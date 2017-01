Men’s World Cup Slalom Results

By The Associated Press

Thursday At Zagreb, Croatia

1. Manfred Moelgg, Italy, 2:00.03 (58.52-1:01.51).

2. Felix Neureuther, Germany, 2:00.75 (58.65-1:02.10).

3. Henrik Kristoffersen, Norway, 2:00.80 (58.54-1:02.26).

4. Daniel Yule, Switzerland, 2:01.02 (58.54-1:02.48).

5. Michael Matt, Austria, 2:01.34 (58.80-1:02.54).

6. Marcel Hirscher, Austria, 2:01.46 (58.51-1:02.95).

7. Dave Ryding, Britain, 2:01.58 (59.05-1:02.53).

8. Luca Aerni, Switzerland, 2:01.72 (58.91-1:02.81).

9. Julien Lizeroux, France, 2:01.91 (58.18-1:03.73).

10. Stefano Gross, Italy, 2:02.09 (59.41-1:02.68).

11. Sebastian Foss-Solevaag, Norway, 2:02.34 (59.39-1:02.95).

12. Andre Myhrer, Sweden, 2:02.46 (59.43-1:03.03).

13. Erik Read, Canada, 2:02.49 (59.28-1:03.21).

14. Jung Dong-Hyun, South Korea, 2:02.62 (59.12-1:03.50).

15. Jonathan Nordbotten, Norway, 2:02.65 (59.55-1:03.10).

16. David Chodounsky, United States, 2:02.71 (59.00-1:03.71).

17. Riccardo Tonetti, Italy, 2:02.72 (59.67-1:03.05).

18. Naoki Yuasa, Japan, 2:02.76 (59.02-1:03.74).

19. Sebastian Holzmann, Germany, 2:02.85 (59.60-1:03.25).

20. Marc Rochat, Switzerland, 2:02.98 (59.37-1:03.61).

21. Linus Strasser, Germany, 2:03.33 (59.48-1:03.85).

22. Adam Zampa, Slovakia, 2:03.44 (59.12-1:04.32).

Also

Mark Engel, United States, 58.41 (3rd-first run), did not finish second run.

Robby Kelley, United States, 59.71 (32nd-first run), did not qualify for second run.

AJ Ginnis, United States, 59.92 (35th-first run), did not qualify for second run.

Michael Ankeny, United States, 59.99 (37th-first run), did not qualify for second run.

World Cup Slalom Standings (After four races)

1. Marcel Hirscher, Austria, 300 points.

2. Henrik Kristoffersen, Norway, 260.

3. Manfred Moelgg, Italy, 246.

4. Michael Matt, Austria, 189.

5. Stefano Gross, Italy, 131.

6. Felix Neureuther, Germany, 130.

7. Daniel Yule, Switzerland, 126.

8. Dave Ryding, Britain, 112.

9. Andre Myhrer, Sweden, 99.

10. Luca Aerni, Switzerland, 86.

Also

26. David Chodounsky, United States, 29.

47. AJ Ginnis, United States, 5.

Overall World Cup Standings (After 15 events)

1. Marcel Hirscher, Austria, 753.

2. Kjetil Jansrud, Norway, 482.

3. Alexis Pinturault, France, 465.

4. Henrik Kristoffersen, Norway, 442.

5. Felix Neureuther, Germany, 303.

6. Manfred Moelgg, Italy, 296.

7. Aleksander Aamodt Kilde, Norway, 291.

8. Mathieu Faivre, France, 270.

9. Andre Myhrer, Sweden, 226.

10. Aksel Lund Svindal, Norway, 220.

Also

37. Travis Ganong, United States, 101.

40. Steven Nyman, United States, 82.

45. Ryan Cochan-Siegle, United States, 73.

47. Ted Ligety, United States, 71.

63. Bryce Bennett, United States, 48.

66. David Chodousky, United States, 46.

67. Tommy Ford, United States, 44.

75. Andrew Weibrecht, United States, 35.

79. Thomas Biesemeyer, United States, 32.

89. Brennan Rubie, United States, 24.

103. Tim Jitloff, United States, 13.

123. AJ Ginnis, United States, 5.

128. Jared Goldberg, United States, 3.

