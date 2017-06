Belmont Park Entries, Sunday June 25th, 2017

By The Associated Press

1st-$28,000, Claiming $16,000-$16,000, 3-Year-Olds & Up , Six Furlongs

PP Horse (Med Code), Wt. Jockey Last 3 Trainer Odds 1 Condo King (L), 121 A. Arroyo 11-5-6 David Jacobson 8/1 2 Spotty Zealous (L), 112 L. Reyes 6-9-2 Naipaul Chatterpaul 12/1 3 Lightning Buzz (L), 121 R. Santana, Jr. 4-1-6 Gary Gullo 7/2 4 Rossie Val (L), 112 H. Diaz, Jr. 1-2-6 Nicholas Esler 2/1 5 Honorable Jonas (L), 119 S. Camacho, Jr. 4-6-7 Eduardo Jones 20/1 6 Play Big (L), 124 R. Montanez 2-1-4 John Toscano, Jr. 9/5 7 Tottie Royer (L), 121 S. Jimenez 8-7-2 David Adel 30/1

2nd-$47,000, Claiming $25,000-$25,000, 3-Year-Olds & Up , One Mile and One Sixteenth (T)

PP Horse (Med Code), Wt. Jockey Last 3 Trainer Odds 1 Old Upstart (L), 124 I. Ortiz, Jr. 1-4-1 Gary Gullo 9/5 2 a-Unbridled Ocean (L), 120 R. Santana, Jr. 13-2-5 David Jacobson 4/1 3 Divine Oath (L), 120 J. Castellano 7-8-8 H. Motion 2/1 4 Little Jerry (L), 120 A. Arroyo 5-7-2 Chris Englehart 12/1 5 To Your Health (L), 122 C. DeCarlo 6-8-4 Edmund Pringle 20/1 6 War Bond (L), 124 J. Ortiz 5-1-1 Linda Rice 3/1 7 Neoclassic (L), 122 M. Franco 1-6-2 Steve Klesaris 7/2 8 Taoiseach (L), 115 H. Diaz, Jr. 3-1-2 Dominick Schettino 5/2 9 Matador (L), 120 P. Fragoso 2-8-7 Joseph Parker 20/1 10 Inventor’s Gate (L), 120 K. Carmouche 7-9-9 Kenneth Streicher 30/1 11 a-Paid Admission (L), 120 R. Santana, Jr. 3-7-5 David Jacobson 4/1

3rd-$53,000, Claiming $32,000-$32,000, 3-Year-Olds & Up , Six and One Half Furlongs

PP Horse (Med Code), Wt. Jockey Last 3 Trainer Odds 1 Rockford (L), 120 A. Arroyo 3-2-6 Robertino Diodoro 5/2 2 Gentrify (L), 122 M. Franco 5-1-4 Raymond Handal 6/1 3 Alright Alright (L), 117 H. Diaz, Jr. 2-2-1 Rudy Rodriguez 9/5 4 Too Fast to Pass (L), 122 J. Castellano 3-4-3 Oscar Barrera, III 5/1 5 Sir Bond (L), 120 I. Ortiz, Jr. 2-3-5 Rudy Rodriguez 7/2

4th-$80,000, Allowance Optional Claiming, 3-Year-Olds & Up , Six Furlongs (T)

PP Horse (Med Code), Wt. Jockey Last 3 Trainer Odds 1 Aktabantay (L), 120 K. Carmouche 1-1-4 Brad Cox 5/1 2 Anytime Anyplace (L), 122 A. Arroyo 3-1-2 Robertino Diodoro 4/1 3 Celtic Chaos (L), 124 E. Cancel 1-1-2 Kiaran McLaughlin 7/5 4 Vici (L), 120 J. Ortiz 5-2-3 Ben Colebrook 2/1 5 We Deer You (L), 124 I. Ortiz, Jr. 1-6-7 Michael Trombetta 6/1 6 Changewilldoyagood (L), 120 J. Rosario 8-7-2 Bruce Levine 8/1 7 Sandy’z Slew (L), 120 J. Castellano 7-8-1 Richard Schosberg 3/1

