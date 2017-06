U.S. Outdoor Championships Results

By The Associated Press

Thursday At Hornet Stadium Stadium Sacramento, Calif.

(All race distances in meters)

Men Hammer

1, Alex Young, unattached, 241 feet, 11 inches. 2, Johnnie Jackson, LSU, 235-2. 3, Sean Donnelly, Iron Wood TC, 234-5. 4, Rudy Winkler, Cornell, 234-4. 5, Colin Dunbar, unattached, 233-7. 6, Kibwe Johnson, Nike/NYAC, 229-11. 7, Darien Thornton, unattached, 222-2. 8, Jordan Crayon, Ashland, 219-11. 9, Conor McCullough, NYAC, 219-1. 10, Charles Whitener, Tennessee, 218-4. 11, Morgan Shigo, Penn State, 217-10. 12, Charlie Ionata, unattached, 215-0. 13, Joe Frye, Music City Mavericks, 209-9. 14, Adam Kelly, Princeton, 208-4. 15, Albert Hughes III, unattached, 208-3. 16, Erick Loomis, unattached, 205-8. 17, Austin Riddle, Rice, 205-5. Andy Fryman, Mjolnir Throwers, foul.

10,000

1, Hassan Mead, Nike/NIKE OTCE, 29 minutes, 1.44 seconds. 2, Shadrack Kipchirchir, Army, 29:01.68. 3, Leonard Korir, Army, 29:02.64. 4m Biya Simbassa, American Distance Project, 29:03.48. 5, Galen Rupp, Nike/Nike Oregon Project, 29:04.61. 6, Diego Estrada, ASICS, 29:08.14. 7, Sam Chelanga, Nike, 29:08.29. 8, Chris Derrick, Nike/Bowerman TC, 29:12.58. 9, Tyler Day, Northern Arizona, 29:22.66. 10, Matthew McClintock, ZAP Fitness Reebok, 29:22.83. 11, Ian La Mere, Wisconsin-Plattville, 29:26.35. 12, George-Byron Alex, Skechers Performance, 29:36.77. 13, Alex Moore, Boulder TC, 29:37.28. 14, Futsum Ziensellassie, HOKA ONE ONE NAZ Elite, 29:37.64. 15, Ben Bruce, HOKA ONE ONE NAZ Elite, 29:43.92. 16, Ryan Dohner, unattached, 29:44.40. 17, Andrew Colley, ZAP Fitness Reebok, 29:56.16. 18, Aaron Nelson, ZAP Fitness Reebok, 29:57.82. 19, Johnny Crain II, ZAP Fitness Reebok, 30:10.20. 20, Kevin Lewis, Team USA Minnesota, 30:14.01. 21, Daniel Tapia, Skechers Performance/Mammoth, 30:26.52. 22, Ryan Mahalsky, District TC, 30:31.87. 23, Reed Fischer, Drake, 30:53,50. 24, Brian Eimstad, Team Run Eugene, 30:57.58.

DECATHLON 100

Heat 1_1, Devon Williams, Georgia, 10.50 seconds. 2, Derek Jacobus, Arkansas, 10.79. 3, Thomas Hopkins, ABEO/Santa Barbara TC, 10.82. 4, Kurtis Brondyke, unattached, 11.12. 5, Thomas FitzSimons Jr., ABEO/Santa Barbara TC, 11.20. 6, Tim Wunderlich, Shore AC, 11.42.

Heat 2_1, Wolf Mahler, Texas, 10.80. 2. Mitch Modin, Oregon, 10.95. 3, Gabriel Moore, Arkansas, 10.96. 4, Steele Wasik, Texas, 10.96. 5, Mathew Clark, unattached, 11.17. 6, Daniel Golubovic, 11.25.

Heat 3_1, Trey Hardee, Nike, 10.57. 2, Zach Ziemek, Adidas, 10.69. 3, Steven Bastien, Michigan, 10.71. 4, Scott Filip, Rice, 10.72. 5, Austin Bahner, Shocker TC, 10.80. 6, Harrison Williams, Stanford, 10.81.

