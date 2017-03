NFL Combine Top Performers

By The Associated Press

INDIANAPOLIS (AP) — A list of top 10 performers in each drill during the NFL’s annual scouting combine, which ended Monday.

40-YARD DASH

John Ross, WR, Washington, 4.22 seconds

Jalen Myrick, DB, Minnesota, 4.28

Curtis Samuel, WR, Ohio State, 4.31

Fabian Moreau, DB, UCLA, 4.35

Marshon Lattimore, DB, Ohio State, 4.36

T.J. Logan, RB, North Carolina, 4.37

Shaquill Griffin, DB, Central Florida, 4.39

Josh Malone, WR, Tennessee, 4.40

Obi Melifonwu, DB, Connecticut, 4.40

Cordrea Tankersley, DB, Clemson, 4.40

BENCH PRESS

Isaac Asiata, OL, Utah, 35 reps

Carl Lawson, DL, Auburn, 35

Aviante Collins, OL, TCU, 34

Jermaine Eluemunor, OL, Texas A&M, 34

Forrest Lamp, OL, Western Kentucky, 34

Myles Garrett, DL, Texas A&M, 33

Elijah Qualls, DL, Washington, 33

Samaje Perine, RB, Oklahoma, 30

Derek Rivers, DL, Youngstown State, 30

Solomon Thomas, DL, Stanford 30

VERTICAL JUMP

Obi Melifonwu, DB, Connecticut, 44 inches

Speedy Noil, WR, Texas A&M, 43½

Marcus Williams, DB, Utah, 43½

Robert Davis, WR, Georgia State, 41

Myles Garrett, DL, Texas A&M, 41

Ahkello Witherspoon, DB, Colorado, 40½

Malachi Dupre, WR, LSU, 39½

Alvin Kamara, RB, Tennessee, 39½

Kevin King, DB, Washington, 39½

Bucky Hodges, TE, Virginia Tech, 39

Jordan Willis, DL, Kansas St., 39

BROAD JUMP

Obi Melifonwu, DB, Connecticut, 11 feet, 9 inches

Robert Davis, WR, Georgia State, 11 feet, 4 inches

Fabian Moreau, DB, UCLA, 11 feet, 4 inches

Malachi Dupre, WR, LSU, 11 feet, 3 inches

Bucky Hodges, TE, Virginia Tech, 11 feet, 2 inches

Zay Jones, East Carolina, WR, 11 feet, 1 inch

David Njoku, TE, Miami, 11 feet, 1 inch

Speedy Noil, WR, Texas A&M, 11 feet, 1 inch

Haason Reddick, DL, Temple, 11 feet, 1 inch

John Ross, WR, Washington, 11 feet, 1 inch

3-CONE DRILL

Kevin King, DB, Washington, 6.56 seconds

Christian McCaffrey, RB, Stanford, 6.57

Taywan Taylor, WR, Western Kentucky, 6.57

Brian Allen, DB, Utah, 6.64

Isaiah McKenzie, WR, Georgia, 6.64

Desmond King, DB, Iowa, 6.67

Gareon Conley, DB, Ohio State, 6.68

Howard Wilson, DB, Houston, 6.68

Jehu Chesson, WR, Michigan, 6.70

John Johnson, DB, Boston College, 6.72

20-YARD SHUTTLE

Kevin King, DB, Washington, 3.89 seconds

Howard Wilson, DB, Houston, 3.94

Chris Godwin, WR, Penn State, 4.00

Ryan Switzer, WR, North Carolina, 4.00

Zay Jones, WR, East Carolina, 4.01

Trent Taylor, WR, Louisiana Tech, 4.01

Sojourn Shelton, DB, Wisconsin, 4.02

Quincy Wilson, DB, Florida, 4.02

Chuck Clark, DB, Virginia Tech, 4.07

Budda Baker, DB Washington, 4.08

Cooper Kupp, WR, Eastern Washington, 4.08

Patrick Mahomes, QB, Texas Tech, 4.08

60-YARD SHUTTLE

Shelton Gibson, WR, West Virginia, 10.71 seconds

Christian McCaffrey, RB, Stanford, 11.03

Kevin King, DB, Washington, 11.14

Ryan Switzer, WR, North Carolina, 11.14

Trent Taylor, WR, Louisiana Tech, 11.14

Zay Jones, WR, East Carolina, 11.17

Brendan Langley, DB, Lamar, 11.19

Drew Morgan, WR, Arkansas, 11.19

T.J. Watt, LB, Wisconsin, 11.20

Victor Bolden Jr., WR, Oregon State, 11.21

Chris Godwin, WR, Penn State, 11.21