5th-$25,000, Claiming $12,500-$12,500, 3-Year-Olds & Up , Six and One Half Furlongs

PP Horse (Med Code), Wt. Jockey Last 3 Trainer Odds 1 Puppy Manners (L), 120 A. Arroyo 5-3-5 Chris Englehart 12/1 2 Lyrical Miracle (L), 120 J. Ortiz 2-6-7 David Donk 6/1 3 Driving Me Crazy (L), 124 I. Ortiz, Jr. 6-6-1 Jason Servis 4/1 4 Formal Summation (L), 122 S. Camacho, Jr. 2-2-1 Joseph Parker 7/2 5 You Know I Know (L), 122 E. Cancel 1-5-3 Carlos Martin 6/1 6 a-Bustin the Bank (L), 113 H. Diaz, Jr. 4-2-2 Oscar Barrera, III 10/1 7 Lucky Lotto (L), 122 R. Santana, Jr. 3-2-7 David Jacobson 5/2 8 a-Non Stop (L), 120 F. Arrieta 4-4-8 Oscar Barrera, III 10/1 9 Ackeret , 120 P. Fragoso 7-5-3 Joseph Parker 15/1

6th-$26,000, Claiming $14,000-$14,000, 3-Year-Olds & Up Fillies and Mares, Six and One Half Furlongs

PP Horse (Med Code), Wt. Jockey Last 3 Trainer Odds 1 Madam Aamoura (L), 120 R. Santana, Jr. 3-3-2 David Jacobson 8/5 2 Over My Head (L), 120 T. Chang 5-3-4 John Morrison 20/1 3 Argyle Gal (L), 120 I. Ortiz, Jr. 4-3-6 Steven Asmussen 5/1 4 Cats Halo (L), 122 D. Davis 2-1-6 Gary Sciacca 6/1 5 Majestic Lassie (L), 117 L. Reyes 1-12-4 Gary Contessa 3/1 6 Lady Chocolotta (L), 122 S. Camacho, Jr. 5-1-8 Gary Sciacca 15/1 7 Two Term Max (L), 124 L. Saez 6-5-1 John Toscano, Jr. 10/1 8 Ice Palace (L), 115 H. Diaz, Jr. 8-1-3 Naipaul Chatterpaul 12/1

7th-$100,000, Stakes, 3-Year-Olds Fillies, Seven Furlongs (T)

New York Stallion Stakes

PP Horse (Med Code), Wt. Jockey Last 3 Trainer Odds 1 Dreamy Margarita (L), 116 I. Ortiz, Jr. 1-2-6 Rudy Rodriguez 4/1 2 Lover’s Key (L), 120 J. Lezcano 1-1-1 Reid Nagle 5/1 3 Paz the Bourbon (L), 120 J. Castellano 3-7-1 Mark Hennig 2/1 4 Lady Joan (L), 116 L. Saez 2-6-1 Philip Serpe 3/1 5 Toni Tools (L), 120 M. Franco 10-4-5 Todd Pletcher 15/1 6 Carry Your Heels (L), 116 A. Arroyo 1-7-3 John Terranova, II 15/1 7 Frosty Gal (L), 116 E. Cancel 9-3-1 Barclay Tagg 15/1 8 Silly Numbers (L), 116 J. Ortiz 1-4-7 James Ryerson 10/1

8th-$59,000, Claiming $40,000-$40,000, 3-Year-Olds & Up , One Mile and One Sixteenth (T)