400

Heat 1_1, FitzSimons Jr., 49.87. 2, Wasik, 49.94. 3, Ziemek, 50.20. 4, Clark, 50.58. 5, Brondyke, 51.44. 6, Wunderlich, 52.26.

Heat 2_1, D.Williams, 48.75. 2, Hardee, 49.02. 3, Moore, 49.09. 4, Bahner, 49.63. 5, Jacobus, 50.17. 6, Golubovic, 50.88.

Heat 3_1, Hopkins, 47.04. 2, Filip, 48.47. 3, Bastien, 48.52. 4, Modin, 51.70. H.Williams, Mahler, DNS.

Long Jump

1, D.Williams, 25-4¾. 2, Ziemek, 25-2¾. 3, Filip, 24-5½. 4, Hardee, 24-4½. 5, Bahner, 24-3¾. 6, Jacobus, 24-1¾. 7, H.Williams, 24-1. 8, Bastien, 23-10¼. 9, Hopkins, 23-10¼. 10, Modin, 23-3½. 11, Clark, 23-2¾. 12, Brondyke, 23-2. 13, Moore, 22-10½. 14, Mahler, 22-9¾. 15, Wasik, 22-8. 16, Wunderlich, 22-1¾. 17, Golubovic, 22-0¼. 18, FitzSimons Jr., 21-11¾.

Shot Put

1, Brondyke, 50-8¼. 2, Hardee, 48-11. 3, D.Williams, 46-11. 4, Wunderlich, 46-0½. 5, Wasik 45-5. 6, Clark, 44-8. 7, Ziemek, 44-6¼. 8, Moore, 44-5¼. 9, Bastien, 44-5¼. 10, Bahner, 43-8½. 11, H.Willliams, 43-8. 12, Modin, 43-2¼. 13, Golubovic, 43-2¼. 14, Jacobus, 42-5½. 15, Filip, 42-4¼. 16, FitzSimons Jr., 41-11½. 17, Hopkins, 41-7¾. Mahler, nm.

High Jump

1, Ziemek, 6-8¼. 2, Filip, 6-8¼. 3, Hardee, 6-6. 4, Wasik, 6-6. 5 Golubovic, 6-6. 6 (tie), FitzSimons Jr, H.Williams, 6-3½. 7 (tie), Moore, D.Williams, Brondyke, 6-3½. 10, Bastien, 6-3½. 11, Wunderlich, 6-2¼. 12, Clark, 6-2¼. 13, Jacobus, 6-1¼. 14, Modin, 6-0. 15, Bahner, 6-0. 16, Hopkins 5-9¾. Wolf, DNS

Standings After 5 Events

1, Devon Williams, Georgia, 4,321 points. 2, Trey Hardee, Nike, 4,306. 3, Zach Ziemek, Adidas, 4,260. 4, Scott Filip, Rice, 4,234. 5, Steve Bastien, Michigan, 4,119. 6, Austin Bahner, Shocker TC, 3,991. 7, Thomas Hopkins, ABEO/Santa Barbara TC, 3,985. 8, Steve Wasik, Texas, 3,983. 9, Gabriel Moore, Arkansas, 3,965. 10, Kurtis Brondyke, unattached, 3,959. 11, Derek Jacobus, Arkansas, 3,958. 12, Mathew Clark, unattached, 3,853. 13, Daniel Golubovic, Duke, 3,788. 14, Mitch Modin, Oregon, 3,778. 15, Thomas FitzSimons Jr., ABEO/Santa Barbara TC, 3,766. 16, Tim Wunderlich, Shore AC, 3,672. Harrison Williams, Stanford, Wolf Mahler, Texas, DNF.

