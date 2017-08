Cardinals-Cowboys Stats

By The Associated Press

Arizona 15 0 3 0—18 Dallas 7 3 7 3—20 First Quarter

Ari_K.Williams 5 run (Leone kick), 10:46.

Ari_Ellington 3 run (Gabbert run), 5:18.

Dal_Gathers 26 pass from K.Moore (Irwin-Hill kick), 1:24.

Second Quarter

Dal_FG Irwin-Hill 23, 7:51.

Third Quarter

Dal_Nwachukwu 14 pass from Rush (Irwin-Hill kick), 10:48.

Ari_FG Wile 40, 3:50.

Fourth Quarter

Dal_FG Irwin-Hill 43, 10:49.

A_21,126.

___

Ari Dal First downs 19 22 Total Net Yards 327 396 Rushes-yards 27-88 37-127 Passing 239 269 Punt Returns 1-10 2-14 Kickoff Returns 2-71 2-26 Interceptions Ret. 1-0 0-0 Comp-Att-Int 16-28-0 21-35-1 Sacked-Yards Lost 2-14 0-0 Punts 5-39.4 5-36.8 Fumbles-Lost 0-0 0-0 Penalties-Yards 8-66 11-103 Time of Possession 25:14 34:46

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Arizona, Logan 4-24, K.Williams 5-18, Ellington 5-17, Penny 8-14, Knight 3-12, Gabbert 2-3. Dallas, R.Smith 18-64, Morris 7-42, Rush 2-23, Hillman 6-5, K.Moore 1-(minus 1), D.McFadden 3-(minus 6).

PASSING_Arizona, Gabbert 11-14-0-185, Knight 5-14-0-68. Dallas, K.Moore 12-17-1-182, Rush 9-18-0-87.

RECEIVING_Arizona, Momah 3-48, Bundy 2-34, Ellington 2-15, B.Golden 1-35, Ross 1-29, Hogan 1-25, Niklas 1-20, null 1-19, Agudosi 1-10, Seals-Jones 1-9, Christian 1-5, Nelson 1-4. Dallas, Gathers 3-59, A.Jones 3-39, R.Smith 3-25, B.Brown 3-20, K.Smith 3-15, Butler 2-78, Jarwin 2-18, Nwachukwu 1-14, Hamlett 1-1.

MISSED FIELD GOALS_Arizona, Leone 51, Wile 32.

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.