4:21 pm, February 6, 2017
59° Washington, DC
Listen Live 103.5 FM
Listen Latest Traffic
Local
Va.Md.D.C.TrafficWeatherMetroFirst 100 Days
Headlines Get Alerts
LIVE EVENT The full Senate debates the nomination of Betsy DeVos to be the Education Secretary. Listen live.

NFL News

Home » Latest News » Sports » NFL News » Super Bowl Champions

Super Bowl Champions

By The Associated Press February 5, 2017 10:25 pm 02/05/2017 10:25pm
Share

2016 — New England (AFC) 34, Atlanta (NFC) 28, OT

2016 — Denver (AFC) 24, Carolina (NFC) 10

2015 — New England (AFC) 28, Seattle (NFC) 24

2014 — Seattle (NFC) 43, Denver (AFC) 8

2013 — Baltimore (AFC) 34, San Francisco (NFC) 31

2012 — N.Y. Giants (NFC) 21, New England (AFC) 17

2011 — Green Bay (NFC) 31, Pittsburgh (AFC) 25

2010 — New Orleans (NFC) 31, Indianapolis (AFC) 17

2009 — Pittsburgh (AFC) 27, Arizona (NFC) 23

2008 — N.Y. Giants (NFC) 17, New England (AFC) 14

2007 — Indianapolis (AFC) 29, Chicago (NFC) 17

2006 — Pittsburgh (AFC) 21, Seattle (NFC) 10

2005 — New England (AFC) 24, Philadelphia (NFC) 21

2004 — New England (AFC) 32, Carolina (NFC) 29

2003 — Tampa Bay (NFC) 48, Oakland (AFC) 21

2002 — New England (AFC) 20, St. Louis (NFC) 17

2001 — Baltimore Ravens (AFC) 34, N.Y. Giants (NFC) 7

2000 — St. Louis (NFC) 23, Tennessee (AFC) 16

1999 — Denver (AFC) 34, Atlanta (NFC) 19

1998 — Denver (AFC) 31, Green Bay (NFC) 24

1997 — Green Bay (NFC) 35, New England (AFC) 21

1996 — Dallas (NFC) 27, Pittsburgh (AFC) 17

1995 — San Francisco (NFC) 49, San Diego (AFC) 26

1994 — Dallas (NFC) 30, Buffalo (AFC) 13

1993 — Dallas (NFC) 52, Buffalo (AFC) 17

1992 — Washington (NFC) 37, Buffalo (AFC) 24

1991 — N.Y. Giants (NFC) 20, Buffalo (AFC) 19

1990 — San Francisco (NFC) 55, Denver (AFC) 10

1989 — San Francisco (NFC) 20, Cincinnati (AFC) 16

1988 — Washington (NFC) 42, Denver (AFC) 10

1987 — N.Y. Giants (NFC) 39, Denver (AFC) 20

1986 — Chicago (NFC) 46, New England (AFC) 10

1985 — San Francisco (NFC) 38, Miami (AFC) 16

1984 — L.A. Raiders (AFC) 38, Washington (NFC) 9

1983 — Washington (NFC) 27, Miami (AFC) 17

1982 — San Francisco (NFC) 26, Cincinnati (AFC) 21

1981 — Oakland (AFC) 27, Philadelphia (NFC) 10

1980 — Pittsburgh (AFC) 31, L.A. Rams (NFC) 19

1979 — Pittsburgh (AFC) 35, Dallas (NFC) 31

1978 — Dallas (NFC) 27, Denver (AFC) 10

1977 — Oakland (AFC) 32, Minnesota (NFC) 14

1976 — Pittsburgh (AFC) 21, Dallas (NFC) 17

1975 — Pittsburgh (AFC) 16, Minnesota (NFC) 6

1974 — Miami (AFC) 24, Minnesota (NFC) 7

1973 — Miami (AFC) 14, Washington (NFC) 7

1972 — Dallas (NFC) 24, Miami (AFC) 3

1971 — Baltimore Colts (AFC) 16, Dallas (NFC) 13

1970 — Kansas City (AFL) 23, Minnesota (NFL) 7

1969 — N.Y. Jets (AFL) 16, Baltimore Colts (NFL) 7

1968 — Green Bay (NFL) 33, Oakland (AFL) 14

1967 — Green Bay (NFL) 35, Kansas City (AFL) 10

Topics:
Latest News NFL News
Home » Latest News » Sports » NFL News » Super Bowl Champions
Advertiser Content


Play Now

Fun & Games

Need a break? Play a quick game of solitaire or Sudoku. Or take one of our fun quizzes!

Don't Miss

Super Bowl

See photos from one of the wildest Super Bowls in history.

Recommended
Latest

NFL News