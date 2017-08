Falcons-Steelers Stats

By The Associated Press

Atlanta 7 6 0 0—13 Pittsburgh 0 3 7 7—17 First Quarter

Atl_Ward 5 run (Mat.Bryant kick), 8:44.

Second Quarter

Atl_FG Mat.Bryant 23, 14:45.

Pit_FG Boswell 42, 10:23.

Atl_FG Mat.Bryant 26, 3:33.

Third Quarter

Pit_T.Williams 64 punt return (Boswell kick), 4:06.

Fourth Quarter

Pit_Hunter 6 pass from Houston (Boswell kick), 6:35.

A_48,809.

___

Atl Pit First downs 20 11 Total Net Yards 318 189 Rushes-yards 23-63 26-99 Passing 255 90 Punt Returns 2-5 3-77 Kickoff Returns 3-58 3-57 Interceptions Ret. 2-0 2-19 Comp-Att-Int 22-44-2 15-28-2 Sacked-Yards Lost 4-34 1-4 Punts 8-39.8 8-39.8 Fumbles-Lost 0-0 2-0 Penalties-Yards 10-85 4-30 Time of Possession 33:01 26:59

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Atlanta, Ward 9-37, Hill 7-14, Simms 2-11, Taylor 3-3, T.Coleman 2-(minus 2). Pittsburgh, Conner 20-98, Toussaint 2-6, Mar.Bryant 1-(minus 1), Houston 3-(minus 4).

PASSING_Atlanta, Ryan 4-6-0-57, Schaub 1-1-0-10, Simms 15-29-1-197, Torgersen 2-8-1-25. Pittsburgh, Dobbs 10-19-1-70, Houston 5-9-1-24.

RECEIVING_Atlanta, Regg.Davis 3-74, N.Williams 3-38, Hall 2-34, Dable 2-26, Sanu 2-25, Hooper 2-24, Burton 2-13, Cherry 1-17, Griswold 1-15, Regi.Davis 1-8, Saubert 1-8, Perkins 1-5, Ward 1-2. Pittsburgh, Coates 3-20, Hunter 3-16, Mar.Bryant 2-20, James 2-8, D.Johnson 1-15, Toussaint 1-8, Conner 1-3, Tucker 1-3, Rogers 1-1.

MISSED FIELD GOALS_None.