PP Horse (Med Code), Wt. Jockey Last 3 Trainer Odds 1 Docs Legacy (L), 120 A. Arroyo 9-4-10 David Jacobson 10/1 2 Mills (L), 122 J. Rosario 1-5-7 David Cannizzo 3/1 3 Milo Milo (L), 120 R. Santana, Jr. 5-1-1 Brian Lynch 12/1 4 Bow Tie Affair (L), 120 L. Saez 3-6-4 Patrick Reynolds 12/1 5 Indebted (L), 122 M. Franco 6-1-3 Raymond Handal 5/1 6 Marriage Fever (L), 120 M. Luzzi 3-6-2 Robert Barbara 15/1 7 Prophet’s Cat (L), 120 D. Davis 5-6-3 Gary Sciacca 30/1 8 Souperfast (L), 120 J. Castellano 2-4-2 Michael Trombetta 7/2 9 a-Slim Shadey (L), 120 I. Ortiz, Jr. 6-5-7 Jason Servis 5/1 10 Dream Man (L), 120 J. Ortiz 6-3-5 Gary Contessa 8/1 11 I’ll Call (L), 120 K. Carmouche 6-7-6 James Lawrence, II 8/1 12 Praetereo (L), 120 M. Franco 4-1-3 Steve Klesaris 4/1 13 a-Indycott (L), 122 . Rider TBA 2-4-1 Rudy Rodriguez 5/1

9th-$100,000, Stakes, 3-Year-Olds , Seven Furlongs (T)

New York Stallion Stakes

PP Horse (Med Code), Wt. Jockey Last 3 Trainer Odds 1 Crawdaddy (L), 116 L. Saez 1-x-x Jeremiah Englehart 6/1 2 Heldatgunpoint (L), 116 J. Castellano 1-8-6 David Cannizzo 15/1 3 You Like That (L), 116 E. Cancel 5-7-10 Bruce Brown 30/1 4 T Loves a Fight (L), 122 K. Carmouche 1-2-1 Michael Hushion 5/2 5 Reason to Soar (M), 116 J. Ortiz 3-3-1 George Weaver 7/2 6 Bookew Bucks (L), 116 R. Maragh 4-2-10 George Weaver 15/1 7 Bavaro (L), 118 D. Davis 3-5-5 Gary Sciacca 4/1 8 Terry O Geri (L), 118 M. Franco 6-1-4 Gary Contessa 8/1 9 Ardmore Bay (L), 122 J. Velazquez 5-9-7 Thomas Morley 15/1 10 St. Patrick Frost , 116 J. Lezcano 5-5-x Patrick Kelly 30/1

10th-$41,000, Maiden Claiming $40,000-$40,000, 3-Year-Olds & Up Fillies and Mares, One Mile and One Sixteenth (T)

PP Horse (Med Code), Wt. Jockey Last 3 Trainer Odds 1 Thin Dress (L), 124 J. Lezcano 2-7-6 William Mott 5/1 2 Scarlett Jo Hansen (L), 110 H. Diaz, Jr. 8-4-3 Michelle Nevin 10/1 3 Wish Upon (L), 117 L. Saez 6-7-7 John Terranova, II 15/1 4 I’ddrinktoanything (L), 117 K. Carmouche 8-x-x Michael Maker 12/1 5 Majestic Mac (L), 117 J. Castellano 5-3-5 Gary Contessa 5/1 6 Weekend Hottie (L), 124 I. Ortiz, Jr. 3-10-3 David Donk 3/1 7 Ciao Bella Mia (L), 117 E. Cancel 7-9-x Barclay Tagg 6/1 8 Freckle de Freck (L), 124 R. Maragh 2-2-6 John Hertler 7/2 9 Americasprincess (L), 124 F. Arrieta 6-7-7 Antonio Arriaga 30/1 10 She’s All Love (L), 124 A. Arroyo 9-9-2 Steve Klesaris 20/1 11 Filly Madison (L), 117 D. Davis 5-3-7 Kenneth McPeek 20/1 12 Laurel Lane (L), 124 S. Jimenez 9-7-5 Linda Fisher 50/1 13 She Remembered (L), 117 L. Saez 4-8-5 Jeremiah Englehart 10/1 14 Grand Banks (L), 117 J. Ortiz 7-6-3 David Donk 4/1 15 Grande Beso (L), 117 I. Ortiz, Jr. 3-3-3 Antonio Arriaga 4/1 16 Prima Attrice (L), 124 A. Lezcano 6-9-8 David Duggan 8/1