Women 10,000

1, Molly Huddle, Saucony, 31 minutes, 19.86 seconds. 2, Emily Infeld, Nike/Bowerman TC, 31:22.67. 3, Emily Sisson, New Balance, 31:25.64. 4, Shalane Flanagan, Nike/Bowerman TC, 31:31.12. 5, Natosha Rogers, New Balance, 31:54.62. 6, Erin Finn, Michigan, 32:00.46. 7, Liz Costello, New Balance/NB Boston, 32:29.05. 8, Stephanie Bruce, Oiselle/HOKA ONE ONE NAZ, 32:45.43. 9, Elaina Balouriss, BAA, 32:48.76. 10, Alia Gray, Roots Running, 33:16.54. 11, Allie Kieffer, NYAC, 33:24.78. 12, Chelsea Blaase, Tennessee, 33:41.04. 13, Lauren LaRocco, unattached, 33:41.08. 14, Meghan Peyton, Team USA Minnesota, 33:46.69. 15, Kaitlin Gregg Goodman, Rabbit/Strava TC, 33:55.86. 16, Bridget Lyons, Atlanta TC, 33:57.72. 17, Bethany Sachtleben, Saucony Hurricane, 34:05.41. 18, Joanna Thompson, Zap Fitness Reebok, 35:03.43. Amy Schnittger, Rabbit/Strava TC, Kim Conley, New Balance, DNF. Amy Cragg, Nike/Bowerman TC, DNS.

Javelin

1, Kara Winger, unattached, 206. 2, Ariana Ince, unattached, 191-4. 3, Rebekah Wales, LSU, 181-4. 4, Dominique Ouellette, Sprinticity, 175-8. 5, Channing Wilson, unattached 173-11. 6, Alyssa Olina, North Dakota St., 169-3. 7, Madalaine Stulce, Texas A&M, 168-1. 8, Audrey Malone, Texas A&M, 166-1. 9, Bethany Drake, Western Washington, 160-10. 10, Seri Feisler, unattached, 159-2. 11, Nicolle Murphy, Minnesota, 156-4. 12, Hannah Carson, unattached, 152-7. 13, Faith Blamon, Shore AC, 149-10. 14, Katie Reichert, unattached, 146-3. 15, Kelly Yanucil, Mount Saint Mary’s, 143-3. 16, Sarah Blake, Kentucky, 141-4. 17, Shalyn Stallbaumer, Kansas, 138-0.

Triple Jump

1, Keturah Orji, Georgia, 46-9½. 2, Tori Franklin, unattached, 45-3½. 3, Andrea Geubelle, unattached, 44-8¼. 4, Viershanie Latham, Texas Tech, 44-1¼. 5, Amber Hughes, Tennessee St., 43-8½. 6, Tiffany Flynn, Mississippi St., 43-7¾. 7, Toni Smith, unattached, 43-5¼. 8, Blessing Ufodiama, unattached, 43-3¾. 9, Chaquinn Cook, Oregon, 42-2¾. 10, Danylle Kurywchak, unattached, 42-2. 11, Alexa Wandy, SUNY Geneseo, 41-6. 12, Keyasia Tibbs, Arizona St., 41-6. 13, Ashley Anderson, California, 41-6. 14, Jannell Hadnot, New Mexico, 40-7½. 15, Brianna Frazier, Dominion TC, 39-11.

Discus

1, Gia Lewis-Smallwood, Nike/NYAC, 205-6. 2, Whitney Ashley, Nike, 204-1. 3, Valarie Allman, Stanford, 190-0. 4, Rachel Dincoff, unattached, 186-8. 5, Kelsey Card, Nike, 186-6. 6, Summer Pierson, unattached, 186-0. 7, Liz Podominick, unattached, 181-1. 8, Katelyn Daniels, Michigan St., 179-10. 9, Anastasia Jelmini, unattached, 172-2. 10, Stephanie Trafton, Nike/Golden State Throwers, 171-4. 11, Briana Cueva, Northridge, 171-0. 12, Sarah Thornton, unattached, 170-10. 13, Jessica Woodard, Oklahoma, 169-11. 14, Kayla Hopkins, Fresno St., 166-2. 15, Micaela Hazlewood, Purdue, 164-7. 16, Mel Hard, Chadron St., 159-9. Gabriela Jacobs, Missouri, Laulauga Tausaga-Collins, Havoc Youth TC, foul.