61.

RECEIVING_New Orleans, Fuller 3-20, Snead 2-14, Lasco 2-8, Thomas 1-28, Edmunds 1-22, Kamara 1-22, B.Coleman 1-8, Lewis 1-7, Fleener 1-6. Los Angeles, Jam.Jones 5-47, G.Davis 3-35, Culkin 2-24, Henry 1-14, K.Allen 1-9, Gates 1-7, Gordon 1-7, Ekeler 1-6, Paige 1-6, Inman 1-5.

MISSED FIELD GOALS_None.

